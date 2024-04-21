Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.21 11:42:46 40.0708 36.0718 2.1 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 11:37:25 40.0482 36.0453 4.2 -.- 1.8 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 11:17:47 40.4285 28.8585 4.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.21 11:00:28 40.3905 28.7920 7.6 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.04.21 10:38:16 37.9457 27.6137 14.8 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2024.04.21 10:03:38 40.1023 35.9922 7.5 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 09:02:48 37.9420 27.2117 6.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.21 08:41:45 37.4837 26.8313 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.21 07:58:22 40.2198 35.9330 15.9 -.- 1.2 -.- CELTEK-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 07:43:51 38.1018 36.5607 4.4 -.- 3.0 3.0 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.21 07:42:48 40.0755 35.9175 13.0 -.- 1.9 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.21 07:34:58 38.5877 31.1670 17.0 -.- 1.5 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.04.21 07:17:44 38.2065 28.8148 6.6 -.- 1.7 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2024.04.21 07:09:22 40.0755 36.1030 5.0 -.- 1.6 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel

2024.04.21 07:04:08 40.0758 36.0595 5.2 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 06:56:17 39.9657 36.1957 4.3 -.- 1.2 -.- SEKUCEK-YESILYURT (TOKAT) İlksel

2024.04.21 06:54:03 35.8558 25.4235 7.1 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.21 06:39:45 38.4132 37.4570 5.0 -.- 2.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.21 06:31:08 38.5433 31.6690 6.2 -.- 3.0 2.9 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2024.04.21 06:11:55 38.7740 37.5028 8.6 -.- 1.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.21 05:32:42 37.4918 26.8275 4.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.21 05:27:58 38.1882 28.8303 8.5 -.- 3.1 3.0 BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2024.04.21 05:22:31 40.1098 35.9373 7.1 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 05:07:19 35.9230 26.7587 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.21 05:03:35 38.7353 39.9385 9.1 -.- 2.3 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2024.04.21 05:02:09 40.0295 36.1118 5.4 -.- 1.0 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel

2024.04.21 04:58:59 37.0762 28.9435 10.5 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.04.21 04:45:55 38.7635 38.2272 5.0 -.- 1.7 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2024.04.21 04:37:57 40.8278 30.8588 10.4 -.- 1.4 -.- BEYLICE-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2024.04.21 04:19:48 41.0338 43.1610 5.0 -.- 2.1 -.- GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) İlksel

2024.04.21 04:18:34 40.1703 28.2577 12.0 -.- 1.0 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel

2024.04.21 04:15:06 40.0712 35.9805 4.4 -.- 1.0 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 04:12:40 40.0803 36.0317 4.4 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 04:11:51 37.5710 35.3772 4.1 -.- 1.3 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.04.21 04:06:52 40.0200 36.2050 6.2 -.- 1.7 -.- YESILYURT (TOKAT) İlksel

2024.04.21 03:47:25 39.0813 25.8728 11.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.21 03:41:55 40.1973 31.7652 17.9 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.04.21 03:40:20 40.2507 35.7253 22.6 -.- 1.1 -.- ESKIDAGICI-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 03:28:25 38.6507 36.6760 5.0 -.- 1.5 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2024.04.21 03:15:05 38.8760 37.3327 7.8 -.- 1.5 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.21 03:14:56 37.8583 29.5785 3.5 -.- 1.1 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2024.04.21 03:11:40 35.7698 25.4507 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.21 03:10:33 40.2992 35.6893 19.6 -.- 1.3 -.- EMIRDOLU-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 03:07:40 37.1525 37.0008 5.0 -.- 1.1 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.21 03:01:24 38.2737 37.2243 6.3 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.21 02:54:33 37.7468 36.7712 17.1 -.- 1.4 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.21 02:50:51 40.1323 36.0023 5.0 -.- 1.6 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 02:43:06 40.0620 36.0167 5.3 -.- 2.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 02:37:07 40.0722 36.0225 22.6 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 02:36:30 36.5618 33.5280 12.0 -.- 1.6 -.- TUGRUL-MUT (MERSIN) İlksel

2024.04.21 01:45:22 40.1218 35.9477 9.1 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.21 01:27:38 36.9448 27.7562 8.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.21 01:26:54 40.0647 36.0092 6.1 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.21 01:13:45 39.3500 26.2003 8.9 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.21 00:57:09 40.3865 35.5778 12.7 -.- 1.8 -.- KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2024.04.21 00:33:36 37.9905 37.6083 17.1 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.21 00:29:31 37.3603 37.1793 21.6 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.21 00:25:34 35.7542 31.0237 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD 21 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-21 10:07:03 36.97833 28.54194 7.8 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-21 09:53:01 40.05444 35.97194 7.0 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 09:41:00 40.085 35.98417 5.82 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 09:05:04 40.25306 34.165 10.3 ML 1.1 Sungurlu (Çorum)

2024-04-21 09:02:48 37.92222 27.26083 9.04 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.26 km] Kuşadası (Aydın)

2024-04-21 08:41:45 37.49722 26.84222 7.03 ML 1.9 Ege Denizi - [32.66 km] Söke (Aydın)

2024-04-21 07:43:51 38.09139 36.54056 6.99 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-21 07:42:49 40.03278 35.91222 6.98 ML 1.6 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-21 07:34:59 38.59333 31.20389 7.0 ML 1.4 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-04-21 07:17:44 38.18944 28.85444 7.0 ML 1.5 Buldan (Denizli)

2024-04-21 07:09:24 40.04139 35.99111 6.99 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 07:04:08 40.0425 36.0575 7.05 ML 1.9 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 06:54:03 35.31083 25.96056 7.94 ML 2.5 Ege Denizi

2024-04-21 06:39:45 38.38833 37.43139 6.99 ML 3.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-21 06:31:08 38.59083 31.66611 9.66 ML 2.9 Tuzlukçu (Konya)

2024-04-21 06:11:54 38.81389 37.44417 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-21 05:32:42 37.49222 26.8225 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [34.47 km] Söke (Aydın)

2024-04-21 05:27:58 38.19167 28.84417 12.52 ML 3.0 Buldan (Denizli)

2024-04-21 05:22:30 40.07028 35.95361 6.96 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 05:07:15 35.74167 26.69333 4.92 ML 2.5 Ege Denizi - [125.58 km] Datça (Muğla)

2024-04-21 05:03:35 38.77 39.96694 10.66 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ)

2024-04-21 04:58:59 37.06778 28.90833 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-21 04:45:55 38.75861 38.1825 7.02 ML 1.6 Arguvan (Malatya)

2024-04-21 04:37:57 40.85889 30.81028 11.37 ML 1.6 Hendek (Sakarya)

2024-04-21 04:19:49 40.98139 43.09417 6.99 ML 1.4 Çıldır (Ardahan)

2024-04-21 04:18:35 40.16472 28.19528 7.02 ML 1.3 Karacabey (Bursa)

2024-04-21 04:15:06 40.03139 36.09167 5.96 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 04:12:39 40.05056 35.99111 12.35 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 04:11:51 37.48556 35.25028 6.94 ML 1.2 Aladağ (Adana)

2024-04-21 04:08:16 38.47139 38.04417 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)

2024-04-21 04:06:53 40.04694 36.05861 7.0 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 03:55:36 39.88333 41.12889 6.75 ML 1.4 Aziziye (Erzurum)

2024-04-21 03:47:28 39.13361 25.97306 8.7 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.23 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-21 03:41:54 40.1875 31.755 6.98 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)

2024-04-21 03:40:23 40.00861 35.88472 4.63 ML 1.3 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-21 03:36:31 38.61028 41.42139 7.0 ML 1.2 Merkez (Muş)

2024-04-21 03:36:02 40.02389 35.95306 11.22 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 03:28:27 38.61361 36.58306 7.0 ML 1.4 Sarız (Kayseri)

2024-04-21 03:23:36 37.65 36.19083 7.0 ML 1.1 Kadirli (Osmaniye)

2024-04-21 03:15:06 38.78917 37.43722 11.7 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-04-21 03:14:57 37.85639 29.62444 7.43 ML 1.2 Bozkurt (Denizli)

2024-04-21 03:10:35 40.06583 35.97972 10.44 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 03:07:40 37.19417 36.88556 6.95 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)

2024-04-21 03:01:23 38.24056 37.2175 7.82 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-21 02:54:32 37.735 36.53972 7.01 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-04-21 02:50:51 40.07583 36.02278 6.98 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 02:43:06 40.04889 35.98694 9.22 ML 2.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 02:37:10 40.06778 36.03306 6.47 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 02:20:56 38.97694 37.40194 7.02 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-04-21 01:49:16 40.06139 35.96889 9.12 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 01:49:04 39.91667 41.42139 7.0 ML 1.2 Palandöken (Erzurum)

2024-04-21 01:45:21 40.065 36.06167 6.95 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 01:27:37 36.95278 27.80111 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.64 km] Milas (Muğla)

2024-04-21 01:26:54 40.0525 35.98889 10.45 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)

2024-04-21 01:19:09 37.97167 27.15111 9.01 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)

2024-04-21 01:13:46 39.39333 26.275 10.71 ML 1.3 Ege Denizi - [12.09 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-21 00:57:13 39.94444 35.95306 6.4 ML 1.4 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-21 00:48:47 38.15306 37.96278 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-21 00:33:37 38.05 37.6975 8.97 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-21 00:29:42 38.26583 38.15778 7.48 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-21 00:25:36 35.80722 30.95806 10.04 ML 2.0 Akdeniz - [74.93 km] Kumluca (Antalya)

2024-04-21 00:25:10 38.40611 45.12 18.62 ML 2.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [60.15 km] Başkale (Van)

2024-04-21 00:18:16 39.58806 26.05472 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - [08.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-21 00:13:28 38.2225 42.4475 7.0 ML 1.3 Hizan (Bitlis)

2024-04-21 00:02:20 37.78861 37.655 6.08 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)