Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.25 08:58:02 38.9017 43.5402 5.0 -.- 3.9 4.0 COLPAN-(VAN) İlksel

2024.02.25 08:32:21 40.0483 28.6558 21.9 -.- 1.4 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2024.02.25 07:09:17 38.6802 26.0438 12.1 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.25 07:06:22 38.5692 37.4995 2.0 -.- 1.1 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.25 06:56:34 38.6077 37.4738 3.2 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.25 05:35:23 35.4590 27.2560 4.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.02.25 04:56:57 35.9757 25.2597 84.7 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.25 04:40:56 38.4565 37.5272 9.8 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.02.25 04:30:20 40.2732 27.0360 10.1 -.- 1.7 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.25 04:23:33 37.1510 36.9620 7.2 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.25 04:08:56 38.0225 37.5737 5.0 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.02.25 03:36:46 38.3105 38.7495 5.0 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2024.02.25 03:22:15 37.8263 36.1958 5.0 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.25 03:09:01 37.1540 36.9303 4.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.25 02:43:37 37.4490 36.9967 7.9 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.25 02:25:59 37.8472 36.1772 15.8 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.25 01:59:01 38.6925 25.5315 21.5 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel

2024.02.25 01:13:15 38.5668 39.4497 5.4 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel

2024.02.25 00:59:33 37.0220 27.6808 8.3 -.- 3.2 3.2 MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2024.02.25 00:47:08 39.4662 29.1863 10.6 -.- 1.0 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.02.25 00:32:21 40.6063 28.8643 9.2 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

AFAD 25 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-02-25 10:25:13 37.55944 29.51972 7.0 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)

2024-02-25 10:08:19 38.92278 31.45444 6.57 ML 1.1 Emirdağ (Afyonkarahisar)

2024-02-25 09:08:22 36.1 28.23056 6.91 ML 1.2 Akdeniz - [60.02 km] Marmaris (Muğla)

2024-02-25 08:58:04 38.91556 43.47278 7.0 MW 3.9 Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van)

2024-02-25 08:32:22 40.04972 28.61028 6.89 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-02-25 08:29:28 40.0425 28.6225 6.99 ML 1.9 Mustafakemalpaşa (Bursa)

2024-02-25 08:22:48 38.30472 38.19806 7.0 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-25 08:19:40 38.24417 38.15333 6.95 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-25 07:09:18 38.67583 26.15833 7.0 ML 2.9 Ege Denizi - [21.42 km] Karaburun (İzmir)

2024-02-25 07:07:51 40.80278 27.6375 9.63 ML 1.2 Marmara Denizi - [16.74 km] Marmara (Balıkesir)

2024-02-25 07:06:22 38.605 37.49417 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-25 07:02:26 38.25694 38.17639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-02-25 06:56:34 38.57028 37.48583 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-02-25 06:38:23 37.73111 38.02417 7.0 ML 1.2 Besni (Adıyaman)

2024-02-25 05:49:46 38.01583 37.53528 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-25 05:35:21 35.37389 27.20389 6.53 ML 2.9 Akdeniz - [148.16 km] Datça (Muğla)

2024-02-25 04:57:01 36.1725 25.625 26.18 ML 2.4 Ege Denizi

2024-02-25 04:54:23 38.3575 37.51694 7.76 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-02-25 04:40:55 38.39111 37.50861 7.02 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-02-25 04:30:20 40.27694 27.02167 6.95 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-02-25 04:23:34 37.17056 36.93778 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-25 04:08:57 38.00833 37.58917 7.02 ML 2.4 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-02-25 03:52:07 38.26861 38.78278 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-02-25 03:36:48 38.28222 38.77778 5.66 ML 3.0 Pütürge (Malatya)

2024-02-25 03:22:16 37.81722 36.18583 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

2024-02-25 03:09:01 37.16056 36.92139 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)

2024-02-25 02:43:37 37.44028 36.98083 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-02-25 02:25:59 37.82667 36.17889 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-02-25 01:59:01 38.73639 25.55944 7.44 MW 4.2 Ege Denizi - [73.48 km] Karaburun (İzmir)

2024-02-25 01:13:15 38.55556 39.48861 7.0 ML 2.1 Merkez (Elazığ)

2024-02-25 00:59:34 36.99 27.70111 6.86 ML 3.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.43 km] Bodrum (Muğla)

2024-02-25 00:34:53 40.2775 27.04139 7.12 ML 1.0 Biga (Çanakkale)