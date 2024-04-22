Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 22 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 22 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.22 14:12:52 36.8587 29.0333 5.0 -.- 2.0 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2024.04.22 13:45:37 40.1650 35.9713 16.4 -.- 1.3 -.- BINBASIOGLU-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.22 13:45:36 40.0730 35.9977 4.7 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 13:43:05 40.3257 36.0670 25.9 -.- 1.4 -.- AYRANPINAR-TURHAL (TOKAT) İlksel

2024.04.22 13:38:48 40.4682 36.2422 5.5 -.- 2.3 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT) İlksel

2024.04.22 13:37:37 37.9485 36.6817 5.4 -.- 2.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 13:28:08 39.2295 27.7252 11.4 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel

2024.04.22 13:17:52 41.0125 28.7127 11.0 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel

2024.04.22 13:16:34 40.7100 32.2453 9.0 -.- 1.4 -.- MIRCEKIRAZ-GEREDE (BOLU) İlksel

2024.04.22 13:10:03 40.4307 36.2257 5.2 -.- 2.0 -.- CAMLICA-TURHAL (TOKAT) İlksel

2024.04.22 13:09:46 35.2307 33.5612 22.2 -.- 1.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel

2024.04.22 13:07:28 37.9912 27.1278 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.22 12:44:35 40.0805 35.9933 4.1 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 12:28:03 40.0878 36.0257 5.2 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 12:09:34 35.1710 33.2240 38.4 -.- 1.4 -.- KIBRIS-TURKELI İlksel

2024.04.22 12:06:36 36.1597 33.4027 4.9 -.- 1.4 -.- HACIBAHATTIN-AYDINCIK (MERSIN) İlksel

2024.04.22 12:01:16 38.3938 37.3212 5.0 -.- 2.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 11:55:37 35.3277 33.5373 0.0 -.- 1.2 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2024.04.22 11:54:43 39.8602 26.2492 2.1 -.- 1.1 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2024.04.22 11:46:28 37.2445 36.9840 5.0 -.- 1.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.22 10:59:58 38.9977 25.8380 6.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.22 10:31:42 37.5200 30.6158 5.0 -.- 2.0 -.- BELOREN-BUCAK (BURDUR) İlksel

2024.04.22 10:23:29 38.1935 28.8283 8.0 -.- 2.7 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2024.04.22 09:49:07 38.1085 37.2370 4.7 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 09:08:14 40.4370 36.2348 4.5 -.- 2.8 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT) İlksel

2024.04.22 08:17:24 39.6912 25.7167 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.22 08:11:17 40.0327 36.0565 6.3 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 08:08:15 36.2685 36.2680 9.7 -.- 1.4 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel

2024.04.22 07:45:03 40.4383 29.1543 5.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.22 07:23:56 38.5500 39.2868 8.5 -.- 2.1 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2024.04.22 07:11:47 40.1065 35.9743 18.6 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel

2024.04.22 07:04:37 38.3550 27.2112 12.5 -.- 3.0 2.9 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2024.04.22 07:01:48 40.6080 36.1872 9.8 -.- 1.4 -.- AVSAR-(AMASYA) İlksel

2024.04.22 06:49:14 40.0408 35.9777 11.9 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 06:38:52 36.1492 28.1277 5.0 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.22 06:06:24 34.5040 26.6073 9.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.22 05:37:55 37.8420 36.7165 10.8 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 05:35:44 38.1658 36.8938 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 05:34:16 38.1448 37.4560 5.4 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 05:27:07 40.5833 36.7475 1.3 -.- 1.6 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2024.04.22 04:57:31 40.0682 36.0518 10.0 -.- 1.7 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.22 04:47:31 40.4592 29.1130 1.3 -.- 1.8 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.22 04:45:59 38.1528 38.6058 5.5 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.22 03:57:19 40.4310 29.1527 4.3 -.- 3.4 3.1 GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.22 03:51:20 38.1637 38.5587 3.1 -.- 3.2 3.1 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.04.22 03:43:35 37.8083 36.2133 7.8 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.04.22 03:28:59 40.0522 35.9415 4.7 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.22 03:14:48 36.4762 28.0360 59.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.22 03:03:07 35.8282 27.9560 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.22 02:52:35 38.8342 37.5018 5.5 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.22 02:11:14 37.8017 26.8102 5.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.22 01:42:25 38.4815 37.2127 7.6 -.- 1.8 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 01:08:52 38.2332 37.6918 5.6 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.22 00:27:42 37.9472 36.2445 5.0 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 00:24:30 37.4165 36.9265 5.0 -.- 1.8 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.22 00:17:56 37.9672 27.6822 2.1 -.- 1.2 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

AFAD 22 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-22 14:17:58 38.09694 37.92056 13.83 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-22 14:12:52 36.87 28.96417 7.11 ML 2.0 Dalaman (Muğla)

2024-04-22 14:01:50 42.43139 27.5225 7.29 ML 1.8 Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [44.35 km] Kofçaz (Kırklareli)

2024-04-22 13:45:35 40.13611 35.96417 7.01 ML 1.6 Zile (Tokat)

2024-04-22 13:38:48 40.45806 36.22361 7.0 ML 2.1 Turhal (Tokat)

2024-04-22 13:37:36 37.94194 36.60611 7.0 ML 3.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-22 13:30:16 39.63722 41.16667 7.81 ML 1.8 Çat (Erzurum)

2024-04-22 13:12:29 39.21056 29.27167 7.0 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)

2024-04-22 13:10:59 39.20778 29.21944 7.15 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)

2024-04-22 13:10:03 40.43028 36.22278 15.45 ML 1.9 Turhal (Tokat)

2024-04-22 13:07:27 37.98083 27.12833 9.07 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.88 km] Menderes (İzmir)

2024-04-22 13:02:43 38.01222 31.56833 7.0 ML 1.2 Hüyük (Konya)

2024-04-22 12:48:34 39.655 29.46472 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)

2024-04-22 12:09:02 37.74444 36.57722 7.05 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-22 12:01:15 38.33 37.35694 7.05 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 11:55:26 38.09222 37.82472 5.24 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-22 11:46:28 37.20917 36.99389 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)

2024-04-22 11:25:11 40.38194 39.25806 7.0 ML 1.3 Torul (Gümüşhane)

2024-04-22 10:59:57 38.98333 25.91306 6.05 ML 1.7 Ege Denizi - [56.13 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-22 10:48:48 38.21 28.83972 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)

2024-04-22 10:31:42 37.48389 30.60389 6.74 ML 1.9 Bucak (Burdur)

2024-04-22 10:23:29 38.19028 28.85556 13.76 ML 2.4 Buldan (Denizli)

2024-04-22 10:15:28 38.12583 37.55167 9.95 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 09:58:03 36.03 27.6275 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [74.66 km] Datça (Muğla)

2024-04-22 09:49:07 38.06917 37.30083 7.02 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-22 09:48:02 39.15 28.09833 7.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2024-04-22 09:12:59 38.15972 37.94056 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-22 09:08:14 40.44278 36.22444 13.56 ML 2.6 Turhal (Tokat)

2024-04-22 09:06:31 37.67278 35.99028 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)

2024-04-22 08:46:02 38.19944 37.28917 7.21 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 08:17:25 39.70917 25.7725 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [28.27 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-04-22 08:11:19 40.02361 35.97639 7.03 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 08:06:48 37.89667 37.90667 7.0 ML 1.7 Tut (Adıyaman)

2024-04-22 07:23:55 38.49722 39.39 6.66 ML 2.1 Hazar Gölü - [04.29 km] Merkez (Elazığ)

2024-04-22 07:11:49 40.00028 35.98806 6.57 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 07:04:38 38.32944 27.18778 7.22 ML 3.2 Buca (İzmir)

2024-04-22 06:49:15 40.06861 35.95139 6.99 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 06:38:53 36.11667 28.14111 7.08 ML 1.9 Akdeniz - [57.25 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-22 06:06:28 34.65583 27.00444 7.09 ML 2.3 Akdeniz - [229.71 km] Datça (Muğla)

2024-04-22 05:56:04 38.09139 38.255 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-22 05:51:12 35.72417 27.95111 6.78 ML 1.6 Akdeniz - [101.73 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-22 05:37:55 37.86667 36.72944 7.02 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-22 05:35:47 38.13917 36.90972 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-22 05:34:16 38.13944 37.44278 7.0 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 05:27:08 40.57417 36.78667 6.26 ML 1.6 Niksar (Tokat)

2024-04-22 05:25:41 38.80083 26.43667 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [15.26 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-22 05:08:26 40.01472 36.03 6.78 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 05:00:40 38.02333 36.45139 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-22 04:57:32 40.08611 36.01667 7.0 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 04:47:32 40.42 29.17306 7.05 ML 1.5 Gemlik (Bursa)

2024-04-22 04:46:01 38.13694 38.49139 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2024-04-22 04:24:45 37.80167 36.22833 7.05 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-04-22 04:19:35 38.795 39.89194 18.74 ML 1.1 Kovancılar (Elazığ)

2024-04-22 03:59:20 38.84306 37.4225 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-04-22 03:57:19 40.42056 29.16333 7.21 ML 3.3 Gemlik (Bursa)

2024-04-22 03:51:21 38.14611 38.54278 7.0 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)

2024-04-22 03:43:37 37.84111 36.26056 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-04-22 03:29:00 40.04694 35.95389 7.0 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 03:14:51 36.30139 28.23417 23.43 ML 2.4 Akdeniz - [38.35 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-22 03:03:05 35.68778 27.97306 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [105.48 km] Marmaris (Muğla)

2024-04-22 02:11:15 37.85889 26.85639 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [24.20 km] Seferihisar (İzmir)

2024-04-22 01:50:10 38.08028 34.7325 7.0 ML 1.3 Merkez (Niğde)

2024-04-22 01:42:25 38.43611 37.2025 5.92 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 01:33:28 37.41028 43.98667 7.04 ML 1.6 Yüksekova (Hakkari)

2024-04-22 01:08:52 38.17444 37.71611 6.1 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-22 00:54:04 40.05056 35.98028 6.99 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 00:53:28 38.2325 38.29083 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-22 00:37:32 40.05778 35.97389 7.0 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)

2024-04-22 00:30:27 39.74056 26.12722 6.04 ML 1.7 Ege Denizi - [02.71 km] Ezine (Çanakkale)

2024-04-22 00:27:42 37.9625 36.27083 7.21 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-22 00:24:29 37.455 36.88361 11.78 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-22 00:24:25 40.05306 35.91417 7.02 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-04-22 00:17:22 38.83528 37.43583 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)