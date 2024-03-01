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Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 1 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.01 17:18:04  37.2997   37.1413        7.3      -.-  1.8  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.01 17:09:54  37.3085   37.1367        6.1      -.-  3.9  4.0   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.01 16:47:45  36.8978   28.8597       19.2      -.-  1.5  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.03.01 16:39:02  40.2852   27.0127       14.1      -.-  1.7  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.01 16:22:38  35.9968   34.0108        6.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 16:19:10  36.6942   29.5623       30.2      -.-  2.0  -.-   COKEK-FETHIYE (MUGLA)                             İlksel

2024.03.01 16:09:17  39.8455   39.8013        6.4      -.-  2.2  -.-   YAYLALAR-CAYIRLI (ERZINCAN)                       İlksel

2024.03.01 16:04:31  39.5932   25.9615        5.9      -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.03.01 16:03:03  39.8692   30.3495       10.0      -.-  2.9  -.-   ULUDERE-TEPEBASI (ESKISEHIR)                      İlksel

2024.03.01 16:00:55  39.5907   26.0313       10.8      -.-  3.3  3.3   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.03.01 15:11:01  35.9557   33.8773       17.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 15:06:12  38.3290   37.1348        5.0      -.-  1.8  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.01 15:05:19  40.3028   27.0208        4.5      -.-  2.9  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.01 15:05:03  40.2968   27.0248       12.6      -.-  2.8  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.01 14:38:46  38.2738   37.8305        8.3      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.01 14:22:16  39.4737   26.3670       11.4      -.-  3.4  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2024.03.01 13:56:28  39.1918   29.3295        0.0      -.-  1.3  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                        İlksel

2024.03.01 13:26:17  39.6378   29.5305        0.0      -.-  1.5  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel

2024.03.01 13:11:38  35.9358   33.9035        8.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 13:09:45  38.1235   36.8197        7.6      -.-  2.9  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.01 12:58:11  39.4558   28.1450        7.1      -.-  1.3  -.-   SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel

2024.03.01 12:53:18  37.9215   36.3523        5.5      -.-  1.6  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.01 12:45:23  35.9782   33.8280        5.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             İlksel

2024.03.01 12:42:44  35.9330   33.9237       18.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 12:36:32  35.9225   33.9118       11.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 12:36:05  36.0195   33.9038        5.0      -.-  1.4  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.01 12:35:27  35.9155   33.8623        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 12:34:18  35.8588   33.9073        7.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 12:17:48  38.2065   38.6790       10.8      -.-  2.0  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.03.01 12:06:37  40.3632   43.2970        5.0      -.-  3.3  3.2   YAYLACIK-DIGOR (KARS)                             İlksel

2024.03.01 12:05:13  36.1558   33.8750        6.6      -.-  1.4  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.01 11:59:52  35.9418   33.8583        2.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 11:54:17  35.8620   33.9225        8.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 11:46:54  35.9170   33.9522        5.2      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 11:45:01  35.9065   33.9428        7.6      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 11:43:48  35.8808   33.8968        6.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 11:41:01  37.0787   28.9443        9.8      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.01 11:02:51  38.1148   37.3595        8.2      -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.01 10:44:16  38.5845   39.6503        7.8      -.-  1.9  -.-   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            İlksel

2024.03.01 10:04:27  38.2725   30.6843       20.0      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.03.01 09:53:28  38.2967   38.9883        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)                          İlksel

2024.03.01 09:48:12  35.7078   31.5283        5.9      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 09:42:58  38.9148   37.4120        5.4      -.-  2.0  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.03.01 09:34:44  35.9360   33.8918        7.8      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.01 09:18:57  39.6493   33.8692        5.0      -.-  2.1  -.-   HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE)              İlksel

2024.03.01 09:17:02  38.9473   37.3122        4.8      -.-  1.8  -.-   ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS)                        İlksel

2024.03.01 09:04:51  38.3290   38.7973        4.9      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.03.01 07:42:36  37.3317   37.0923        2.7      -.-  1.6  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.01 07:14:33  38.2718   37.8162        5.0      -.-  2.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.01 06:30:17  36.5882   36.3933        6.6      -.-  1.4  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.03.01 06:05:44  40.2920   27.0392       14.9      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.03.01 06:01:48  40.2248   31.7782       14.6      -.-  1.8  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.03.01 05:49:12  39.0415   28.1170       19.5      -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.03.01 05:14:38  39.5592   43.7398        5.0      -.-  1.9  -.-   YILDIRIM-DIYADIN (AGRI)                           İlksel

2024.03.01 04:56:08  39.6770   43.7073        1.9      -.-  2.8  -.-   CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)                        İlksel

2024.03.01 04:46:38  39.6835   43.6605        5.3      -.-  3.0  -.-   ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         İlksel

2024.03.01 04:45:09  39.6945   43.7075        5.0      -.-  3.9  4.0   ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         İlksel

2024.03.01 04:35:23  39.3875   37.2667        5.0      -.-  2.0  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                        İlksel

2024.03.01 04:13:26  38.8292   37.4488        6.6      -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.03.01 03:13:11  34.7703   23.4135       12.9      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.01 03:05:21  37.9677   27.1145        7.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.01 02:58:12  36.9818   28.5048       11.1      -.-  1.3  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.03.01 02:46:26  37.2427   36.9655        7.0      -.-  1.9  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.03.01 02:21:17  38.2440   38.0675        5.6      -.-  2.0  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.03.01 02:12:47  38.6705   43.0977        7.3      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.03.01 02:02:32  38.0668   38.4227        6.0      -.-  2.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.01 01:47:41  38.4278   36.9797        5.0      -.-  2.4  -.-   BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.03.01 01:44:33  36.1255   36.1232        6.5      -.-  1.1  -.-   DOVER-(HATAY)                                     İlksel

2024.03.01 01:20:11  36.0743   24.1713        2.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.01 01:13:48  38.9257   39.9005        9.6      -.-  2.1  -.-   KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG)                         İlksel

2024.03.01 01:09:23  38.2603   37.8320       10.3      -.-  1.4  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.03.01 01:04:17  38.3183   37.8158        5.0      -.-  3.5  3.3   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.01 00:22:27  37.2213   37.0277        9.5      -.-  3.6  3.6   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

 AFAD 1 Mart son depremler listesi

  Tarih          Saat   Enlem                              Boylam      Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük     Yer        

2024-03-01 17:09:54       37.29083              37.13889              7.0          MW       4.1          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-01 16:49:43       40.31778              26.96389              7.0          ML         1.2          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-01 16:39:02       40.28694              26.99139              12.68     ML         1.5          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-01 16:30:50       39.6175                26.08917              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-01 16:29:32       38.12611              37.83111              8.49       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-01 16:23:07       36.88306              27.58111              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.15 km] Datça (Muğla)              

2024-03-01 16:19:11       36.76778              29.57917              6.98       ML         1.8          Seydikemer (Muğla)     

2024-03-01 16:09:17       39.8325                39.82278              6.62       ML         1.8          Çayırlı (Erzincan)             

2024-03-01 16:08:14       37.98111              29.4325                7.0          ML         1.0          Çal (Denizli)       

2024-03-01 16:04:31       39.61556              26.10167              0.88       ML         2.0          Ege Denizi - [07.16 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-01 16:03:02       39.86111              30.35528              9.67       ML         2.6          Tepebaşı (Eskişehir)      

2024-03-01 16:00:56       39.58639              26.07528              11.2       ML         3.2          Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-01 15:16:36       38.16028              38.49583              7.0          ML         1.1          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-01 15:11:01       35.89194              33.85833              7.04       ML         1.9          Akdeniz - [37.17 km] Silifke (Mersin)    

2024-03-01 15:06:12       38.40139              37.2075                6.61       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-01 14:56:22       38.29444              38.27722              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-01 14:42:55       39.30278              37.30333              7.0          ML         1.0          Kangal (Sivas)   

2024-03-01 14:38:47       38.25917              37.82583              10.88     ML         1.9          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-01 14:22:55       39.52806              34.6       7.0          ML         0.6          Şefaatli (Yozgat)             

2024-03-01 14:22:16       39.46889              26.36917              7.02       ML         3.1          Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-01 13:56:58       38.43556              39.08083              7.31       ML         1.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-01 13:51:05       38.10278              37.03389              7.0          ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-01 13:30:18       39.67528              29.4825                7.0          ML         1.0          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-03-01 13:26:16       39.66694              29.48667              6.99       ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-03-01 13:24:29       36.29389              36.10667              7.05       ML         1.8          Antakya (Hatay)             

2024-03-01 13:21:51       37.55917              37.29222              7.0          ML         1.2          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-01 13:11:39       35.91694              33.90861              6.85       ML         1.8          Akdeniz - [37.23 km] Silifke (Mersin)    

2024-03-01 13:09:44       38.155   36.81944              6.97       ML         3.1          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-03-01 12:53:17       37.93361              36.34583              7.12       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-01 12:48:56       39.55694              29.87556              6.66       ML         1.1          Merkez (Kütahya)         

2024-03-01 12:43:02       37.62056              35.47972              7.0          ML         1.5          Aladağ (Adana)               

2024-03-01 12:42:44       35.84861              33.88861              6.89       ML         1.8          Akdeniz - [42.70 km] Silifke (Mersin)    

2024-03-01 12:34:18       35.88833              33.87972              7.1          ML         2.2          Akdeniz - [38.46 km] Silifke (Mersin)    

2024-03-01 12:33:54       37.86417              30.52111              7.0          ML         0.9          Gönen (Isparta)              

2024-03-01 12:28:50       38.23583              37.84639              9.37       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-01 12:17:49       38.19833              38.70944              7.0          ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-01 12:06:38       40.32     43.23333              6.8          ML         3.4          Digor (Kars)       

2024-03-01 12:06:24       41.00389              31.46944              7.0          ML         1.1          Yığılca (Düzce)  

2024-03-01 12:01:40       39.75583              30.18944              7.0          ML         1.4          İnönü (Eskişehir)            

2024-03-01 11:52:46       38.18944              38.70667              7.0          ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-03-01 11:46:58       35.87389              33.86278              6.93       ML         2.4          Akdeniz - [39.13 km] Silifke (Mersin)    

2024-03-01 11:41:02       37.06361              28.9175                7.0          ML         1.6          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-01 11:02:52       38.1875                37.38861              6.98       ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-01 10:44:18       38.50889              39.51056              7.28       ML         1.7          Maden (Elazığ)

2024-03-01 10:37:56       40.07306              31.62556              6.93       ML         1.7          Nallıhan (Ankara)           

2024-03-01 10:04:28       38.28444              30.71917              7.04       ML         1.1          Şuhut (Afyonkarahisar)               

2024-03-01 09:58:25       39.64139              33.88917              7.0          ML         0.9          Keskin (Kırıkkale)           

2024-03-01 09:53:27       38.21694              38.75806              6.47       ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-03-01 09:48:13       35.71528              31.59778              32.63     ML         3.5          Akdeniz - [86.97 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-03-01 09:42:59       38.86972              37.3225                7.04       ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-03-01 09:26:50       38.23361              38.26833              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-01 09:18:57       39.65028              33.90778              11.97     ML         2.0          Keskin (Kırıkkale)           

2024-03-01 09:17:01       38.86833              37.33528              7.03       ML         2.0          Gürün (Sivas)   

2024-03-01 09:12:18       41.05278              30.60333              7.0          ML         0.9          Karasu (Sakarya)            

2024-03-01 09:04:51       38.26222              38.74111              8.73       ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-03-01 08:55:36       37.80833              36.09111              6.89       ML         1.5          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-01 08:53:45       38.19417              38.09139              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-01 07:42:38       37.30222              37.05528              7.0          ML         1.6          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-01 07:14:34       38.25806              37.83972              7.0          ML         2.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-01 06:30:17       36.62083              36.42528              7.0          ML         1.5          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-01 06:05:45       40.27028              27.03222              7.29       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-03-01 05:49:10       39.04     27.97806              6.97       ML         1.3          Akhisar (Manisa)            

2024-03-01 05:17:55       39.65222              43.61917              7.0          ML         1.1          Diyadin (Ağrı)   

2024-03-01 05:14:40       39.645   43.61861              7.0          ML         1.5          Diyadin (Ağrı)   

2024-03-01 04:56:08       39.67306              43.67     7.0          ML         2.8          Doğubayazıt (Ağrı)         

2024-03-01 04:46:39       39.63639              43.61528              7.0          ML         3.0          Diyadin (Ağrı)   

2024-03-01 04:45:10       39.65417              43.64389              7.0          MW       3.9          Diyadin (Ağrı)   

2024-03-01 04:35:24       39.37694              37.28972              8.01       ML         1.7          Ulaş (Sivas)       

2024-03-01 04:13:25       38.80361              37.46694              7.06       ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-03-01 03:05:22       37.98694              27.13639              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.29 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-01 03:03:56       38.09333              38.43667              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-01 02:58:12       36.99556              28.55528              7.0          ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-01 02:46:27       37.27278              36.96861              7.0          ML         1.8          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-03-01 01:12:22       39.40028              26.33278              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-01 01:09:23       38.27694              37.8275                7.0          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-01 01:04:19       38.26167              37.84667              5.58       ML         3.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-01 00:22:28       37.19889              37.03722              7.0          MW       3.7          Şehitkamil (Gaziantep)