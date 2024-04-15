Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.15 12:14:26 38.0485 37.6040 14.7 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.15 11:54:54 38.0243 37.5947 13.9 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.15 11:37:22 37.1862 36.9420 5.4 -.- 1.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.15 10:48:08 39.8912 28.8325 0.0 -.- 2.0 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel

2024.04.15 10:31:33 36.2598 36.1462 19.1 -.- 1.4 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel

2024.04.15 10:08:16 37.8658 36.2063 5.3 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.15 09:38:44 36.9777 29.5105 9.8 -.- 2.1 -.- ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel

2024.04.15 09:06:27 34.2067 26.2677 18.1 -.- 4.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.15 08:46:02 35.5793 31.5312 13.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.15 08:28:58 36.7275 25.5048 16.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel

2024.04.15 06:52:33 38.3720 38.2042 14.6 -.- 1.5 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel

2024.04.15 06:28:55 38.0370 37.4972 8.7 -.- 2.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.15 06:14:02 37.9862 26.1683 6.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.15 05:35:40 36.0582 35.9575 4.5 -.- 2.1 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.04.15 05:25:20 38.1053 38.4868 5.0 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.15 04:29:03 38.5115 37.3162 8.1 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.15 04:07:32 40.4542 28.0027 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2024.04.15 03:56:11 38.4525 37.5022 12.6 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.15 03:34:59 38.1253 39.0163 7.6 -.- 3.0 3.1 ARINLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.15 03:18:35 38.5368 37.3147 7.7 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.15 02:55:51 40.7242 29.2258 6.9 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.15 02:16:27 37.4365 36.8765 22.7 -.- 1.0 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.15 02:14:40 38.2190 38.0697 7.9 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.15 01:59:36 37.8862 32.0710 1.6 -.- 3.0 3.1 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2024.04.15 01:34:50 40.7780 31.0480 4.3 -.- 1.3 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) REVIZE01 (2024.04.15 01:34:51)

2024.04.15 01:21:46 35.3128 27.2147 11.6 -.- 3.5 3.7 AKDENIZ REVIZE02 (2024.04.15 01:21:48)

2024.04.15 00:51:24 38.2045 38.3737 5.0 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.15 00:46:11 38.2328 38.3442 2.1 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.15 00:36:42 37.6425 36.1768 19.7 -.- 1.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2024.04.15 00:27:09 38.6435 37.4813 10.8 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.04.15 00:22:49 38.3290 37.8450 5.0 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel



AFAD 15 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-15 12:14:25 38.02139 37.57944 14.7 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-15 11:54:54 38.01417 37.64056 15.5 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-15 11:37:21 37.16528 36.93361 13.8 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)

2024-04-15 11:27:06 38.06806 37.83278 6.8 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-15 10:48:07 39.94444 28.825 19.5 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)

2024-04-15 10:08:16 37.82694 36.20028 12.4 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2024-04-15 09:06:30 34.30444 26.46778 6.39 ML 4.0 Akdeniz - [279.65 km] Datça (Muğla)

2024-04-15 08:46:00 35.58472 31.36056 21.83 ML 1.8 Akdeniz - [112.62 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-04-15 08:29:00 36.74361 25.61694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2024-04-15 07:37:02 37.42583 44.01083 7.0 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)

2024-04-15 06:52:34 38.32778 38.15222 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-15 06:28:55 38.0125 37.46861 7.03 ML 2.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-15 06:14:01 37.97639 26.11333 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [35.93 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-15 05:35:40 36.07639 35.94194 5.8 ML 2.4 Akdeniz - Antakya Körfezi - [01.93 km] Samandağ (Hatay)

2024-04-15 05:34:15 38.19028 38.60167 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2024-04-15 05:25:21 38.10639 38.4775 7.75 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)

2024-04-15 04:44:24 38.77139 38.49278 7.0 ML 1.1 Arapgir (Malatya)

2024-04-15 04:07:31 40.45056 28.00111 16.91 ML 1.7 Erdek (Balıkesir)

2024-04-15 03:56:09 38.39028 37.50944 6.99 ML 2.0 Darende (Malatya)

2024-04-15 03:34:58 38.12278 39.04083 8.23 ML 3.2 Pütürge (Malatya)

2024-04-15 03:18:34 38.44333 37.31944 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya)

2024-04-15 02:55:50 40.74861 29.25528 7.06 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.53 km] Tuzla (İstanbul)

2024-04-15 01:59:36 37.89583 32.07 10.33 ML 2.7 Meram (Konya)

2024-04-15 01:21:45 35.30806 27.17861 7.0 ML 3.6 Akdeniz - [155.72 km] Datça (Muğla)

2024-04-15 00:51:26 38.11917 38.49556 7.6 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)

2024-04-15 00:46:13 38.1275 38.47556 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)

2024-04-15 00:27:05 38.83139 37.46278 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-04-15 00:22:50 38.25944 37.83167 7.09 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

2024-04-15 00:20:56 38.24083 37.80917 6.89 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)