Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.19 12:52:34 38.0770 37.2573 12.9 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 12:49:33 37.6060 38.6772 7.6 -.- 2.3 -.- ANGAC-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.02.19 12:23:22 38.0790 37.7748 5.7 -.- 4.1 4.1 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.19 10:53:39 40.5143 29.2050 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.02.19 10:52:15 40.4688 29.1942 0.0 -.- 2.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.19 10:45:57 40.4732 29.1903 5.5 -.- 3.6 3.5 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.19 09:53:41 37.1725 29.2002 23.5 -.- 2.0 -.- CIFTLIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.02.19 09:50:00 37.8090 36.3662 6.0 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 09:25:36 38.2977 37.6433 9.7 -.- 1.7 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 09:14:58 38.8112 40.9143 24.9 -.- 1.9 -.- GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2024.02.19 09:08:13 37.9468 29.0823 21.9 -.- 1.3 -.- AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.02.19 09:00:21 40.2312 31.7650 1.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.02.19 08:46:50 37.8707 33.8438 6.3 -.- 1.8 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.02.19 07:07:36 37.7033 35.3963 4.0 -.- 1.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.02.19 07:06:08 37.7693 37.8452 5.0 -.- 0.9 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 06:39:25 37.6358 35.8853 6.1 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.19 06:18:47 35.0218 24.3395 29.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.19 05:08:37 37.7902 36.5248 9.2 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 04:39:25 37.5742 33.6112 5.7 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.02.19 04:36:05 35.3070 27.6635 10.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.19 04:30:55 40.4293 42.2695 23.2 -.- 1.6 -.- ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.19 04:27:35 40.4740 42.2412 5.0 -.- 1.4 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.02.19 04:25:42 35.1808 27.7363 6.1 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.02.19 04:24:00 38.1248 38.4215 6.2 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 04:17:54 36.8967 35.4160 25.3 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.02.19 03:47:40 35.0493 24.3678 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.19 03:33:16 38.1268 37.3132 7.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 03:29:45 38.3562 38.2963 5.0 -.- 1.2 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2024.02.19 03:17:31 37.9003 37.8993 7.5 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.19 02:34:27 38.0460 36.8945 6.8 -.- 1.3 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 02:05:01 37.8393 36.2333 12.2 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.19 01:49:41 40.2848 27.0245 5.0 -.- 1.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.19 01:45:23 36.9400 28.1897 5.0 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.02.19 01:37:31 38.5175 37.3332 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.19 00:59:54 37.9345 38.0617 6.1 -.- 2.7 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.02.19 00:48:55 37.3230 37.0078 11.9 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:44:42 38.6840 43.1732 5.7 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.02.19 00:33:54 37.3702 36.7877 29.1 -.- 1.4 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:32:56 38.4942 26.9113 8.9 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.19 00:24:05 38.0075 36.7418 10.0 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:20:47 37.3590 37.0578 8.6 -.- 2.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.19 00:13:40 39.4302 27.7912 9.0 -.- 1.3 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel
AFAD 19 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-19 13:05:17 39.67389 29.46778 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-02-19 13:01:39 39.69111 29.46833 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-02-19 13:00:09 39.66306 29.46083 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-02-19 12:52:36 38.05944 37.18833 7.01 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-02-19 12:49:32 37.52472 38.68889 6.99 ML 2.3 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-02-19 12:43:50 37.75 26.97917 6.75 ML 1.7 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.92 km] Kuşadası (Aydın)
2024-02-19 12:39:09 40.60306 40.88472 6.99 ML 1.1 İspir (Erzurum)
2024-02-19 12:38:53 39.88889 28.8375 12.02 ML 2.1 Orhaneli (Bursa)
2024-02-19 12:31:48 39.44028 38.08611 7.33 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2024-02-19 12:23:21 38.09333 37.81278 17.7 MW 4.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-19 12:11:47 38.25278 38.08972 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-19 12:01:05 38.46694 29.10472 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2024-02-19 11:07:02 40.41694 39.33139 1.2 ML 1.3 Merkez (Gümüşhane)
2024-02-19 10:51:46 37.70306 29.11528 26.7 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2024-02-19 10:50:49 38.18194 38.17361 15.4 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-19 10:45:56 40.48611 29.20806 13.2 ML 3.5 Gemlik (Bursa)
2024-02-19 09:53:44 37.04361 29.09306 7.0 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)
2024-02-19 09:50:01 37.83639 36.23389 7.01 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-02-19 09:25:40 38.41056 37.50778 10.52 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-02-19 09:15:03 38.50778 40.3075 12.3 ML 1.8 Genç (Bingöl)
2024-02-19 09:08:52 38.14194 38.47 7.07 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-02-19 09:08:16 37.97194 29.10417 10.51 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-02-19 09:00:22 40.20472 31.77583 8.7 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-02-19 08:46:50 37.85639 33.81222 7.02 ML 1.9 Emirgazi (Konya)
2024-02-19 08:30:16 40.85778 31.67611 7.01 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-02-19 08:27:11 36.79361 29.14722 6.81 ML 1.7 Fethiye (Muğla)
2024-02-19 08:21:09 40.78361 31.00778 7.0 ML 1.2 Gölyaka (Düzce)
2024-02-19 08:09:03 38.19083 38.46083 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2024-02-19 07:56:49 37.35639 37.0425 7.07 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-19 07:07:36 37.67 35.37806 6.94 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2024-02-19 07:06:03 38.2425 37.8425 5.82 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-19 06:39:25 37.6025 35.87167 6.99 ML 1.9 Kozan (Adana)
2024-02-19 05:52:55 38.02639 38.19861 7.01 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-19 05:43:05 38.255 38.23361 6.97 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-19 05:08:37 37.80639 36.45194 7.58 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-02-19 04:39:23 37.585 33.60194 4.62 ML 2.0 Karapınar (Konya)
2024-02-19 04:27:35 40.21083 42.71667 6.98 ML 1.4 Sarıkamış (Kars)
2024-02-19 04:27:26 37.75444 36.48028 9.0 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-02-19 04:26:18 40.40583 42.27639 7.39 ML 1.0 Şenkaya (Erzurum)
2024-02-19 04:25:39 35.13722 27.60056 11.3 MW 4.3 Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
2024-02-19 04:24:00 38.12167 38.4675 5.26 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-02-19 04:23:18 38.47083 43.30972 6.08 ML 1.7 Van Gölü - [05.65 km] Tuşba (Van)
2024-02-19 04:17:56 36.915 35.36028 7.2 ML 1.6 Yüreğir (Adana)
2024-02-19 04:13:06 38.25 37.85083 6.27 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-02-19 03:33:14 38.15694 37.37889 6.16 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-19 03:29:46 38.32528 38.22 6.97 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-19 03:26:32 38.10917 38.51111 5.63 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-02-19 03:17:30 37.90083 37.91306 7.04 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-19 03:10:00 38.13389 38.69 6.96 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-02-19 02:11:17 38.45778 37.2675 5.06 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-19 02:05:00 37.82722 36.17167 6.98 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-02-19 01:49:41 40.28028 27.03667 7.39 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2024-02-19 01:45:23 36.93694 28.09833 6.82 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.12 km] Marmaris (Muğla)
2024-02-19 01:37:33 38.31444 37.30167 6.2 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-19 01:26:58 38.45694 39.02917 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-02-19 00:59:52 37.94917 38.0775 7.03 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-19 00:44:43 38.68472 43.15778 7.06 ML 1.5 Van Gölü - [02.83 km] Tuşba (Van)
2024-02-19 00:32:56 38.47722 26.90333 11.52 ML 1.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.64 km] Çiğli (İzmir)
2024-02-19 00:24:06 37.96083 36.61194 6.97 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-19 00:20:49 37.25833 37.1025 8.93 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-19 00:19:18 38.23722 37.82306 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-19 00:13:38 39.38889 27.86972 12.05 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)