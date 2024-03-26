Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.26 13:27:59 37.0538 29.0023 2.6 -.- 2.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.26 13:21:57 37.1487 28.3667 9.5 -.- 2.1 -.- GULAGZI-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 13:08:30 37.3055 37.1468 9.8 -.- 1.3 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.26 13:08:12 41.0723 29.8452 5.4 -.- 1.8 -.- KALEM-SILE (ISTANBUL) İlksel

2024.03.26 13:06:31 39.6550 28.7515 27.4 -.- 1.6 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.03.26 12:37:14 36.3012 33.7078 9.8 -.- 1.1 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.26 12:02:06 37.8700 36.2693 1.7 -.- 3.3 3.3 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.26 11:44:03 37.2070 37.2000 0.0 -.- 1.9 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.26 10:49:14 40.7492 26.9140 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel

2024.03.26 10:44:45 39.0900 27.5598 0.0 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2024.03.26 10:35:05 38.5978 37.6707 16.3 -.- 1.8 -.- UCPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.26 10:11:24 37.5918 36.2340 19.8 -.- 1.3 -.- TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2024.03.26 10:06:12 38.0715 36.6305 8.3 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.26 09:54:31 39.1653 40.0435 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2024.03.26 09:52:14 39.0855 27.5545 0.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2024.03.26 09:47:51 38.4448 39.4703 9.0 -.- 2.0 -.- DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.03.26 09:38:33 37.5125 28.6760 13.8 -.- 1.7 -.- YENIDERE-KALE (DENIZLI) İlksel

2024.03.26 09:32:07 37.1538 28.1052 10.4 -.- 1.4 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 09:30:16 37.2440 28.1492 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 08:51:07 40.4455 29.0057 5.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.26 07:53:17 37.1743 28.5337 11.5 -.- 2.1 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.26 07:02:40 37.9705 27.1052 7.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.26 06:38:31 39.7855 25.5563 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.26 06:28:46 37.2275 28.1815 12.9 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 05:59:06 38.3135 39.3340 13.5 -.- 1.9 -.- YAYGINKONAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2024.03.26 05:52:40 37.2008 28.1425 13.1 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 05:21:08 37.9697 27.1902 4.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.26 04:58:22 38.1632 41.4170 10.5 -.- 1.7 -.- GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN) İlksel

2024.03.26 04:38:56 37.0798 29.0130 3.1 -.- 1.8 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.26 04:04:19 37.0608 29.0032 3.5 -.- 2.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.26 03:44:22 37.4668 36.1628 15.0 -.- 1.1 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2024.03.26 03:38:06 36.4607 28.8122 30.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.26 03:35:30 37.9378 37.5677 14.6 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.26 02:51:19 37.1835 28.3352 10.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 02:19:23 38.5907 37.3548 7.7 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.26 02:08:48 38.3653 39.1317 7.8 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.03.26 01:23:44 37.1290 36.0750 8.3 -.- 1.4 -.- CATAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.03.26 00:45:30 37.1827 28.3742 4.3 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2024.03.26 00:12:14 37.8128 36.1662 31.2 -.- 1.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

AFAD 26 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-26 13:27:58 37.03417 29.00028 6.99 ML 2.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 13:21:57 37.06944 28.35306 7.0 ML 1.8 Ula (Muğla)

2024-03-26 12:59:27 40.17028 30.82389 7.0 ML 2.0 Göynük (Bolu)

2024-03-26 12:53:26 40.20611 30.8325 7.0 ML 1.3 Göynük (Bolu)

2024-03-26 12:49:02 38.62833 43.16944 7.0 ML 1.5 Tuşba (Van)

2024-03-26 12:47:40 40.18444 30.0025 7.04 ML 1.0 Merkez (Bilecik)

2024-03-26 12:47:00 40.42417 30.00778 6.07 ML 1.2 Osmaneli (Bilecik)

2024-03-26 12:37:42 37.86083 33.8175 6.98 ML 1.5 Emirgazi (Konya)

2024-03-26 12:26:52 37.83694 33.82222 7.0 ML 1.9 Emirgazi (Konya)

2024-03-26 12:02:06 37.84306 36.25917 7.04 ML 3.6 Saimbeyli (Adana)

2024-03-26 11:52:29 39.86083 30.52472 5.0 ML 1.4 Tepebaşı (Eskişehir)

2024-03-26 11:44:05 37.19306 37.16444 7.0 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep)

2024-03-26 11:43:21 38.22306 38.62194 7.09 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2024-03-26 11:13:23 39.32361 26.20139 7.03 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [18.84 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-26 10:58:47 37.02111 28.93417 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 10:49:13 40.78889 26.93 6.98 ML 1.6 Malkara (Tekirdağ)

2024-03-26 10:44:45 39.09056 27.54139 6.99 ML 1.9 Soma (Manisa)

2024-03-26 10:35:30 37.51833 37.23111 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-26 10:20:34 38.12194 37.84056 6.02 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-26 10:11:26 37.84 36.27139 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-03-26 09:56:02 37.00611 28.98917 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 09:54:32 39.12194 40.135 5.52 ML 1.8 Karakoçan (Elazığ)

2024-03-26 09:52:32 39.83778 40.97806 7.0 ML 2.1 Palandöken (Erzurum)

2024-03-26 09:47:53 38.45056 39.44472 7.0 ML 1.5 Maden (Elazığ)

2024-03-26 09:38:46 37.01194 28.99806 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 09:32:07 37.21583 28.15444 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 09:30:17 37.24389 28.18583 12.56 ML 1.6 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 08:59:05 37.03639 28.97889 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 08:51:07 40.48361 28.98472 7.0 ML 1.4 Armutlu (Yalova)

2024-03-26 07:53:18 37.17139 28.50194 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 07:02:40 37.97222 27.14028 6.96 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.95 km] Menderes (İzmir)

2024-03-26 06:38:32 39.82694 25.65333 7.04 ML 2.1 Ege Denizi - [33.31 km] Gökçeada (Çanakkale)

2024-03-26 06:28:47 37.22722 28.13806 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 05:59:07 38.32389 39.42722 7.0 ML 1.7 Maden (Elazığ)

2024-03-26 05:52:41 37.20917 28.11972 7.0 ML 1.6 Yatağan (Muğla)

2024-03-26 05:21:08 37.975 27.16389 9.38 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.52 km] Menderes (İzmir)

2024-03-26 04:58:22 38.24083 41.48 7.0 ML 1.9 Kozluk (Batman)

2024-03-26 04:38:57 37.05444 29.0375 7.25 ML 1.6 Acıpayam (Denizli)

2024-03-26 04:13:29 37.30056 36.80722 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-26 04:08:02 37.98222 38.13667 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-26 04:04:20 37.03389 29.04139 7.0 ML 2.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 03:44:21 37.81389 36.09806 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)

2024-03-26 03:41:52 37.89389 36.19028 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-03-26 03:35:24 37.59306 37.33361 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-26 02:53:41 37.03417 29.00361 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-26 02:51:19 37.19917 28.33056 9.3 ML 2.0 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 02:19:24 38.3575 37.40639 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-26 02:08:48 38.3925 39.09472 7.95 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)

2024-03-26 01:52:11 38.10306 38.51528 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-03-26 01:45:18 38.745 43.65472 7.0 ML 2.2 İpekyolu (Van)

2024-03-26 01:36:08 38.325 37.84611 7.79 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-03-26 01:23:44 37.11556 36.01806 13.81 ML 1.6 Ceyhan (Adana)

2024-03-26 00:59:00 39.40472 40.62 7.07 ML 1.7 Çat (Erzurum)

2024-03-26 00:54:38 38.10139 38.80778 9.03 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-26 00:45:30 37.18917 28.31 10.45 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2024-03-26 00:12:16 37.79194 36.17194 7.02 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)