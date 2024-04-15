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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 15 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.15 12:14:26  38.0485   37.6040       14.7      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.15 11:54:54  38.0243   37.5947       13.9      -.-  1.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.15 11:37:22  37.1862   36.9420        5.4      -.-  1.7  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.15 10:48:08  39.8912   28.8325        0.0      -.-  2.0  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel

2024.04.15 10:31:33  36.2598   36.1462       19.1      -.-  1.4  -.-   KUZEYTEPE-(HATAY)                                 İlksel

2024.04.15 10:08:16  37.8658   36.2063        5.3      -.-  2.0  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.04.15 09:38:44  36.9777   29.5105        9.8      -.-  2.1  -.-   ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)                       İlksel

2024.04.15 09:06:27  34.2067   26.2677       18.1      -.-  4.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.15 08:46:02  35.5793   31.5312       13.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.15 08:28:58  36.7275   25.5048       16.1      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.15 06:52:33  38.3720   38.2042       14.6      -.-  1.5  -.-   OZAL-(MALATYA)                                    İlksel

2024.04.15 06:28:55  38.0370   37.4972        8.7      -.-  2.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.15 06:14:02  37.9862   26.1683        6.5      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.15 05:35:40  36.0582   35.9575        4.5      -.-  2.1  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.04.15 05:25:20  38.1053   38.4868        5.0      -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.04.15 04:29:03  38.5115   37.3162        8.1      -.-  1.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.04.15 04:07:32  40.4542   28.0027        5.0      -.-  2.0  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       İlksel

2024.04.15 03:56:11  38.4525   37.5022       12.6      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.04.15 03:34:59  38.1253   39.0163        7.6      -.-  3.0  3.1   ARINLI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.04.15 03:18:35  38.5368   37.3147        7.7      -.-  1.8  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.04.15 02:55:51  40.7242   29.2258        6.9      -.-  1.5  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel

2024.04.15 02:16:27  37.4365   36.8765       22.7      -.-  1.0  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.04.15 02:14:40  38.2190   38.0697        7.9      -.-  1.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.04.15 01:59:36  37.8862   32.0710        1.6      -.-  3.0  3.1   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel

2024.04.15 01:34:50  40.7780   31.0480        4.3      -.-  1.3  -.-   HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE)                         REVIZE01   (2024.04.15 01:34:51)

2024.04.15 01:21:46  35.3128   27.2147       11.6      -.-  3.5  3.7   AKDENIZ                                           REVIZE02   (2024.04.15 01:21:48)

2024.04.15 00:51:24  38.2045   38.3737        5.0      -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.04.15 00:46:11  38.2328   38.3442        2.1      -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.04.15 00:36:42  37.6425   36.1768       19.7      -.-  1.4  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.04.15 00:27:09  38.6435   37.4813       10.8      -.-  1.2  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.04.15 00:22:49  38.3290   37.8450        5.0      -.-  1.8  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

 
AFAD 15 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat           Enlem                 Boylam     Derinlik(Km)  Tip   Büyüklük             Yer       

2024-04-15 12:14:25       38.02139              37.57944              14.7       ML         1.9          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-15 11:54:54       38.01417              37.64056              15.5       ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-15 11:37:21       37.16528              36.93361              13.8       ML         1.9          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-15 11:27:06       38.06806              37.83278              6.8          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-15 10:48:07       39.94444              28.825   19.5       ML         1.8          Orhaneli (Bursa)             

2024-04-15 10:08:16       37.82694              36.20028              12.4       ML         2.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-15 09:06:30       34.30444              26.46778              6.39       ML         4.0          Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)    

2024-04-15 08:46:00       35.58472              31.36056              21.83     ML         1.8          Akdeniz - [112.62 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-04-15 08:29:00       36.74361              25.61694              7.0          ML         3.3          Ege Denizi          

2024-04-15 07:37:02       37.42583              44.01083              7.0          ML         1.5          Yüksekova (Hakkari)     

2024-04-15 06:52:34       38.32778              38.15222              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-15 06:28:55       38.0125                37.46861              7.03       ML         2.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-15 06:14:01       37.97639              26.11333              7.0          ML         1.5          Ege Denizi - [35.93 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-15 05:35:40       36.07639              35.94194              5.8          ML         2.4          Akdeniz - Antakya Körfezi - [01.93 km] Samandağ (Hatay)         

2024-04-15 05:34:15       38.19028              38.60167              7.0          ML         1.2          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-15 05:25:21       38.10639              38.4775                7.75       ML         2.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-15 04:44:24       38.77139              38.49278              7.0          ML         1.1          Arapgir (Malatya)           

2024-04-15 04:07:31       40.45056              28.00111              16.91     ML         1.7          Erdek (Balıkesir)             

2024-04-15 03:56:09       38.39028              37.50944              6.99       ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-04-15 03:34:58       38.12278              39.04083              8.23       ML         3.2          Pütürge (Malatya)         

2024-04-15 03:18:34       38.44333              37.31944              7.02       ML         1.8          Darende (Malatya)        

2024-04-15 02:55:50       40.74861              29.25528              7.06       ML         1.3          Marmara Denizi - [08.53 km] Tuzla (İstanbul)               

2024-04-15 01:59:36       37.89583              32.07     10.33     ML         2.7          Meram (Konya)              

2024-04-15 01:21:45       35.30806              27.17861              7.0          ML         3.6          Akdeniz - [155.72 km] Datça (Muğla)    

2024-04-15 00:51:26       38.11917              38.49556              7.6          ML         1.7          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-15 00:46:13       38.1275                38.47556              7.0          ML         1.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-15 00:27:05       38.83139              37.46278              7.0          ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-04-15 00:22:50       38.25944              37.83167              7.09       ML         1.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-15 00:20:56       38.24083              37.80917              6.89       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)