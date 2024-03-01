Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.01 17:18:04 37.2997 37.1413 7.3 -.- 1.8 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 17:09:54 37.3085 37.1367 6.1 -.- 3.9 4.0 HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 16:47:45 36.8978 28.8597 19.2 -.- 1.5 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.01 16:39:02 40.2852 27.0127 14.1 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.01 16:22:38 35.9968 34.0108 6.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 16:19:10 36.6942 29.5623 30.2 -.- 2.0 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.03.01 16:09:17 39.8455 39.8013 6.4 -.- 2.2 -.- YAYLALAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2024.03.01 16:04:31 39.5932 25.9615 5.9 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.01 16:03:03 39.8692 30.3495 10.0 -.- 2.9 -.- ULUDERE-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2024.03.01 16:00:55 39.5907 26.0313 10.8 -.- 3.3 3.3 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.01 15:11:01 35.9557 33.8773 17.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 15:06:12 38.3290 37.1348 5.0 -.- 1.8 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 15:05:19 40.3028 27.0208 4.5 -.- 2.9 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.03.01 15:05:03 40.2968 27.0248 12.6 -.- 2.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.01 14:38:46 38.2738 37.8305 8.3 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.01 14:22:16 39.4737 26.3670 11.4 -.- 3.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.01 13:56:28 39.1918 29.3295 0.0 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2024.03.01 13:26:17 39.6378 29.5305 0.0 -.- 1.5 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel

2024.03.01 13:11:38 35.9358 33.9035 8.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 13:09:45 38.1235 36.8197 7.6 -.- 2.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 12:58:11 39.4558 28.1450 7.1 -.- 1.3 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.03.01 12:53:18 37.9215 36.3523 5.5 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 12:45:23 35.9782 33.8280 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2024.03.01 12:42:44 35.9330 33.9237 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 12:36:32 35.9225 33.9118 11.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 12:36:05 36.0195 33.9038 5.0 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2024.03.01 12:35:27 35.9155 33.8623 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 12:34:18 35.8588 33.9073 7.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 12:17:48 38.2065 38.6790 10.8 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.03.01 12:06:37 40.3632 43.2970 5.0 -.- 3.3 3.2 YAYLACIK-DIGOR (KARS) İlksel

2024.03.01 12:05:13 36.1558 33.8750 6.6 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2024.03.01 11:59:52 35.9418 33.8583 2.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 11:54:17 35.8620 33.9225 8.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 11:46:54 35.9170 33.9522 5.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 11:45:01 35.9065 33.9428 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 11:43:48 35.8808 33.8968 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 11:41:01 37.0787 28.9443 9.8 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.01 11:02:51 38.1148 37.3595 8.2 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 10:44:16 38.5845 39.6503 7.8 -.- 1.9 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.03.01 10:04:27 38.2725 30.6843 20.0 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.03.01 09:53:28 38.2967 38.9883 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2024.03.01 09:48:12 35.7078 31.5283 5.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2024.03.01 09:42:58 38.9148 37.4120 5.4 -.- 2.0 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.01 09:34:44 35.9360 33.8918 7.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.01 09:18:57 39.6493 33.8692 5.0 -.- 2.1 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel

2024.03.01 09:17:02 38.9473 37.3122 4.8 -.- 1.8 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.01 09:04:51 38.3290 38.7973 4.9 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2024.03.01 07:42:36 37.3317 37.0923 2.7 -.- 1.6 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 07:14:33 38.2718 37.8162 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.01 06:30:17 36.5882 36.3933 6.6 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.01 06:05:44 40.2920 27.0392 14.9 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.01 06:01:48 40.2248 31.7782 14.6 -.- 1.8 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.01 05:49:12 39.0415 28.1170 19.5 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.03.01 05:14:38 39.5592 43.7398 5.0 -.- 1.9 -.- YILDIRIM-DIYADIN (AGRI) İlksel

2024.03.01 04:56:08 39.6770 43.7073 1.9 -.- 2.8 -.- CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2024.03.01 04:46:38 39.6835 43.6605 5.3 -.- 3.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2024.03.01 04:45:09 39.6945 43.7075 5.0 -.- 3.9 4.0 ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2024.03.01 04:35:23 39.3875 37.2667 5.0 -.- 2.0 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel

2024.03.01 04:13:26 38.8292 37.4488 6.6 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.01 03:13:11 34.7703 23.4135 12.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.01 03:05:21 37.9677 27.1145 7.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.01 02:58:12 36.9818 28.5048 11.1 -.- 1.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.01 02:46:26 37.2427 36.9655 7.0 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.01 02:21:17 38.2440 38.0675 5.6 -.- 2.0 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.01 02:12:47 38.6705 43.0977 7.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2024.03.01 02:02:32 38.0668 38.4227 6.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.01 01:47:41 38.4278 36.9797 5.0 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.01 01:44:33 36.1255 36.1232 6.5 -.- 1.1 -.- DOVER-(HATAY) İlksel

2024.03.01 01:20:11 36.0743 24.1713 2.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.01 01:13:48 38.9257 39.9005 9.6 -.- 2.1 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2024.03.01 01:09:23 38.2603 37.8320 10.3 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.01 01:04:17 38.3183 37.8158 5.0 -.- 3.5 3.3 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.01 00:22:27 37.2213 37.0277 9.5 -.- 3.6 3.6 SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

AFAD 1 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-01 17:09:54 37.29083 37.13889 7.0 MW 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-01 16:49:43 40.31778 26.96389 7.0 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-01 16:39:02 40.28694 26.99139 12.68 ML 1.5 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-01 16:30:50 39.6175 26.08917 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-01 16:29:32 38.12611 37.83111 8.49 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-01 16:23:07 36.88306 27.58111 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla)

2024-03-01 16:19:11 36.76778 29.57917 6.98 ML 1.8 Seydikemer (Muğla)

2024-03-01 16:09:17 39.8325 39.82278 6.62 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan)

2024-03-01 16:08:14 37.98111 29.4325 7.0 ML 1.0 Çal (Denizli)

2024-03-01 16:04:31 39.61556 26.10167 0.88 ML 2.0 Ege Denizi - [07.16 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-01 16:03:02 39.86111 30.35528 9.67 ML 2.6 Tepebaşı (Eskişehir)

2024-03-01 16:00:56 39.58639 26.07528 11.2 ML 3.2 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-01 15:16:36 38.16028 38.49583 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-03-01 15:11:01 35.89194 33.85833 7.04 ML 1.9 Akdeniz - [37.17 km] Silifke (Mersin)

2024-03-01 15:06:12 38.40139 37.2075 6.61 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-01 14:56:22 38.29444 38.27722 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-01 14:42:55 39.30278 37.30333 7.0 ML 1.0 Kangal (Sivas)

2024-03-01 14:38:47 38.25917 37.82583 10.88 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)

2024-03-01 14:22:55 39.52806 34.6 7.0 ML 0.6 Şefaatli (Yozgat)

2024-03-01 14:22:16 39.46889 26.36917 7.02 ML 3.1 Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-01 13:56:58 38.43556 39.08083 7.31 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

2024-03-01 13:51:05 38.10278 37.03389 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-01 13:30:18 39.67528 29.4825 7.0 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya)

2024-03-01 13:26:16 39.66694 29.48667 6.99 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)

2024-03-01 13:24:29 36.29389 36.10667 7.05 ML 1.8 Antakya (Hatay)

2024-03-01 13:21:51 37.55917 37.29222 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-01 13:11:39 35.91694 33.90861 6.85 ML 1.8 Akdeniz - [37.23 km] Silifke (Mersin)

2024-03-01 13:09:44 38.155 36.81944 6.97 ML 3.1 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-03-01 12:53:17 37.93361 36.34583 7.12 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-01 12:48:56 39.55694 29.87556 6.66 ML 1.1 Merkez (Kütahya)

2024-03-01 12:43:02 37.62056 35.47972 7.0 ML 1.5 Aladağ (Adana)

2024-03-01 12:42:44 35.84861 33.88861 6.89 ML 1.8 Akdeniz - [42.70 km] Silifke (Mersin)

2024-03-01 12:34:18 35.88833 33.87972 7.1 ML 2.2 Akdeniz - [38.46 km] Silifke (Mersin)

2024-03-01 12:33:54 37.86417 30.52111 7.0 ML 0.9 Gönen (Isparta)

2024-03-01 12:28:50 38.23583 37.84639 9.37 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-01 12:17:49 38.19833 38.70944 7.0 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-01 12:06:38 40.32 43.23333 6.8 ML 3.4 Digor (Kars)

2024-03-01 12:06:24 41.00389 31.46944 7.0 ML 1.1 Yığılca (Düzce)

2024-03-01 12:01:40 39.75583 30.18944 7.0 ML 1.4 İnönü (Eskişehir)

2024-03-01 11:52:46 38.18944 38.70667 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-03-01 11:46:58 35.87389 33.86278 6.93 ML 2.4 Akdeniz - [39.13 km] Silifke (Mersin)

2024-03-01 11:41:02 37.06361 28.9175 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-01 11:02:52 38.1875 37.38861 6.98 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-01 10:44:18 38.50889 39.51056 7.28 ML 1.7 Maden (Elazığ)

2024-03-01 10:37:56 40.07306 31.62556 6.93 ML 1.7 Nallıhan (Ankara)

2024-03-01 10:04:28 38.28444 30.71917 7.04 ML 1.1 Şuhut (Afyonkarahisar)

2024-03-01 09:58:25 39.64139 33.88917 7.0 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)

2024-03-01 09:53:27 38.21694 38.75806 6.47 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-03-01 09:48:13 35.71528 31.59778 32.63 ML 3.5 Akdeniz - [86.97 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-03-01 09:42:59 38.86972 37.3225 7.04 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-03-01 09:26:50 38.23361 38.26833 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-01 09:18:57 39.65028 33.90778 11.97 ML 2.0 Keskin (Kırıkkale)

2024-03-01 09:17:01 38.86833 37.33528 7.03 ML 2.0 Gürün (Sivas)

2024-03-01 09:12:18 41.05278 30.60333 7.0 ML 0.9 Karasu (Sakarya)

2024-03-01 09:04:51 38.26222 38.74111 8.73 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

2024-03-01 08:55:36 37.80833 36.09111 6.89 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-03-01 08:53:45 38.19417 38.09139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-01 07:42:38 37.30222 37.05528 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-01 07:14:34 38.25806 37.83972 7.0 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)

2024-03-01 06:30:17 36.62083 36.42528 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)

2024-03-01 06:05:45 40.27028 27.03222 7.29 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-03-01 05:49:10 39.04 27.97806 6.97 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

2024-03-01 05:17:55 39.65222 43.61917 7.0 ML 1.1 Diyadin (Ağrı)

2024-03-01 05:14:40 39.645 43.61861 7.0 ML 1.5 Diyadin (Ağrı)

2024-03-01 04:56:08 39.67306 43.67 7.0 ML 2.8 Doğubayazıt (Ağrı)

2024-03-01 04:46:39 39.63639 43.61528 7.0 ML 3.0 Diyadin (Ağrı)

2024-03-01 04:45:10 39.65417 43.64389 7.0 MW 3.9 Diyadin (Ağrı)

2024-03-01 04:35:24 39.37694 37.28972 8.01 ML 1.7 Ulaş (Sivas)

2024-03-01 04:13:25 38.80361 37.46694 7.06 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-03-01 03:05:22 37.98694 27.13639 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.29 km] Menderes (İzmir)

2024-03-01 03:03:56 38.09333 38.43667 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-01 02:58:12 36.99556 28.55528 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-01 02:46:27 37.27278 36.96861 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-01 01:12:22 39.40028 26.33278 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-01 01:09:23 38.27694 37.8275 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2024-03-01 01:04:19 38.26167 37.84667 5.58 ML 3.4 Akçadağ (Malatya)

2024-03-01 00:22:28 37.19889 37.03722 7.0 MW 3.7 Şehitkamil (Gaziantep)