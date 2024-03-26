  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2024 son dakika depremler
Takip Et

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 26 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Mart tarihli son depremler listesi...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2024 son dakika depremler
Takip Et

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.26 13:27:59  37.0538   29.0023        2.6      -.-  2.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.26 13:21:57  37.1487   28.3667        9.5      -.-  2.1  -.-   GULAGZI-(MUGLA)                                   İlksel

2024.03.26 13:08:30  37.3055   37.1468        9.8      -.-  1.3  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.26 13:08:12  41.0723   29.8452        5.4      -.-  1.8  -.-   KALEM-SILE (ISTANBUL)                             İlksel

2024.03.26 13:06:31  39.6550   28.7515       27.4      -.-  1.6  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.26 12:37:14  36.3012   33.7078        9.8      -.-  1.1  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.03.26 12:02:06  37.8700   36.2693        1.7      -.-  3.3  3.3   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.03.26 11:44:03  37.2070   37.2000        0.0      -.-  1.9  -.-   UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.03.26 10:49:14  40.7492   26.9140        5.2      -.-  1.6  -.-   ELMALI-MALKARA (TEKIRDAG)                         İlksel

2024.03.26 10:44:45  39.0900   27.5598        0.0      -.-  1.7  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.03.26 10:35:05  38.5978   37.6707       16.3      -.-  1.8  -.-   UCPINAR-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.26 10:11:24  37.5918   36.2340       19.8      -.-  1.3  -.-   TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE)                          İlksel

2024.03.26 10:06:12  38.0715   36.6305        8.3      -.-  1.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.26 09:54:31  39.1653   40.0435        5.0      -.-  2.2  -.-   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.03.26 09:52:14  39.0855   27.5545        0.0      -.-  1.2  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.03.26 09:47:51  38.4448   39.4703        9.0      -.-  2.0  -.-   DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG)                         İlksel

2024.03.26 09:38:33  37.5125   28.6760       13.8      -.-  1.7  -.-   YENIDERE-KALE (DENIZLI)                           İlksel

2024.03.26 09:32:07  37.1538   28.1052       10.4      -.-  1.4  -.-   MEKE-(MUGLA)                                      İlksel

2024.03.26 09:30:16  37.2440   28.1492        0.0      -.-  2.0  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel

2024.03.26 08:51:07  40.4455   29.0057        5.0      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.26 07:53:17  37.1743   28.5337       11.5      -.-  2.1  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel

2024.03.26 07:02:40  37.9705   27.1052        7.6      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.26 06:38:31  39.7855   25.5563        7.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.26 06:28:46  37.2275   28.1815       12.9      -.-  1.5  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel

2024.03.26 05:59:06  38.3135   39.3340       13.5      -.-  1.9  -.-   YAYGINKONAK-CUNGUS (DIYARBAKIR)                   İlksel

2024.03.26 05:52:40  37.2008   28.1425       13.1      -.-  1.8  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel

2024.03.26 05:21:08  37.9697   27.1902        4.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.26 04:58:22  38.1632   41.4170       10.5      -.-  1.7  -.-   GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN)                          İlksel

2024.03.26 04:38:56  37.0798   29.0130        3.1      -.-  1.8  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.26 04:04:19  37.0608   29.0032        3.5      -.-  2.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.26 03:44:22  37.4668   36.1628       15.0      -.-  1.1  -.-   ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.03.26 03:38:06  36.4607   28.8122       30.1      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.26 03:35:30  37.9378   37.5677       14.6      -.-  1.6  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.26 02:51:19  37.1835   28.3352       10.4      -.-  2.1  -.-   AKKAYA-(MUGLA)                                    İlksel

2024.03.26 02:19:23  38.5907   37.3548        7.7      -.-  1.8  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.26 02:08:48  38.3653   39.1317        7.8      -.-  2.0  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel

2024.03.26 01:23:44  37.1290   36.0750        8.3      -.-  1.4  -.-   CATAKLI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.03.26 00:45:30  37.1827   28.3742        4.3      -.-  1.2  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                   İlksel

2024.03.26 00:12:14  37.8128   36.1662       31.2      -.-  1.2  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

 AFAD 26 Mart son depremler listesi

Tarih               Saat             Enlem                  Boylam    Derinlik(Km)   Tip  Büyüklük     Yer       

2024-03-26 13:27:58       37.03417              29.00028              6.99       ML         2.8          Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 13:21:57       37.06944              28.35306              7.0          ML         1.8          Ula (Muğla)       

2024-03-26 12:59:27       40.17028              30.82389              7.0          ML         2.0          Göynük (Bolu) 

2024-03-26 12:53:26       40.20611              30.8325                7.0          ML         1.3          Göynük (Bolu) 

2024-03-26 12:49:02       38.62833              43.16944              7.0          ML         1.5          Tuşba (Van)      

2024-03-26 12:47:40       40.18444              30.0025                7.04       ML         1.0          Merkez (Bilecik)             

2024-03-26 12:47:00       40.42417              30.00778              6.07       ML         1.2          Osmaneli (Bilecik)          

2024-03-26 12:37:42       37.86083              33.8175                6.98       ML         1.5          Emirgazi (Konya)

2024-03-26 12:26:52       37.83694              33.82222              7.0          ML         1.9          Emirgazi (Konya)            

2024-03-26 12:02:06       37.84306              36.25917              7.04       ML         3.6          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-26 11:52:29       39.86083              30.52472              5.0          ML         1.4          Tepebaşı (Eskişehir)      

2024-03-26 11:44:05       37.19306              37.16444              7.0          ML         1.6          Şehitkamil (Gaziantep)

2024-03-26 11:43:21       38.22306              38.62194              7.09       ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-03-26 11:13:23       39.32361              26.20139              7.03       ML         1.4          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.84 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-03-26 10:58:47       37.02111              28.93417              7.0          ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 10:49:13       40.78889              26.93     6.98       ML         1.6          Malkara (Tekirdağ)        

2024-03-26 10:44:45       39.09056              27.54139              6.99       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-03-26 10:35:30       37.51833              37.23111              7.0          ML         1.4          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-26 10:20:34       38.12194              37.84056              6.02       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-26 10:11:26       37.84     36.27139              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-26 09:56:02       37.00611              28.98917              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 09:54:32       39.12194              40.135   5.52       ML         1.8          Karakoçan (Elazığ)          

2024-03-26 09:52:32       39.83778              40.97806              7.0          ML         2.1          Palandöken (Erzurum) 

2024-03-26 09:47:53       38.45056              39.44472              7.0          ML         1.5          Maden (Elazığ)

2024-03-26 09:38:46       37.01194              28.99806              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 09:32:07       37.21583              28.15444              7.0          ML         1.2          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 09:30:17       37.24389              28.18583              12.56     ML         1.6          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 08:59:05       37.03639              28.97889              7.0          ML         1.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 08:51:07       40.48361              28.98472              7.0          ML         1.4          Armutlu (Yalova)            

2024-03-26 07:53:18       37.17139              28.50194              7.0          ML         1.8          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 07:02:40       37.97222              27.14028              6.96       ML         2.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.95 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-26 06:38:32       39.82694              25.65333              7.04       ML         2.1          Ege Denizi - [33.31 km] Gökçeada (Çanakkale)               

2024-03-26 06:28:47       37.22722              28.13806              7.0          ML         1.5          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 05:59:07       38.32389              39.42722              7.0          ML         1.7          Maden (Elazığ)

2024-03-26 05:52:41       37.20917              28.11972              7.0          ML         1.6          Yatağan (Muğla)             

2024-03-26 05:21:08       37.975   27.16389              9.38       ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.52 km] Menderes (İzmir) 

2024-03-26 04:58:22       38.24083              41.48     7.0          ML         1.9          Kozluk (Batman)             

2024-03-26 04:38:57       37.05444              29.0375                7.25       ML         1.6          Acıpayam (Denizli)         

2024-03-26 04:13:29       37.30056              36.80722              7.0          ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-26 04:08:02       37.98222              38.13667              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-26 04:04:20       37.03389              29.04139              7.0          ML         2.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 03:44:21       37.81389              36.09806              7.0          ML         1.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-26 03:41:52       37.89389              36.19028              7.0          ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-26 03:35:24       37.59306              37.33361              7.0          ML         1.4          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-26 02:53:41       37.03417              29.00361              7.0          ML         1.3          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-26 02:51:19       37.19917              28.33056              9.3          ML         2.0          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 02:19:24       38.3575                37.40639              7.0          ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-26 02:08:48       38.3925                39.09472              7.95       ML         2.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-26 01:52:11       38.10306              38.51528              7.0          ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-26 01:45:18       38.745   43.65472              7.0          ML         2.2          İpekyolu (Van)

2024-03-26 01:36:08       38.325   37.84611              7.79       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-26 01:23:44       37.11556              36.01806              13.81     ML         1.6          Ceyhan (Adana)             

2024-03-26 00:59:00       39.40472              40.62     7.07       ML         1.7          Çat (Erzurum)  

2024-03-26 00:54:38       38.10139              38.80778              9.03       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-26 00:45:30       37.18917              28.31     10.45     ML         1.4          Menteşe (Muğla)          

2024-03-26 00:12:16       37.79194              36.17194              7.02       ML         1.3          Saimbeyli (Adana)