Ayyüce Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıya uğradı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında katıldığı programın ardından, babasının mezarını ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre ziyaret esnasında Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı.

Ayyüce Türkeş, olayın ardından uzun süre kabir alanında abluka altında kaldı.

Ülkücüler, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş’i babası Alparslan Türkeş’in mezarında ablukaya aldı. Giriş ve çıkış kapatıldı Ayyüce Türkeş hala babasının mezarı başında dışarı çıkamıyor.

Ayyüce Türkeş'ten videolu açıklama geldi

Ayyüce Türkeş, yaptığı videolu açıklamada "Babamın mezarını ziyaret ettim. Korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Çok üzgünüm." dedi.

Turhan Çömez: 150 kişilik bir grup var

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.

Polisler kabri abluka altına aldı

"Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'dan tepki

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çoşkun, "Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinde, kızı Ayyüce Türkeş ve danışmanlarına yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu rezilliğin ne adamlıkla ne de dava şuuru ile ilgisi vardır. Türkeş’in evladına el uzatmak, onun mirasına ve ülküsüne ihanettir. Bu kepazeliği yapanlardan da, sessiz kalanlardan da hukuk önünde ve millet vicdanında hesap sorulacaktır. Asla unutulmayacak, asla affedilmeyecek!" dedi.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinde, kızı Sn. @ayyuceturkestas ve danışmanlarına yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.

Bu rezilliğin ne adamlıkla ne de dava şuuru ile ilgisi vardır.

Türkeş’in evladına el uzatmak, onun mirasına ve ülküsüne ihanettir.

Bu kepazeliği yapanlardan da,… — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) May 3, 2025

Ülkü Ocakları saldırıyı yalanladı

Ülkü Ocakları tarafından ise saldırı girişimine ilişkin, "Yalan haberlere itibar etmeyiniz korumaları geldi bıraktı gitti, arbede yaşanmadı" açıklaması yapıldı.