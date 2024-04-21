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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.21 11:42:46  40.0708   36.0718        2.1      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.21 11:37:25  40.0482   36.0453        4.2      -.-  1.8  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel

2024.04.21 11:17:47  40.4285   28.8585        4.9      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.21 11:00:28  40.3905   28.7920        7.6      -.-  1.6  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel

2024.04.21 10:38:16  37.9457   27.6137       14.8      -.-  1.4  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.04.21 10:03:38  40.1023   35.9922        7.5      -.-  1.9  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                              İlksel

2024.04.21 09:02:48  37.9420   27.2117        6.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.21 08:41:45  37.4837   26.8313        7.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.21 07:58:22  40.2198   35.9330       15.9      -.-  1.2  -.-   CELTEK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.04.21 07:43:51  38.1018   36.5607        4.4      -.-  3.0  3.0   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.21 07:42:48  40.0755   35.9175       13.0      -.-  1.9  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel

2024.04.21 07:34:58  38.5877   31.1670       17.0      -.-  1.5  -.-   DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.04.21 07:17:44  38.2065   28.8148        6.6      -.-  1.7  -.-   BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)                     İlksel

2024.04.21 07:09:22  40.0755   36.1030        5.0      -.-  1.6  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                       İlksel

2024.04.21 07:04:08  40.0758   36.0595        5.2      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.21 06:56:17  39.9657   36.1957        4.3      -.-  1.2  -.-   SEKUCEK-YESILYURT (TOKAT)                         İlksel

2024.04.21 06:54:03  35.8558   25.4235        7.1      -.-  3.0  2.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.21 06:39:45  38.4132   37.4570        5.0      -.-  2.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.21 06:31:08  38.5433   31.6690        6.2      -.-  3.0  2.9   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel

2024.04.21 06:11:55  38.7740   37.5028        8.6      -.-  1.0  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.21 05:32:42  37.4918   26.8275        4.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.21 05:27:58  38.1882   28.8303        8.5      -.-  3.1  3.0   BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)                     İlksel

2024.04.21 05:22:31  40.1098   35.9373        7.1      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.04.21 05:07:19  35.9230   26.7587        8.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.21 05:03:35  38.7353   39.9385        9.1      -.-  2.3  -.-   SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.04.21 05:02:09  40.0295   36.1118        5.4      -.-  1.0  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                          İlksel

2024.04.21 04:58:59  37.0762   28.9435       10.5      -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.04.21 04:45:55  38.7635   38.2272        5.0      -.-  1.7  -.-   TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA)                        İlksel

2024.04.21 04:37:57  40.8278   30.8588       10.4      -.-  1.4  -.-   BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)                          İlksel

2024.04.21 04:19:48  41.0338   43.1610        5.0      -.-  2.1  -.-   GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)                       İlksel

2024.04.21 04:18:34  40.1703   28.2577       12.0      -.-  1.0  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel

2024.04.21 04:15:06  40.0712   35.9805        4.4      -.-  1.0  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.21 04:12:40  40.0803   36.0317        4.4      -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.21 04:11:51  37.5710   35.3772        4.1      -.-  1.3  -.-   KABASAKAL-ALADAG (ADANA)                          İlksel

2024.04.21 04:06:52  40.0200   36.2050        6.2      -.-  1.7  -.-   YESILYURT (TOKAT)                                 İlksel

2024.04.21 03:47:25  39.0813   25.8728       11.4      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.21 03:41:55  40.1973   31.7652       17.9      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.04.21 03:40:20  40.2507   35.7253       22.6      -.-  1.1  -.-   ESKIDAGICI-ZILE (TOKAT)                           İlksel

2024.04.21 03:28:25  38.6507   36.6760        5.0      -.-  1.5  -.-   CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)                            İlksel

2024.04.21 03:15:05  38.8760   37.3327        7.8      -.-  1.5  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.04.21 03:14:56  37.8583   29.5785        3.5      -.-  1.1  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                        İlksel

2024.04.21 03:11:40  35.7698   25.4507        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.21 03:10:33  40.2992   35.6893       19.6      -.-  1.3  -.-   EMIRDOLU-ZILE (TOKAT)                             İlksel

2024.04.21 03:07:40  37.1525   37.0008        5.0      -.-  1.1  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.04.21 03:01:24  38.2737   37.2243        6.3      -.-  1.8  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.04.21 02:54:33  37.7468   36.7712       17.1      -.-  1.4  -.-   CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.04.21 02:50:51  40.1323   36.0023        5.0      -.-  1.6  -.-   GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)                           İlksel

2024.04.21 02:43:06  40.0620   36.0167        5.3      -.-  2.3  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.21 02:37:07  40.0722   36.0225       22.6      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.21 02:36:30  36.5618   33.5280       12.0      -.-  1.6  -.-   TUGRUL-MUT (MERSIN)                               İlksel

2024.04.21 01:45:22  40.1218   35.9477        9.1      -.-  1.6  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.04.21 01:27:38  36.9448   27.7562        8.7      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.04.21 01:26:54  40.0647   36.0092        6.1      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.21 01:13:45  39.3500   26.2003        8.9      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.04.21 00:57:09  40.3865   35.5778       12.7      -.-  1.8  -.-   KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA)                       İlksel

2024.04.21 00:33:36  37.9905   37.6083       17.1      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.04.21 00:29:31  37.3603   37.1793       21.6      -.-  1.3  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.04.21 00:25:34  35.7542   31.0237        9.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

AFAD 21 Nisan son depremler listesi

Tarih            Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-04-21 10:07:03       36.97833              28.54194              7.8          ML         0.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-21 09:53:01       40.05444              35.97194              7.0          ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 09:41:00       40.085   35.98417              5.82       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 09:05:04       40.25306              34.165   10.3       ML         1.1          Sungurlu (Çorum)          

2024-04-21 09:02:48       37.92222              27.26083              9.04       ML         1.8          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-04-21 08:41:45       37.49722              26.84222              7.03       ML         1.9          Ege Denizi - [32.66 km] Söke (Aydın)     

2024-04-21 07:43:51       38.09139              36.54056              6.99       ML         3.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-21 07:42:49       40.03278              35.91222              6.98       ML         1.6          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-21 07:34:59       38.59333              31.20389              7.0          ML         1.4          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-04-21 07:17:44       38.18944              28.85444              7.0          ML         1.5          Buldan (Denizli)              

2024-04-21 07:09:24       40.04139              35.99111              6.99       ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 07:04:08       40.0425                36.0575                7.05       ML         1.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 06:54:03       35.31083              25.96056              7.94       ML         2.5          Ege Denizi          

2024-04-21 06:39:45       38.38833              37.43139              6.99       ML         3.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-21 06:31:08       38.59083              31.66611              9.66       ML         2.9          Tuzlukçu (Konya)           

2024-04-21 06:11:54       38.81389              37.44417              7.0          ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-21 05:32:42       37.49222              26.8225                7.0          ML         1.6          Ege Denizi - [34.47 km] Söke (Aydın)     

2024-04-21 05:27:58       38.19167              28.84417              12.52     ML         3.0          Buldan (Denizli)              

2024-04-21 05:22:30       40.07028              35.95361              6.96       ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 05:07:15       35.74167              26.69333              4.92       ML         2.5          Ege Denizi - [125.58 km] Datça (Muğla)

2024-04-21 05:03:35       38.77     39.96694              10.66     ML         1.9          Kovancılar (Elazığ)          

2024-04-21 04:58:59       37.06778              28.90833              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-21 04:45:55       38.75861              38.1825                7.02       ML         1.6          Arguvan (Malatya)        

2024-04-21 04:37:57       40.85889              30.81028              11.37     ML         1.6          Hendek (Sakarya)          

2024-04-21 04:19:49       40.98139              43.09417              6.99       ML         1.4          Çıldır (Ardahan)              

2024-04-21 04:18:35       40.16472              28.19528              7.02       ML         1.3          Karacabey (Bursa)         

2024-04-21 04:15:06       40.03139              36.09167              5.96       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 04:12:39       40.05056              35.99111              12.35     ML         1.7          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 04:11:51       37.48556              35.25028              6.94       ML         1.2          Aladağ (Adana)               

2024-04-21 04:08:16       38.47139              38.04417              7.0          ML         0.9          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-21 04:06:53       40.04694              36.05861              7.0          ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 03:55:36       39.88333              41.12889              6.75       ML         1.4          Aziziye (Erzurum)           

2024-04-21 03:47:28       39.13361              25.97306              8.7          ML         1.4          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.23 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-21 03:41:54       40.1875                31.755   6.98       ML         1.9          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-21 03:40:23       40.00861              35.88472              4.63       ML         1.3          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-21 03:36:31       38.61028              41.42139              7.0          ML         1.2          Merkez (Muş) 

2024-04-21 03:36:02       40.02389              35.95306              11.22     ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 03:28:27       38.61361              36.58306              7.0          ML         1.4          Sarız (Kayseri)  

2024-04-21 03:23:36       37.65     36.19083              7.0          ML         1.1          Kadirli (Osmaniye)         

2024-04-21 03:15:06       38.78917              37.43722              11.7       ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-04-21 03:14:57       37.85639              29.62444              7.43       ML         1.2          Bozkurt (Denizli)             

2024-04-21 03:10:35       40.06583              35.97972              10.44     ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 03:07:40       37.19417              36.88556              6.95       ML         0.9          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-21 03:01:23       38.24056              37.2175                7.82       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-21 02:54:32       37.735   36.53972              7.01       ML         1.4          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-04-21 02:50:51       40.07583              36.02278              6.98       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 02:43:06       40.04889              35.98694              9.22       ML         2.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 02:37:10       40.06778              36.03306              6.47       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 02:20:56       38.97694              37.40194              7.02       ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-04-21 01:49:16       40.06139              35.96889              9.12       ML         1.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 01:49:04       39.91667              41.42139              7.0          ML         1.2          Palandöken (Erzurum) 

2024-04-21 01:45:21       40.065   36.06167              6.95       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 01:27:37       36.95278              27.80111              7.02       ML         1.3          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.64 km] Milas (Muğla)              

2024-04-21 01:26:54       40.0525                35.98889              10.45     ML         1.6          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-21 01:19:09       37.97167              27.15111              9.01       ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-21 01:13:46       39.39333              26.275   10.71     ML         1.3          Ege Denizi - [12.09 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-21 00:57:13       39.94444              35.95306              6.4          ML         1.4          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-21 00:48:47       38.15306              37.96278              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-21 00:33:37       38.05     37.6975                8.97       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-21 00:29:42       38.26583              38.15778              7.48       ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-21 00:25:36       35.80722              30.95806              10.04     ML         2.0          Akdeniz - [74.93 km] Kumluca (Antalya)               

2024-04-21 00:25:10       38.40611              45.12     18.62     ML         2.6          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.15 km] Başkale (Van)   

2024-04-21 00:18:16       39.58806              26.05472              7.01       ML         1.2          Ege Denizi - [08.20 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-21 00:13:28       38.2225                42.4475                7.0          ML         1.3          Hizan (Bitlis)      

2024-04-21 00:02:20       37.78861              37.655   6.08       ML         1.3          Gölbaşı (Adıyaman)