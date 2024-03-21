Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2024 son dakika depremler
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 21 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.21 13:19:39 39.3932 29.2822 0.0 -.- 1.5 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.03.21 13:11:02 38.4495 37.4890 17.0 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.21 12:53:08 35.2447 33.4188 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.03.21 12:43:17 35.3338 27.7745 5.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.21 12:19:13 40.3313 27.8855 4.5 -.- 1.1 -.- EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 11:53:07 40.9695 33.2398 8.5 -.- 3.6 3.6 OYMAAGAC-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2024.03.21 10:21:39 38.1575 37.8538 8.7 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.21 09:46:16 40.6667 34.3150 9.8 -.- 1.8 -.- DORUKSEKI-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.03.21 09:08:38 37.0528 27.7663 1.9 -.- 2.1 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.03.21 09:06:02 38.3708 37.7137 18.0 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.21 08:48:54 39.6305 28.7605 5.4 -.- 2.5 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 08:32:05 35.9938 29.2085 3.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.21 08:29:20 39.2810 40.1947 9.9 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.03.21 07:57:56 37.0272 29.0990 3.7 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.03.21 07:54:04 38.1415 36.5982 9.4 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.21 07:45:04 38.2632 38.6397 7.9 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2024.03.21 07:34:21 38.4627 39.2523 5.4 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.21 06:41:38 38.7557 37.3715 5.2 -.- 1.1 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.21 06:30:01 38.2200 37.3755 5.0 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.21 06:12:16 35.0028 23.4748 26.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.21 05:51:11 38.8417 37.4750 7.4 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.21 05:30:36 39.0600 24.1607 10.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.03.21 05:28:27 38.1577 38.5227 5.0 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.03.21 04:52:23 39.6190 28.7603 6.6 -.- 1.8 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 04:21:52 40.4030 28.8523 13.0 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.21 04:18:58 38.4210 37.5785 5.4 -.- 2.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.21 04:15:00 37.7793 36.1380 3.0 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.21 04:04:13 37.9972 36.0678 4.6 -.- 2.7 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.21 03:53:55 38.5070 37.5422 4.1 -.- 1.7 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.21 03:48:43 39.6388 28.7470 5.4 -.- 2.0 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 03:45:48 40.1768 31.7855 5.3 -.- 2.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.21 03:39:22 39.8463 39.7963 9.0 -.- 1.8 -.- YAYLALAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.03.21 03:34:27 37.4425 38.5337 6.2 -.- 1.7 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel
2024.03.21 03:30:30 38.8945 37.3382 19.2 -.- 1.2 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.21 03:25:33 38.4610 37.5842 12.4 -.- 1.3 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.21 03:23:55 40.3107 26.1520 15.9 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.21 03:20:00 39.5868 28.7925 12.8 -.- 1.9 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 03:05:18 39.8942 39.0390 5.4 -.- 2.0 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.03.21 02:58:04 40.4125 28.8295 10.7 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.21 02:40:55 40.3038 27.0175 13.0 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.21 02:20:18 39.6310 28.7662 4.5 -.- 2.2 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 02:02:57 38.3333 37.8857 12.9 -.- 1.4 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.21 01:57:22 38.3287 44.1903 2.3 -.- 1.9 -.- TURANKOY-SARAY (VAN) İlksel
2024.03.21 01:34:54 38.1465 36.8647 8.3 -.- 2.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.21 01:33:47 36.4215 36.2430 18.3 -.- 1.7 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2024.03.21 01:24:30 39.6493 28.7735 5.2 -.- 3.5 3.5 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.21 00:50:24 37.3842 36.9675 7.5 -.- 1.3 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.21 00:41:23 39.6450 28.8517 5.6 -.- 3.3 -.- DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
AFAD 21 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-21 12:43:15 35.20389 27.66833 17.81 ML 2.7 Akdeniz - [163.37 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-21 12:32:05 38.17167 38.12111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-21 12:22:46 37.02917 29.07417 7.0 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2024-03-21 11:53:07 40.9825 33.21806 10.54 ML 3.5 Bayramören (Çankırı)
2024-03-21 11:48:37 37.61778 35.10167 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2024-03-21 11:42:52 39.77167 38.62278 7.0 ML 1.1 Refahiye (Erzincan)
2024-03-21 11:36:28 39.55944 34.77 7.0 ML 1.0 Şefaatli (Yozgat)
2024-03-21 11:36:03 39.64722 28.76583 7.0 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 11:04:36 39.50833 28.14222 6.78 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-03-21 10:21:38 38.1225 37.83583 17.08 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-21 10:17:05 37.40722 36.50722 7.0 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye)
2024-03-21 09:46:16 40.6925 34.39361 7.0 ML 1.2 İskilip (Çorum)
2024-03-21 09:30:34 37.03222 28.95972 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-21 09:17:37 38.45472 31.36639 7.0 ML 1.2 Akşehir Gölü - [03.61 km] Akşehir (Konya)
2024-03-21 09:16:33 34.62806 24.15889 7.7 ML 3.9 Akdeniz
2024-03-21 09:08:38 36.97528 27.81444 6.99 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.03 km] Milas (Muğla)
2024-03-21 09:06:00 38.24778 37.78056 5.22 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-21 08:54:08 39.31083 34.16861 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-03-21 08:48:54 39.62583 28.75139 7.0 ML 2.2 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 08:42:58 37.0225 28.99389 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-21 08:32:29 38.09444 38.94333 20.32 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-03-21 08:23:17 37.01889 28.99611 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-21 08:09:56 38.12 38.70722 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-03-21 08:02:32 38.12556 38.71056 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-03-21 07:54:04 38.15361 36.58194 11.25 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-21 07:45:06 38.28472 38.7075 7.63 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-03-21 07:34:22 38.43194 39.22472 7.0 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-03-21 06:30:02 38.19056 37.35028 7.51 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-21 05:51:12 38.82444 37.44722 7.02 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-03-21 05:28:28 38.14528 38.53139 7.0 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2024-03-21 04:52:23 39.64028 28.77111 7.0 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 04:21:06 38.59556 25.95361 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [37.46 km] Karaburun (İzmir)
2024-03-21 04:18:58 38.40944 37.5325 7.0 ML 3.1 Darende (Malatya)
2024-03-21 04:15:00 37.72639 36.18889 7.0 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye)
2024-03-21 04:04:13 37.99861 36.06278 9.19 ML 2.8 Saimbeyli (Adana)
2024-03-21 03:53:56 38.60611 37.4925 6.96 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-03-21 03:53:28 39.08139 43.25806 7.0 ML 1.3 Erciş (Van)
2024-03-21 03:53:01 37.405 36.77472 7.02 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-21 03:48:43 39.6375 28.77194 6.98 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 03:45:48 40.14972 31.75861 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-03-21 03:39:22 39.83722 39.7625 9.61 ML 1.6 Çayırlı (Erzincan)
2024-03-21 03:37:10 37.84972 36.60167 13.6 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-21 03:34:28 37.53583 38.58972 6.93 ML 1.5 Atatürk Barajı - [05.01 km] Karaköprü (Şanlıurfa)
2024-03-21 03:30:33 38.81722 37.44056 7.07 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2024-03-21 03:25:33 38.41722 37.56028 7.05 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-03-21 03:23:56 40.29889 26.21361 7.11 ML 1.4 Ege Denizi - [09.02 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-03-21 03:20:00 39.64278 28.76833 6.91 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 03:05:18 39.85528 38.9975 10.0 ML 1.6 Refahiye (Erzincan)
2024-03-21 02:58:03 40.42139 28.83639 10.88 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.17 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-21 02:40:55 40.29444 27.00583 9.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-03-21 02:38:39 38.26861 37.80556 9.65 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 02:20:18 39.62306 28.77056 10.26 ML 1.9 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 02:17:30 38.07389 38.39278 5.02 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-21 02:05:38 38.50972 44.27056 7.07 ML 1.3 Saray (Van)
2024-03-21 02:02:58 38.30528 37.86667 8.27 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 01:57:22 38.52583 44.2025 20.68 ML 1.5 Saray (Van)
2024-03-21 01:37:11 38.53 44.29 6.32 ML 1.4 Saray (Van)
2024-03-21 01:34:54 38.16083 36.85917 11.29 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-03-21 01:33:48 36.40944 36.3025 9.33 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay)
2024-03-21 01:24:30 39.64583 28.76667 7.27 ML 3.3 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 00:50:24 37.35667 36.93111 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-21 00:44:22 39.37194 39.98889 6.99 ML 1.4 Pülümür (Tunceli)
2024-03-21 00:41:42 38.07306 38.45306 7.37 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-21 00:41:24 39.62444 28.77139 10.34 ML 3.3 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 00:21:51 40.30528 43.23972 7.0 ML 2.7 Digor (Kars)
2024-03-21 00:04:10 37.0075 30.74167 7.08 ML 1.6 Kepez (Antalya)
2024-03-21 00:02:22 38.83444 37.44806 7.07 ML 1.6 Gürün (Sivas)