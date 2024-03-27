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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.27 12:55:09  39.5792   28.7905        5.0      -.-  1.7  -.-   KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 İlksel

2024.03.27 12:17:44  39.9223   32.6565        5.8      -.-  2.7  -.-   ETIMESGUT (ANKARA)                                İlksel

2024.03.27 12:13:19  37.8715   36.1538        7.0      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.03.27 12:02:22  36.4357   33.7230       16.1      -.-  1.3  -.-   KEBEN-SILIFKE (MERSIN)                            İlksel

2024.03.27 11:29:00  38.3468   27.2422       12.9      -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.03.27 11:02:57  38.3267   27.3702        5.0      -.-  1.4  -.-   VISNELI-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2024.03.27 10:47:44  40.3200   28.9143       18.1      -.-  1.7  -.-   AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)                        İlksel

2024.03.27 10:44:48  38.4328   37.5983        9.2      -.-  1.5  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.27 10:29:18  40.6883   29.1873        9.6      -.-  2.3  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel

2024.03.27 10:21:35  40.2973   29.0008        6.5      -.-  3.5  -.-   AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA)                        İlksel

2024.03.27 09:52:10  38.1845   32.7552       15.8      -.-  1.4  -.-   YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel

2024.03.27 09:14:58  37.9897   36.2897        5.0      -.-  2.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.27 09:05:57  35.6482   25.5112        5.0      -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.27 08:57:36  38.0357   36.7365       17.5      -.-  1.3  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.27 08:52:13  39.6388   28.7705        1.0      -.-  2.2  -.-   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.27 06:44:52  37.9567   36.3008        2.0      -.-  2.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.27 05:46:26  37.3457   36.8983       12.6      -.-  1.6  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.27 05:27:30  38.8022   37.4888        5.0      -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.27 05:11:21  38.5048   37.5028       16.2      -.-  1.3  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.27 04:02:16  38.5217   37.3098       16.9      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.27 03:48:14  38.2172   38.5963        1.2      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.27 02:00:48  38.2678   37.7307        9.7      -.-  1.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.27 01:54:43  38.8143   37.4553        5.3      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.27 01:53:41  37.0635   36.0793        8.2      -.-  2.1  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel

2024.03.27 01:43:39  37.8962   36.7020       13.0      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.03.27 00:47:46  42.2277   43.7635       18.8      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                         İlksel

2024.03.27 00:13:24  38.7175   37.3535        7.4      -.-  1.3  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.27 00:04:18  38.2828   37.4323       18.8      -.-  1.4  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

AFAD 27 Mart son depremler listesi

Tarih             Saat     Enlem     Boylam   Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük      Yer    

2024-03-27 13:21:00       38.35611     38.73694     8.37   ML     3.6      Kale (Malatya)     

2024-03-27 12:55:09       39.60306     28.77361     14.2   ML     1.8      Dursunbey (Balıkesir)    

2024-03-27 12:17:43       39.8975       32.65444     15.9   ML     2.3      Etimesgut (Ankara)        

2024-03-27 10:21:34       40.3   29.01667     10.76 ML     3.1      Osmangazi (Bursa)        

2024-03-27 09:52:10       38.08278     32.76111     12.0   ML     1.2      Selçuklu (Konya) 

2024-03-27 09:14:59       37.95111     36.30667     9.53   ML     2.8      Göksun (Kahramanmaraş)           

2024-03-27 08:57:37       38.08028     36.64167     6.75   ML     1.3      Göksun (Kahramanmaraş)           

2024-03-27 08:52:13       39.63444     28.77028     7.01   ML     2.1      Dursunbey (Balıkesir)    

2024-03-27 08:23:30       38.02111     32.12361     7.0      ML     1.1      Derbent (Konya)  

2024-03-27 07:49:37       37.96556     42.81167     11.01 ML     2.5      Bahçesaray (Van)           

2024-03-27 07:28:16       37.51 38.78389     4.39   ML     1.1      Hilvan (Şanlıurfa)

2024-03-27 06:44:53       37.9575       36.30361     9.08   ML     2.1      Göksun (Kahramanmaraş)           

2024-03-27 06:12:43       38.2425       38.70694     12.83 ML     1.1      Pütürge (Malatya)          

2024-03-27 06:11:09       37.85083     26.94222     6.9      ML     1.7      Ege Denizi - [23.23 km] Menderes (İzmir)

2024-03-27 05:55:45       38.04 37.41056     7.0      ML     1.3      Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-03-27 05:47:35       38.10222     38.35972     7.03   ML     1.3      Çelikhan (Adıyaman)     

2024-03-27 05:46:26       37.30444     36.88222     8.51   ML     1.8      Nurdağı (Gaziantep)      

2024-03-27 05:44:00       38.15333     38.54806     7.01   ML     1.1      Battalgazi (Malatya)      

2024-03-27 05:34:51       38.54389     39.49778     7.0      ML     1.1      Merkez (Elazığ)    

2024-03-27 05:27:30       38.82806     37.45556     7.03   ML     1.5      Gürün (Sivas)        

2024-03-27 05:11:24       38.40361     37.63472     6.67   ML     1.4      Darende (Malatya)         

2024-03-27 05:08:19       38.14028     38.49 7.02   ML     1.2      Sincik (Adıyaman)          

2024-03-27 05:05:54       37.9975       38.13417     7.0      ML     1.0      Doğanşehir (Malatya)   

2024-03-27 04:55:48       38.24944     37.78472     7.0      ML     1.3      Doğanşehir (Malatya)   

2024-03-27 04:39:12       38.02306     37.41056     7.0      ML     1.3      Nurhak (Kahramanmaraş)           

2024-03-27 04:21:41       39.61833     28.76778     7.01   ML     1.5      Dursunbey (Balıkesir)    

2024-03-27 04:07:15       37.0225       29.0   7.0      ML     1.2      Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 04:02:16       38.46 37.32083     7.01   ML     1.5      Darende (Malatya)         

2024-03-27 03:58:20       38.17167     38.54667     7.0      ML     1.1      Battalgazi (Malatya)      

2024-03-27 03:48:38       39.69306     41.43806     7.0      ML     1.5      Tekman (Erzurum)         

2024-03-27 03:48:16       38.16306     38.53528     10.88 ML     2.0      Battalgazi (Malatya)      

2024-03-27 03:43:40       37.04083     29.005          7.0      ML     0.9      Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 03:35:54       37.07306     28.89361     9.49   ML     1.3      Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 03:03:32       39.24278     41.30722     7.39   ML     0.9      Varto (Muş)           

2024-03-27 03:02:05       36.05472     27.52722     5.85   ML     1.6      Ege Denizi - [71.34 km] Datça (Muğla)       

2024-03-27 02:53:17       44.63917     36.83694     35.0   MW    3.5      Karadeniz   

2024-03-27 02:35:56       36.02167     27.47972     8.93   ML     1.9      Ege Denizi - [74.71 km] Datça (Muğla)       

2024-03-27 02:05:03       38.01111     38.24917     7.0      ML     1.1      Çelikhan (Adıyaman)     

2024-03-27 02:00:47       38.23528     37.71944     5.33   ML     2.0      Elbistan (Kahramanmaraş)           

2024-03-27 01:54:42       38.87694     37.39028     7.02   ML     1.7      Gürün (Sivas)        

2024-03-27 01:53:40       37.07889     36.11 15.61 ML     2.2      Toprakkale (Osmaniye)

2024-03-27 01:43:39       37.8775       36.65861     6.99   ML     1.5      Onikişubat (Kahramanmaraş)          

2024-03-27 01:19:47       37.72139     38.71028     4.8      ML     1.2      Atatürk Barajı - [01.37 km] Kahta (Adıyaman)          

2024-03-27 00:59:21       38.0375       38.24167     7.0      ML     0.9      Çelikhan (Adıyaman)     

2024-03-27 00:48:06       39.11778     28.97 7.13   ML     0.8      Simav (Kütahya) 

2024-03-27 00:47:48       38.52611     38.05139     7.0      ML     1.4      Yazıhan (Malatya)          

2024-03-27 00:47:41       42.38944     43.75639     8.64   ML     2.1      Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [118.69 km] Posof (Ardahan)           

2024-03-27 00:36:53       38.24806     37.77639     6.42   ML     1.2      Akçadağ (Malatya)        

2024-03-27 00:31:30       36.08 27.53139     7.76   ML     1.6      Ege Denizi - [68.59 km] Datça (Muğla)       

2024-03-27 00:25:46       37.82806     36.26722     7.08   ML     1.0      Saimbeyli (Adana)          

2024-03-27 00:14:35       36.06028     27.53694     7.03   ML     1.5      Ege Denizi - [70.82 km] Datça (Muğla)       

2024-03-27 00:13:23       38.77667     37.36861     6.66   ML     1.2      Gürün (Sivas)        

2024-03-27 00:09:03       37.71722     35.34306     7.0      ML     1.3      Yahyalı (Kayseri) 

2024-03-27 00:04:19       38.31333     37.38583     7.11   ML     1.2      Elbistan (Kahramanmaraş)