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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Şubat tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Şubat son depremler listesi

Tarih        Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                        Çözüm Niteliği

2024.02.19 12:52:34  38.0770   37.2573       12.9      -.-  1.6  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.02.19 12:49:33  37.6060   38.6772        7.6      -.-  2.3  -.-   ANGAC-HILVAN (SANLIURFA)                          İlksel

2024.02.19 12:23:22  38.0790   37.7748        5.7      -.-  4.1  4.1   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.02.19 10:53:39  40.5143   29.2050        8.1      -.-  1.6  -.-   HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel

2024.02.19 10:52:15  40.4688   29.1942        0.0      -.-  2.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.02.19 10:45:57  40.4732   29.1903        5.5      -.-  3.6  3.5   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.02.19 09:53:41  37.1725   29.2002       23.5      -.-  2.0  -.-   CIFTLIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                        İlksel

2024.02.19 09:50:00  37.8090   36.3662        6.0      -.-  1.5  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.19 09:25:36  38.2977   37.6433        9.7      -.-  1.7  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.19 09:14:58  38.8112   40.9143       24.9      -.-  1.9  -.-   GELINTEPE-SOLHAN (BINGOL)                         İlksel

2024.02.19 09:08:13  37.9468   29.0823       21.9      -.-  1.3  -.-   AKKOY (DENIZLI)                                   İlksel

2024.02.19 09:00:21  40.2312   31.7650        1.0      -.-  2.1  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.02.19 08:46:50  37.8707   33.8438        6.3      -.-  1.8  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel

2024.02.19 07:07:36  37.7033   35.3963        4.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel

2024.02.19 07:06:08  37.7693   37.8452        5.0      -.-  0.9  -.-   GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.02.19 06:39:25  37.6358   35.8853        6.1      -.-  1.8  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.02.19 06:18:47  35.0218   24.3395       29.9      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.19 05:08:37  37.7902   36.5248        9.2      -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.02.19 04:39:25  37.5742   33.6112        5.7      -.-  2.2  -.-   KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)                        İlksel

2024.02.19 04:36:05  35.3070   27.6635       10.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.19 04:30:55  40.4293   42.2695       23.2      -.-  1.6  -.-   ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM)                        İlksel

2024.02.19 04:27:35  40.4740   42.2412        5.0      -.-  1.4  -.-   KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel

2024.02.19 04:25:42  35.1808   27.7363        6.1      -.-  4.2  4.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.19 04:24:00  38.1248   38.4215        6.2      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.02.19 04:17:54  36.8967   35.4160       25.3      -.-  1.6  -.-   YUREGIR (ADANA)                                   İlksel

2024.02.19 03:47:40  35.0493   24.3678        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.19 03:33:16  38.1268   37.3132        7.8      -.-  1.4  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.02.19 03:29:45  38.3562   38.2963        5.0      -.-  1.2  -.-   MALATYA (MALATYA)                                 İlksel

2024.02.19 03:17:31  37.9003   37.8993        7.5      -.-  2.0  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.02.19 02:34:27  38.0460   36.8945        6.8      -.-  1.3  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.19 02:05:01  37.8393   36.2333       12.2      -.-  1.1  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.02.19 01:49:41  40.2848   27.0245        5.0      -.-  1.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.19 01:45:23  36.9400   28.1897        5.0      -.-  0.8  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.02.19 01:37:31  38.5175   37.3332        5.0      -.-  1.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.02.19 00:59:54  37.9345   38.0617        6.1      -.-  2.7  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel

2024.02.19 00:48:55  37.3230   37.0078       11.9      -.-  1.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.02.19 00:44:42  38.6840   43.1732        5.7      -.-  1.7  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2024.02.19 00:33:54  37.3702   36.7877       29.1      -.-  1.4  -.-   KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.19 00:32:56  38.4942   26.9113        8.9      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.02.19 00:24:05  38.0075   36.7418       10.0      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.19 00:20:47  37.3590   37.0578        8.6      -.-  2.2  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.19 00:13:40  39.4302   27.7912        9.0      -.-  1.3  -.-   KARABEYLER-(BALIKESIR)                            İlksel

 AFAD 19 Şubat son depremler listesi

Tarih           Saat               Enlem                Boylam    Derinlik(Km)   Tip     Büyüklük             Yer        

2024-02-19 13:05:17       39.67389              29.46778              7.0          ML         1.4          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-02-19 13:01:39       39.69111              29.46833              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-02-19 13:00:09       39.66306              29.46083              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-02-19 12:52:36       38.05944              37.18833              7.01       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-19 12:49:32       37.52472              38.68889              6.99       ML         2.3          Hilvan (Şanlıurfa)            

2024-02-19 12:43:50       37.75     26.97917              6.75       ML         1.7          Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [21.92 km] Kuşadası (Aydın)

2024-02-19 12:39:09       40.60306              40.88472              6.99       ML         1.1          İspir (Erzurum)

2024-02-19 12:38:53       39.88889              28.8375                12.02     ML         2.1          Orhaneli (Bursa)             

2024-02-19 12:31:48       39.44028              38.08611              7.33       ML         1.1          Divriği (Sivas)    

2024-02-19 12:23:21       38.09333              37.81278              17.7       MW       4.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-19 12:11:47       38.25278              38.08972              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-19 12:01:05       38.46694              29.10472              7.0          ML         1.0          Eşme (Uşak)     

2024-02-19 11:07:02       40.41694              39.33139              1.2          ML         1.3          Merkez (Gümüşhane) 

2024-02-19 10:51:46       37.70306              29.11528              26.7       ML         1.0          Pamukkale (Denizli)      

2024-02-19 10:50:49       38.18194              38.17361              15.4       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-19 10:45:56       40.48611              29.20806              13.2       ML         3.5          Gemlik (Bursa)

2024-02-19 09:53:44       37.04361              29.09306              7.0          ML         1.6          Acıpayam (Denizli)         

2024-02-19 09:50:01       37.83639              36.23389              7.01       ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-19 09:25:40       38.41056              37.50778              10.52     ML         1.7          Darende (Malatya)        

2024-02-19 09:15:03       38.50778              40.3075                12.3       ML         1.8          Genç (Bingöl)   

2024-02-19 09:08:52       38.14194              38.47     7.07       ML         1.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-19 09:08:16       37.97194              29.10417              10.51     ML         1.2          Pamukkale (Denizli)      

2024-02-19 09:00:22       40.20472              31.77583              8.7          ML         2.0          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-19 08:46:50       37.85639              33.81222              7.02       ML         1.9          Emirgazi (Konya)            

2024-02-19 08:30:16       40.85778              31.67611              7.01       ML         1.2          Merkez (Bolu) 

2024-02-19 08:27:11       36.79361              29.14722              6.81       ML         1.7          Fethiye (Muğla)              

2024-02-19 08:21:09       40.78361              31.00778              7.0          ML         1.2          Gölyaka (Düzce)             

2024-02-19 08:09:03       38.19083              38.46083              7.0          ML         1.4          Battalgazi (Malatya)      

2024-02-19 07:56:49       37.35639              37.0425                7.07       ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-19 07:07:36       37.67     35.37806              6.94       ML         1.3          Aladağ (Adana)               

2024-02-19 07:06:03       38.2425                37.8425                5.82       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-19 06:39:25       37.6025                35.87167              6.99       ML         1.9          Kozan (Adana) 

2024-02-19 05:52:55       38.02639              38.19861              7.01       ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-19 05:43:05       38.255   38.23361              6.97       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-19 05:08:37       37.80639              36.45194              7.58       ML         1.6          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-19 04:39:23       37.585   33.60194              4.62       ML         2.0          Karapınar (Konya)          

2024-02-19 04:27:35       40.21083              42.71667              6.98       ML         1.4          Sarıkamış (Kars)              

2024-02-19 04:27:26       37.75444              36.48028              9.0          ML         1.7          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-19 04:26:18       40.40583              42.27639              7.39       ML         1.0          Şenkaya (Erzurum)        

2024-02-19 04:25:39       35.13722              27.60056              11.3       MW       4.3          Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)               

2024-02-19 04:24:00       38.12167              38.4675                5.26       ML         1.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-19 04:23:18       38.47083              43.30972              6.08       ML         1.7          Van Gölü - [05.65 km] Tuşba (Van)        

2024-02-19 04:17:56       36.915   35.36028              7.2          ML         1.6          Yüreğir (Adana)              

2024-02-19 04:13:06       38.25     37.85083              6.27       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-19 03:33:14       38.15694              37.37889              6.16       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-19 03:29:46       38.32528              38.22     6.97       ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-19 03:26:32       38.10917              38.51111              5.63       ML         1.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-19 03:17:30       37.90083              37.91306              7.04       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-19 03:10:00       38.13389              38.69     6.96       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-02-19 02:11:17       38.45778              37.2675                5.06       ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-19 02:05:00       37.82722              36.17167              6.98       ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-19 01:49:41       40.28028              27.03667              7.39       ML         1.1          Biga (Çanakkale)             

2024-02-19 01:45:23       36.93694              28.09833              6.82       ML         1.1          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.12 km] Marmaris (Muğla)          

2024-02-19 01:37:33       38.31444              37.30167              6.2          ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-19 01:26:58       38.45694              39.02917              7.0          ML         1.0          Merkez (Elazığ)               

2024-02-19 00:59:52       37.94917              38.0775                7.03       ML         3.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-19 00:44:43       38.68472              43.15778              7.06       ML         1.5          Van Gölü - [02.83 km] Tuşba (Van)        

2024-02-19 00:32:56       38.47722              26.90333              11.52     ML         1.8          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.64 km] Çiğli (İzmir) 

2024-02-19 00:24:06       37.96083              36.61194              6.97       ML         1.1          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-02-19 00:20:49       37.25833              37.1025                8.93       ML         2.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-19 00:19:18       38.23722              37.82306              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-19 00:13:38       39.38889              27.86972              12.05     ML         1.7          Altıeylül (Balıkesir)