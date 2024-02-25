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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Şubat tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.25 08:58:02  38.9017   43.5402        5.0      -.-  3.9  4.0   COLPAN-(VAN)                                      İlksel

2024.02.25 08:32:21  40.0483   28.6558       21.9      -.-  1.4  -.-   KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel

2024.02.25 07:09:17  38.6802   26.0438       12.1      -.-  2.8  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.02.25 07:06:22  38.5692   37.4995        2.0      -.-  1.1  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2024.02.25 06:56:34  38.6077   37.4738        3.2      -.-  1.4  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.02.25 05:35:23  35.4590   27.2560        4.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.25 04:56:57  35.9757   25.2597       84.7      -.-  3.0  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.02.25 04:40:56  38.4565   37.5272        9.8      -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.02.25 04:30:20  40.2732   27.0360       10.1      -.-  1.7  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.25 04:23:33  37.1510   36.9620        7.2      -.-  1.8  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.02.25 04:08:56  38.0225   37.5737        5.0      -.-  2.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.02.25 03:36:46  38.3105   38.7495        5.0      -.-  2.7  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.02.25 03:22:15  37.8263   36.1958        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.02.25 03:09:01  37.1540   36.9303        4.4      -.-  1.9  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.02.25 02:43:37  37.4490   36.9967        7.9      -.-  1.4  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.02.25 02:25:59  37.8472   36.1772       15.8      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.02.25 01:59:01  38.6925   25.5315       21.5      -.-  4.4  4.3   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.02.25 01:13:15  38.5668   39.4497        5.4      -.-  2.1  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.02.25 00:59:33  37.0220   27.6808        8.3      -.-  3.2  3.2   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel

2024.02.25 00:47:08  39.4662   29.1863       10.6      -.-  1.0  -.-   CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.02.25 00:32:21  40.6063   28.8643        9.2      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

 AFAD 25 Şubat son depremler listesi

Tarih          Saat       Enlem     Boylam   Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük        Yer      

2024-02-25 10:25:13   37.55944       29.51972       7.0   ML   1.2        Acıpayam (Denizli)      

2024-02-25 10:08:19   38.92278       31.45444       6.57 ML   1.1   Emirdağ (Afyonkarahisar)  

2024-02-25 09:08:22   36.1 28.23056       6.91 ML   1.2   Akdeniz - [60.02 km] Marmaris (Muğla)

2024-02-25 08:58:04   38.91556       43.47278       7.0   MW 3.9   Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van)  

2024-02-25 08:32:22   40.04972       28.61028       6.89 ML   1.2        Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-02-25 08:29:28   40.0425  28.6225  6.99 ML   1.9        Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-02-25 08:22:48   38.30472       38.19806       7.0   ML   2.1   Yeşilyurt (Malatya)      

2024-02-25 08:19:40   38.24417       38.15333       6.95 ML   1.5   Yeşilyurt (Malatya)      

2024-02-25 07:09:18   38.67583       26.15833       7.0   ML   2.9   Ege Denizi - [21.42 km] Karaburun (İzmir)     

2024-02-25 07:07:51   40.80278       27.6375  9.63 ML   1.2   Marmara Denizi - [16.74 km] Marmara (Balıkesir)  

2024-02-25 07:06:22   38.605    37.49417       7.0   ML   1.4   Darende (Malatya)      

2024-02-25 07:02:26   38.25694       38.17639       7.0   ML   1.3   Yeşilyurt (Malatya)      

2024-02-25 06:56:34   38.57028       37.48583       7.0   ML   1.4   Darende (Malatya)      

2024-02-25 06:38:23   37.73111       38.02417       7.0   ML   1.2   Besni (Adıyaman)   

2024-02-25 05:49:46   38.01583       37.53528       7.0   ML   1.4   Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-25 05:35:21   35.37389       27.20389       6.53 ML   2.9   Akdeniz - [148.16 km] Datça (Muğla)     

2024-02-25 04:57:01   36.1725  25.625    26.18      ML   2.4   Ege Denizi       

2024-02-25 04:54:23   38.3575  37.51694       7.76 ML   1.3   Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-25 04:40:55   38.39111       37.50861       7.02 ML   1.5   Darende (Malatya)      

2024-02-25 04:30:20   40.27694       27.02167       6.95 ML   1.2   Biga (Çanakkale)  

2024-02-25 04:23:34   37.17056       36.93778       7.0   ML   2.0   Nurdağı (Gaziantep)  

2024-02-25 04:08:57   38.00833       37.58917       7.02 ML   2.4   Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-25 03:52:07   38.26861       38.78278       7.0   ML   1.3   Pütürge (Malatya)      

2024-02-25 03:36:48   38.28222       38.77778       5.66 ML   3.0   Pütürge (Malatya)      

2024-02-25 03:22:16   37.81722       36.18583       7.0   ML   2.1        Saimbeyli (Adana)       

2024-02-25 03:09:01   37.16056       36.92139       7.0   ML   2.0   Nurdağı (Gaziantep)  

2024-02-25 02:43:37   37.44028       36.98083       7.0   ML   1.4        Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-25 02:25:59   37.82667       36.17889       7.0   ML   1.4        Saimbeyli (Adana)       

2024-02-25 01:59:01   38.73639       25.55944       7.44 MW 4.2   Ege Denizi - [73.48 km] Karaburun (İzmir)     

2024-02-25 01:13:15   38.55556       39.48861       7.0   ML   2.1   Merkez (Elazığ)  

2024-02-25 00:59:34   36.99      27.70111       6.86 ML   3.0   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.43 km] Bodrum (Muğla)

2024-02-25 00:34:53   40.2775  27.04139       7.12 ML   1.0   Biga (Çanakkale)