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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 21 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.21 13:19:39  39.3932   29.2822        0.0      -.-  1.5  -.-   CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)                          İlksel

2024.03.21 13:11:02  38.4495   37.4890       17.0      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.21 12:53:08  35.2447   33.4188        0.0      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.03.21 12:43:17  35.3338   27.7745        5.5      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.21 12:19:13  40.3313   27.8855        4.5      -.-  1.1  -.-   EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)                      İlksel

2024.03.21 11:53:07  40.9695   33.2398        8.5      -.-  3.6  3.6   OYMAAGAC-BAYRAMOREN (CANKIRI)                     İlksel

2024.03.21 10:21:39  38.1575   37.8538        8.7      -.-  2.3  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.21 09:46:16  40.6667   34.3150        9.8      -.-  1.8  -.-   DORUKSEKI-BAYAT (CORUM)                           İlksel

2024.03.21 09:08:38  37.0528   27.7663        1.9      -.-  2.1  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.03.21 09:06:02  38.3708   37.7137       18.0      -.-  1.8  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.21 08:48:54  39.6305   28.7605        5.4      -.-  2.5  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.21 08:32:05  35.9938   29.2085        3.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.21 08:29:20  39.2810   40.1947        9.9      -.-  2.2  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2024.03.21 07:57:56  37.0272   29.0990        3.7      -.-  1.6  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.03.21 07:54:04  38.1415   36.5982        9.4      -.-  2.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.21 07:45:04  38.2632   38.6397        7.9      -.-  2.1  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel

2024.03.21 07:34:21  38.4627   39.2523        5.4      -.-  2.0  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.03.21 06:41:38  38.7557   37.3715        5.2      -.-  1.1  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.21 06:30:01  38.2200   37.3755        5.0      -.-  2.3  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.21 06:12:16  35.0028   23.4748       26.7      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.21 05:51:11  38.8417   37.4750        7.4      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.21 05:30:36  39.0600   24.1607       10.7      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.03.21 05:28:27  38.1577   38.5227        5.0      -.-  2.7  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.03.21 04:52:23  39.6190   28.7603        6.6      -.-  1.8  -.-   CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel

2024.03.21 04:21:52  40.4030   28.8523       13.0      -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.21 04:18:58  38.4210   37.5785        5.4      -.-  2.9  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.21 04:15:00  37.7793   36.1380        3.0      -.-  1.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.03.21 04:04:13  37.9972   36.0678        4.6      -.-  2.7  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel

2024.03.21 03:53:55  38.5070   37.5422        4.1      -.-  1.7  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.21 03:48:43  39.6388   28.7470        5.4      -.-  2.0  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.21 03:45:48  40.1768   31.7855        5.3      -.-  2.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.03.21 03:39:22  39.8463   39.7963        9.0      -.-  1.8  -.-   YAYLALAR-CAYIRLI (ERZINCAN)                       İlksel

2024.03.21 03:34:27  37.4425   38.5337        6.2      -.-  1.7  -.-   KASIMKUYU-(SANLIURFA)                             İlksel

2024.03.21 03:30:30  38.8945   37.3382       19.2      -.-  1.2  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.03.21 03:25:33  38.4610   37.5842       12.4      -.-  1.3  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.21 03:23:55  40.3107   26.1520       15.9      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.21 03:20:00  39.5868   28.7925       12.8      -.-  1.9  -.-   KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 İlksel

2024.03.21 03:05:18  39.8942   39.0390        5.4      -.-  2.0  -.-   YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                       İlksel

2024.03.21 02:58:04  40.4125   28.8295       10.7      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.21 02:40:55  40.3038   27.0175       13.0      -.-  1.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.21 02:20:18  39.6310   28.7662        4.5      -.-  2.2  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.21 02:02:57  38.3333   37.8857       12.9      -.-  1.4  -.-   KELLER-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.03.21 01:57:22  38.3287   44.1903        2.3      -.-  1.9  -.-   TURANKOY-SARAY (VAN)                              İlksel

2024.03.21 01:34:54  38.1465   36.8647        8.3      -.-  2.3  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.03.21 01:33:47  36.4215   36.2430       18.3      -.-  1.7  -.-   OTENCAY-BELEN (HATAY)                             İlksel

2024.03.21 01:24:30  39.6493   28.7735        5.2      -.-  3.5  3.5   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.21 00:50:24  37.3842   36.9675        7.5      -.-  1.3  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.21 00:41:23  39.6450   28.8517        5.6      -.-  3.3  -.-   DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA)                       İlksel

 AFAD 21 Mart son depremler listesi

Tarih       Saat                 Enlem                 Boylam     Derinlik(Km)    Tip  Büyüklük     Yer        

2024-03-21 12:43:15       35.20389              27.66833              17.81     ML         2.7          Akdeniz - [163.37 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-21 12:32:05       38.17167              38.12111              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-21 12:22:46       37.02917              29.07417              7.0          ML         1.0          Dalaman (Muğla)           

2024-03-21 11:53:07       40.9825                33.21806              10.54     ML         3.5          Bayramören (Çankırı)   

2024-03-21 11:48:37       37.61778              35.10167              7.0          ML         1.0          Aladağ (Adana)

2024-03-21 11:42:52       39.77167              38.62278              7.0          ML         1.1          Refahiye (Erzincan)       

2024-03-21 11:36:28       39.55944              34.77     7.0          ML         1.0          Şefaatli (Yozgat)             

2024-03-21 11:36:03       39.64722              28.76583              7.0          ML         1.3          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 11:04:36       39.50833              28.14222              6.78       ML         1.5          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-03-21 10:21:38       38.1225                37.83583              17.08     ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-21 10:17:05       37.40722              36.50722              7.0          ML         1.3          Düziçi (Osmaniye)          

2024-03-21 09:46:16       40.6925                34.39361              7.0          ML         1.2          İskilip (Çorum) 

2024-03-21 09:30:34       37.03222              28.95972              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-21 09:17:37       38.45472              31.36639              7.0          ML         1.2          Akşehir Gölü - [03.61 km] Akşehir (Konya)               

2024-03-21 09:16:33       34.62806              24.15889              7.7          ML         3.9          Akdeniz              

2024-03-21 09:08:38       36.97528              27.81444              6.99       ML         1.7          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.03 km] Milas (Muğla)              

2024-03-21 09:06:00       38.24778              37.78056              5.22       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-21 08:54:08       39.31083              34.16861              7.0          ML         1.0          Merkez (Kırşehir)           

2024-03-21 08:48:54       39.62583              28.75139              7.0          ML         2.2          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 08:42:58       37.0225                28.99389              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-21 08:32:29       38.09444              38.94333              20.32     ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-03-21 08:23:17       37.01889              28.99611              7.0          ML         1.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-21 08:09:56       38.12     38.70722              7.0          ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-03-21 08:02:32       38.12556              38.71056              7.0          ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-03-21 07:54:04       38.15361              36.58194              11.25     ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-21 07:45:06       38.28472              38.7075                7.63       ML         1.9          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-21 07:34:22       38.43194              39.22472              7.0          ML         1.8          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-21 06:30:02       38.19056              37.35028              7.51       ML         2.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-21 05:51:12       38.82444              37.44722              7.02       ML         1.8          Gürün (Sivas)   

2024-03-21 05:28:28       38.14528              38.53139              7.0          ML         2.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-21 04:52:23       39.64028              28.77111              7.0          ML         1.7          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 04:21:06       38.59556              25.95361              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - [37.46 km] Karaburun (İzmir)               

2024-03-21 04:18:58       38.40944              37.5325                7.0          ML         3.1          Darende (Malatya)        

2024-03-21 04:15:00       37.72639              36.18889              7.0          ML         1.8          Kadirli (Osmaniye)         

2024-03-21 04:04:13       37.99861              36.06278              9.19       ML         2.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-21 03:53:56       38.60611              37.4925                6.96       ML         1.3          Darende (Malatya)        

2024-03-21 03:53:28       39.08139              43.25806              7.0          ML         1.3          Erciş (Van)         

2024-03-21 03:53:01       37.405   36.77472              7.02       ML         1.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-21 03:48:43       39.6375                28.77194              6.98       ML         1.7          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 03:45:48       40.14972              31.75861              7.0          ML         2.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-03-21 03:39:22       39.83722              39.7625                9.61       ML         1.6          Çayırlı (Erzincan)             

2024-03-21 03:37:10       37.84972              36.60167              13.6       ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-21 03:34:28       37.53583              38.58972              6.93       ML         1.5          Atatürk Barajı - [05.01 km] Karaköprü (Şanlıurfa)         

2024-03-21 03:30:33       38.81722              37.44056              7.07       ML         1.0          Gürün (Sivas)   

2024-03-21 03:25:33       38.41722              37.56028              7.05       ML         1.5          Darende (Malatya)        

2024-03-21 03:23:56       40.29889              26.21361              7.11       ML         1.4          Ege Denizi - [09.02 km] Eceabat (Çanakkale)               

2024-03-21 03:20:00       39.64278              28.76833              6.91       ML         1.6          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 03:05:18       39.85528              38.9975                10.0       ML         1.6          Refahiye (Erzincan)       

2024-03-21 02:58:03       40.42139              28.83639              10.88     ML         1.7          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.17 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-21 02:40:55       40.29444              27.00583              9.0          ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-03-21 02:38:39       38.26861              37.80556              9.65       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-21 02:20:18       39.62306              28.77056              10.26     ML         1.9          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 02:17:30       38.07389              38.39278              5.02       ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-21 02:05:38       38.50972              44.27056              7.07       ML         1.3          Saray (Van)       

2024-03-21 02:02:58       38.30528              37.86667              8.27       ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-21 01:57:22       38.52583              44.2025                20.68     ML         1.5          Saray (Van)       

2024-03-21 01:37:11       38.53     44.29     6.32       ML         1.4          Saray (Van)       

2024-03-21 01:34:54       38.16083              36.85917              11.29     ML         2.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-03-21 01:33:48       36.40944              36.3025                9.33       ML         2.0          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-21 01:24:30       39.64583              28.76667              7.27       ML         3.3          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 00:50:24       37.35667              36.93111              7.0          ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-21 00:44:22       39.37194              39.98889              6.99       ML         1.4          Pülümür (Tunceli)          

2024-03-21 00:41:42       38.07306              38.45306              7.37       ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-21 00:41:24       39.62444              28.77139              10.34     ML         3.3          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-21 00:21:51       40.30528              43.23972              7.0          ML         2.7          Digor (Kars)       

2024-03-21 00:04:10       37.0075                30.74167              7.08       ML         1.6          Kepez (Antalya)              

2024-03-21 00:02:22       38.83444              37.44806              7.07       ML         1.6          Gürün (Sivas)