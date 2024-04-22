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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 22 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.22 14:12:52  36.8587   29.0333        5.0      -.-  2.0  -.-   COGMEN-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel

2024.04.22 13:45:37  40.1650   35.9713       16.4      -.-  1.3  -.-   BINBASIOGLU-ZILE (TOKAT)                          İlksel

2024.04.22 13:45:36  40.0730   35.9977        4.7      -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.22 13:43:05  40.3257   36.0670       25.9      -.-  1.4  -.-   AYRANPINAR-TURHAL (TOKAT)                         İlksel

2024.04.22 13:38:48  40.4682   36.2422        5.5      -.-  2.3  -.-   KUZALAN-TURHAL (TOKAT)                            İlksel

2024.04.22 13:37:37  37.9485   36.6817        5.4      -.-  2.9  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.04.22 13:28:08  39.2295   27.7252       11.4      -.-  1.3  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.04.22 13:17:52  41.0125   28.7127       11.0      -.-  1.5  -.-   AVCILAR (ISTANBUL)                                İlksel

2024.04.22 13:16:34  40.7100   32.2453        9.0      -.-  1.4  -.-   MIRCEKIRAZ-GEREDE (BOLU)                          İlksel

2024.04.22 13:10:03  40.4307   36.2257        5.2      -.-  2.0  -.-   CAMLICA-TURHAL (TOKAT)                            İlksel

2024.04.22 13:09:46  35.2307   33.5612       22.2      -.-  1.0  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.04.22 13:07:28  37.9912   27.1278        5.4      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.22 12:44:35  40.0805   35.9933        4.1      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.22 12:28:03  40.0878   36.0257        5.2      -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.22 12:09:34  35.1710   33.2240       38.4      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-TURKELI                                    İlksel

2024.04.22 12:06:36  36.1597   33.4027        4.9      -.-  1.4  -.-   HACIBAHATTIN-AYDINCIK (MERSIN)                    İlksel

2024.04.22 12:01:16  38.3938   37.3212        5.0      -.-  2.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.22 11:55:37  35.3277   33.5373        0.0      -.-  1.2  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel

2024.04.22 11:54:43  39.8602   26.2492        2.1      -.-  1.1  -.-   BOZALAN-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.04.22 11:46:28  37.2445   36.9840        5.0      -.-  1.3  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.04.22 10:59:58  38.9977   25.8380        6.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.22 10:31:42  37.5200   30.6158        5.0      -.-  2.0  -.-   BELOREN-BUCAK (BURDUR)                            İlksel

2024.04.22 10:23:29  38.1935   28.8283        8.0      -.-  2.7  -.-   BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)                     İlksel

2024.04.22 09:49:07  38.1085   37.2370        4.7      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.22 09:08:14  40.4370   36.2348        4.5      -.-  2.8  -.-   KUZALAN-TURHAL (TOKAT)                            İlksel

2024.04.22 08:17:24  39.6912   25.7167        5.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.22 08:11:17  40.0327   36.0565        6.3      -.-  2.0  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel

2024.04.22 08:08:15  36.2685   36.2680        9.7      -.-  1.4  -.-   YESILOVA-(HATAY)                                  İlksel

2024.04.22 07:45:03  40.4383   29.1543        5.0      -.-  1.6  -.-   GEMLIK (BURSA)                                    İlksel

2024.04.22 07:23:56  38.5500   39.2868        8.5      -.-  2.1  -.-   BAHCEKAPI-(ELAZIG)                                İlksel

2024.04.22 07:11:47  40.1065   35.9743       18.6      -.-  1.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                               İlksel

2024.04.22 07:04:37  38.3550   27.2112       12.5      -.-  3.0  2.9   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.04.22 07:01:48  40.6080   36.1872        9.8      -.-  1.4  -.-   AVSAR-(AMASYA)                                    İlksel

2024.04.22 06:49:14  40.0408   35.9777       11.9      -.-  1.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.22 06:38:52  36.1492   28.1277        5.0      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.22 06:06:24  34.5040   26.6073        9.8      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.22 05:37:55  37.8420   36.7165       10.8      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.04.22 05:35:44  38.1658   36.8938        5.0      -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.04.22 05:34:16  38.1448   37.4560        5.4      -.-  2.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.22 05:27:07  40.5833   36.7475        1.3      -.-  1.6  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel

2024.04.22 04:57:31  40.0682   36.0518       10.0      -.-  1.7  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.22 04:47:31  40.4592   29.1130        1.3      -.-  1.8  -.-   BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.04.22 04:45:59  38.1528   38.6058        5.5      -.-  1.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.04.22 03:57:19  40.4310   29.1527        4.3      -.-  3.4  3.1   GEMLIK (BURSA)                                    İlksel

2024.04.22 03:51:20  38.1637   38.5587        3.1      -.-  3.2  3.1   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.04.22 03:43:35  37.8083   36.2133        7.8      -.-  1.7  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.04.22 03:28:59  40.0522   35.9415        4.7      -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.04.22 03:14:48  36.4762   28.0360       59.2      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.22 03:03:07  35.8282   27.9560       11.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.22 02:52:35  38.8342   37.5018        5.5      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.22 02:11:14  37.8017   26.8102        5.1      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.04.22 01:42:25  38.4815   37.2127        7.6      -.-  1.8  -.-   KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.22 01:08:52  38.2332   37.6918        5.6      -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.04.22 00:27:42  37.9472   36.2445        5.0      -.-  1.5  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.22 00:24:30  37.4165   36.9265        5.0      -.-  1.8  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.22 00:17:56  37.9672   27.6822        2.1      -.-  1.2  -.-   MESELI-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

AFAD 22 Nisan son depremler listesi

Tarih              Saat             Enlem              Boylam     Derinlik(Km)   Tip    Büyüklük             Yer       

2024-04-22 14:17:58       38.09694              37.92056              13.83     ML         1.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-22 14:12:52       36.87     28.96417              7.11       ML         2.0          Dalaman (Muğla)           

2024-04-22 14:01:50       42.43139              27.5225                7.29       ML         1.8          Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [44.35 km] Kofçaz (Kırklareli)           

2024-04-22 13:45:35       40.13611              35.96417              7.01       ML         1.6          Zile (Tokat)        

2024-04-22 13:38:48       40.45806              36.22361              7.0          ML         2.1          Turhal (Tokat)  

2024-04-22 13:37:36       37.94194              36.60611              7.0          ML         3.1          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-22 13:30:16       39.63722              41.16667              7.81       ML         1.8          Çat (Erzurum)  

2024-04-22 13:12:29       39.21056              29.27167              7.0          ML         1.4          Hisarcık (Kütahya)          

2024-04-22 13:10:59       39.20778              29.21944              7.15       ML         1.4          Hisarcık (Kütahya)          

2024-04-22 13:10:03       40.43028              36.22278              15.45     ML         1.9          Turhal (Tokat)  

2024-04-22 13:07:27       37.98083              27.12833              9.07       ML         1.7          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.88 km] Menderes (İzmir)          

2024-04-22 13:02:43       38.01222              31.56833              7.0          ML         1.2          Hüyük (Konya)

2024-04-22 12:48:34       39.655   29.46472              7.0          ML         1.5          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-04-22 12:09:02       37.74444              36.57722              7.05       ML         1.2          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-22 12:01:15       38.33     37.35694              7.05       ML         2.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 11:55:26       38.09222              37.82472              5.24       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-22 11:46:28       37.20917              36.99389              7.0          ML         1.4          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-04-22 11:25:11       40.38194              39.25806              7.0          ML         1.3          Torul (Gümüşhane)      

2024-04-22 10:59:57       38.98333              25.91306              6.05       ML         1.7          Ege Denizi - [56.13 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-22 10:48:48       38.21     28.83972              7.0          ML         1.3          Buldan (Denizli)              

2024-04-22 10:31:42       37.48389              30.60389              6.74       ML         1.9          Bucak (Burdur)

2024-04-22 10:23:29       38.19028              28.85556              13.76     ML         2.4          Buldan (Denizli)              

2024-04-22 10:15:28       38.12583              37.55167              9.95       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 09:58:03       36.03     27.6275                7.0          ML         2.2          Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla)  

2024-04-22 09:49:07       38.06917              37.30083              7.02       ML         2.2          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 09:48:02       39.15     28.09833              7.05       ML         1.4          Sındırgı (Balıkesir)          

2024-04-22 09:12:59       38.15972              37.94056              7.0          ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-22 09:08:14       40.44278              36.22444              13.56     ML         2.6          Turhal (Tokat)  

2024-04-22 09:06:31       37.67278              35.99028              7.0          ML         1.2          Kozan (Adana) 

2024-04-22 08:46:02       38.19944              37.28917              7.21       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 08:17:25       39.70917              25.7725                7.0          ML         1.6          Ege Denizi - [28.27 km] Bozcaada (Çanakkale)               

2024-04-22 08:11:19       40.02361              35.97639              7.03       ML         1.8          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 08:06:48       37.89667              37.90667              7.0          ML         1.7          Tut (Adıyaman)               

2024-04-22 07:23:55       38.49722              39.39     6.66       ML         2.1          Hazar Gölü - [04.29 km] Merkez (Elazığ)              

2024-04-22 07:11:49       40.00028              35.98806              6.57       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 07:04:38       38.32944              27.18778              7.22       ML         3.2          Buca (İzmir)      

2024-04-22 06:49:15       40.06861              35.95139              6.99       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 06:38:53       36.11667              28.14111              7.08       ML         1.9          Akdeniz - [57.25 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-22 06:06:28       34.65583              27.00444              7.09       ML         2.3          Akdeniz - [229.71 km] Datça (Muğla)    

2024-04-22 05:56:04       38.09139              38.255   7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-22 05:51:12       35.72417              27.95111              6.78       ML         1.6          Akdeniz - [101.73 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-22 05:37:55       37.86667              36.72944              7.02       ML         1.4          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-22 05:35:47       38.13917              36.90972              7.0          ML         2.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 05:34:16       38.13944              37.44278              7.0          ML         2.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 05:27:08       40.57417              36.78667              6.26       ML         1.6          Niksar (Tokat)  

2024-04-22 05:25:41       38.80083              26.43667              7.0          ML         1.4          Ege Denizi - [15.26 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-22 05:08:26       40.01472              36.03     6.78       ML         0.9          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 05:00:40       38.02333              36.45139              7.0          ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 04:57:32       40.08611              36.01667              7.0          ML         1.6          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 04:47:32       40.42     29.17306              7.05       ML         1.5          Gemlik (Bursa)

2024-04-22 04:46:01       38.13694              38.49139              7.0          ML         1.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-22 04:24:45       37.80167              36.22833              7.05       ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-22 04:19:35       38.795   39.89194              18.74     ML         1.1          Kovancılar (Elazığ)          

2024-04-22 03:59:20       38.84306              37.4225                7.0          ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-04-22 03:57:19       40.42056              29.16333              7.21       ML         3.3          Gemlik (Bursa)

2024-04-22 03:51:21       38.14611              38.54278              7.0          ML         3.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-22 03:43:37       37.84111              36.26056              7.0          ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-22 03:29:00       40.04694              35.95389              7.0          ML         1.6          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 03:14:51       36.30139              28.23417              23.43     ML         2.4          Akdeniz - [38.35 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-22 03:03:05       35.68778              27.97306              7.0          ML         2.0          Akdeniz - [105.48 km] Marmaris (Muğla)               

2024-04-22 02:11:15       37.85889              26.85639              7.0          ML         2.2          Ege Denizi - [24.20 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-04-22 01:50:10       38.08028              34.7325                7.0          ML         1.3          Merkez (Niğde)              

2024-04-22 01:42:25       38.43611              37.2025                5.92       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 01:33:28       37.41028              43.98667              7.04       ML         1.6          Yüksekova (Hakkari)     

2024-04-22 01:08:52       38.17444              37.71611              6.1          ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 00:54:04       40.05056              35.98028              6.99       ML         1.2          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 00:53:28       38.2325                38.29083              7.0          ML         0.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-22 00:37:32       40.05778              35.97389              7.0          ML         1.4          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-22 00:30:27       39.74056              26.12722              6.04       ML         1.7          Ege Denizi - [02.71 km] Ezine (Çanakkale)               

2024-04-22 00:27:42       37.9625                36.27083              7.21       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-22 00:24:29       37.455   36.88361              11.78     ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-22 00:24:25       40.05306              35.91417              7.02       ML         1.1          Kadışehri (Yozgat)          

2024-04-22 00:17:22       38.83528              37.43583              7.0          ML         1.4          Gürün (Sivas)