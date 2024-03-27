Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.27 12:55:09 39.5792 28.7905 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.03.27 12:17:44 39.9223 32.6565 5.8 -.- 2.7 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel

2024.03.27 12:13:19 37.8715 36.1538 7.0 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.27 12:02:22 36.4357 33.7230 16.1 -.- 1.3 -.- KEBEN-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.27 11:29:00 38.3468 27.2422 12.9 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2024.03.27 11:02:57 38.3267 27.3702 5.0 -.- 1.4 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2024.03.27 10:47:44 40.3200 28.9143 18.1 -.- 1.7 -.- AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.27 10:44:48 38.4328 37.5983 9.2 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.27 10:29:18 40.6883 29.1873 9.6 -.- 2.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2024.03.27 10:21:35 40.2973 29.0008 6.5 -.- 3.5 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2024.03.27 09:52:10 38.1845 32.7552 15.8 -.- 1.4 -.- YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2024.03.27 09:14:58 37.9897 36.2897 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.27 09:05:57 35.6482 25.5112 5.0 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.27 08:57:36 38.0357 36.7365 17.5 -.- 1.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.27 08:52:13 39.6388 28.7705 1.0 -.- 2.2 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.03.27 06:44:52 37.9567 36.3008 2.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.27 05:46:26 37.3457 36.8983 12.6 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.27 05:27:30 38.8022 37.4888 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.27 05:11:21 38.5048 37.5028 16.2 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.27 04:02:16 38.5217 37.3098 16.9 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.27 03:48:14 38.2172 38.5963 1.2 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.03.27 02:00:48 38.2678 37.7307 9.7 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.27 01:54:43 38.8143 37.4553 5.3 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.27 01:53:41 37.0635 36.0793 8.2 -.- 2.1 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2024.03.27 01:43:39 37.8962 36.7020 13.0 -.- 1.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.27 00:47:46 42.2277 43.7635 18.8 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel

2024.03.27 00:13:24 38.7175 37.3535 7.4 -.- 1.3 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.27 00:04:18 38.2828 37.4323 18.8 -.- 1.4 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 27 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-27 13:21:00 38.35611 38.73694 8.37 ML 3.6 Kale (Malatya)

2024-03-27 12:55:09 39.60306 28.77361 14.2 ML 1.8 Dursunbey (Balıkesir)

2024-03-27 12:17:43 39.8975 32.65444 15.9 ML 2.3 Etimesgut (Ankara)

2024-03-27 10:21:34 40.3 29.01667 10.76 ML 3.1 Osmangazi (Bursa)

2024-03-27 09:52:10 38.08278 32.76111 12.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)

2024-03-27 09:14:59 37.95111 36.30667 9.53 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-27 08:57:37 38.08028 36.64167 6.75 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-27 08:52:13 39.63444 28.77028 7.01 ML 2.1 Dursunbey (Balıkesir)

2024-03-27 08:23:30 38.02111 32.12361 7.0 ML 1.1 Derbent (Konya)

2024-03-27 07:49:37 37.96556 42.81167 11.01 ML 2.5 Bahçesaray (Van)

2024-03-27 07:28:16 37.51 38.78389 4.39 ML 1.1 Hilvan (Şanlıurfa)

2024-03-27 06:44:53 37.9575 36.30361 9.08 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-27 06:12:43 38.2425 38.70694 12.83 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-27 06:11:09 37.85083 26.94222 6.9 ML 1.7 Ege Denizi - [23.23 km] Menderes (İzmir)

2024-03-27 05:55:45 38.04 37.41056 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-27 05:47:35 38.10222 38.35972 7.03 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-27 05:46:26 37.30444 36.88222 8.51 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-27 05:44:00 38.15333 38.54806 7.01 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-03-27 05:34:51 38.54389 39.49778 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)

2024-03-27 05:27:30 38.82806 37.45556 7.03 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-03-27 05:11:24 38.40361 37.63472 6.67 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-03-27 05:08:19 38.14028 38.49 7.02 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)

2024-03-27 05:05:54 37.9975 38.13417 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-27 04:55:48 38.24944 37.78472 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-27 04:39:12 38.02306 37.41056 7.0 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-27 04:21:41 39.61833 28.76778 7.01 ML 1.5 Dursunbey (Balıkesir)

2024-03-27 04:07:15 37.0225 29.0 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 04:02:16 38.46 37.32083 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-03-27 03:58:20 38.17167 38.54667 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-03-27 03:48:38 39.69306 41.43806 7.0 ML 1.5 Tekman (Erzurum)

2024-03-27 03:48:16 38.16306 38.53528 10.88 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)

2024-03-27 03:43:40 37.04083 29.005 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 03:35:54 37.07306 28.89361 9.49 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-27 03:03:32 39.24278 41.30722 7.39 ML 0.9 Varto (Muş)

2024-03-27 03:02:05 36.05472 27.52722 5.85 ML 1.6 Ege Denizi - [71.34 km] Datça (Muğla)

2024-03-27 02:53:17 44.63917 36.83694 35.0 MW 3.5 Karadeniz

2024-03-27 02:35:56 36.02167 27.47972 8.93 ML 1.9 Ege Denizi - [74.71 km] Datça (Muğla)

2024-03-27 02:05:03 38.01111 38.24917 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-27 02:00:47 38.23528 37.71944 5.33 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-27 01:54:42 38.87694 37.39028 7.02 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-03-27 01:53:40 37.07889 36.11 15.61 ML 2.2 Toprakkale (Osmaniye)

2024-03-27 01:43:39 37.8775 36.65861 6.99 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-27 01:19:47 37.72139 38.71028 4.8 ML 1.2 Atatürk Barajı - [01.37 km] Kahta (Adıyaman)

2024-03-27 00:59:21 38.0375 38.24167 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-27 00:48:06 39.11778 28.97 7.13 ML 0.8 Simav (Kütahya)

2024-03-27 00:47:48 38.52611 38.05139 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)

2024-03-27 00:47:41 42.38944 43.75639 8.64 ML 2.1 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [118.69 km] Posof (Ardahan)

2024-03-27 00:36:53 38.24806 37.77639 6.42 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-03-27 00:31:30 36.08 27.53139 7.76 ML 1.6 Ege Denizi - [68.59 km] Datça (Muğla)

2024-03-27 00:25:46 37.82806 36.26722 7.08 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)

2024-03-27 00:14:35 36.06028 27.53694 7.03 ML 1.5 Ege Denizi - [70.82 km] Datça (Muğla)

2024-03-27 00:13:23 38.77667 37.36861 6.66 ML 1.2 Gürün (Sivas)

2024-03-27 00:09:03 37.71722 35.34306 7.0 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)

2024-03-27 00:04:19 38.31333 37.38583 7.11 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)