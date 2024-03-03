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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.03 11:47:16  38.0227   36.4875        5.5      -.-  2.2  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.03.03 11:15:54  39.7097   42.8100       12.9      -.-  1.9  -.-   SOBETAS-ELESKIRT (AGRI)                           İlksel

2024.03.03 11:09:39  37.4982   35.8090       22.8      -.-  1.2  -.-   TURGUTLU-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.03.03 08:42:58  40.3003   27.0213       10.2      -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.03 08:32:50  39.2210   40.3525        2.0      -.-  2.1  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel

2024.03.03 08:14:34  36.9018   27.2693        5.4      -.-  2.1  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2024.03.03 08:10:54  36.9008   27.2612        4.1      -.-  2.1  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2024.03.03 08:05:31  38.1180   37.0055        5.0      -.-  3.4  3.3   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.03 08:00:27  36.9140   27.3223        5.9      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.03 06:38:55  40.3942   28.8405       10.9      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.03 06:27:27  37.1032   28.0992        5.2      -.-  2.2  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel

2024.03.03 06:20:42  38.1295   38.5593        5.0      -.-  3.5  3.5   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.03.03 05:53:20  37.5902   36.6153        6.2      -.-  1.2  -.-   YENIKOY-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.03 04:41:27  40.1792   31.7813        2.4      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.03.03 03:59:06  36.9905   36.3438        5.0      -.-  2.7  -.-   KULLU-(OSMANIYE)                                  İlksel

2024.03.03 03:57:19  39.2500   27.7498        7.9      -.-  1.3  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      İlksel

2024.03.03 03:49:43  40.2953   27.0110        9.5      -.-  1.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.03 03:18:46  39.0835   29.7950       10.3      -.-  1.8  -.-   OREN-ASLANAPA (KUTAHYA)                           İlksel

2024.03.03 03:00:51  40.2853   27.0153       10.6      -.-  1.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.03 02:56:55  38.5603   37.9768        8.6      -.-  1.4  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel

2024.03.03 02:53:04  38.2595   37.0747       12.7      -.-  1.4  -.-   IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.03 02:41:39  38.0983   37.2407        5.0      -.-  2.7  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.03 02:31:32  38.8283   37.4785        2.0      -.-  2.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.03 02:30:33  40.2903   26.9960        3.1      -.-  1.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.03 02:29:37  40.2830   26.9960        6.9      -.-  2.2  -.-   ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.03 02:05:37  38.6582   37.1703       24.2      -.-  1.6  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.03.03 01:57:27  37.0600   28.8922        5.0      -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.03 01:56:05  36.9053   28.9478        5.1      -.-  1.9  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel

2024.03.03 01:14:17  38.5487   37.2767        7.8      -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.03 01:07:43  38.3558   36.9570        5.4      -.-  1.2  -.-   YAZIBELEN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.03 00:54:18  40.4132   41.5153        7.9      -.-  1.4  -.-   AKSU-TORTUM (ERZURUM)                             İlksel

2024.03.03 00:41:57  38.4687   37.2890        5.0      -.-  2.7  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

AFAD 3 Mart son depremler listesi

Tarih           Saat            Enlem       Boylam      Derinlik(Km)     Tip    Büyüklük      Yer      
2024-03-03 09:17:58    37.07278    28.88722    7.0 ML 0.8      Köyceğiz (Muğla)                                                                        2024-03-03 08:55:06    36.88167    27.355  8.8 ML 1.1 Ege Denizi - [11.16 km] Bodrum (Muğla)  
2024-03-03 08:52:20    38.89417    41.87944    9.5 ML 1.2      Korkut (Muş)   
2024-03-03 08:42:57    40.29361    27.01583    7.05     ML 2.1      Biga (Çanakkale)   
2024-03-03 08:33:39    38.45583    31.79306    6.94     ML 1.1      Tuzlukçu (Konya)  
2024-03-03 08:32:50    39.205  40.34556    6.98     ML 1.6      Kiğı (Bingöl)    
2024-03-03 08:19:44    36.89139    27.32583    10.33    ML 1.4      Ege Denizi - [09.06 km] Bodrum (Muğla)  
2024-03-03 08:14:34    36.90472    27.31111    7.0 ML 2.0      Ege Denizi - [07.25 km] Bodrum (Muğla)  
2024-03-03 08:10:54    36.88917    27.32194    7.0 ML 2.0      Ege Denizi - [09.18 km] Bodrum (Muğla)  
2024-03-03 08:05:31    38.10333    36.97528    7.01     MW      3.6 Göksun (Kahramanmaraş) 
2024-03-03 08:02:09    36.89    27.33639    10.66    ML 1.6      Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.56 km] Bodrum (Muğla)     
2024-03-03 08:00:26    36.8825      27.28417    7.0 ML 2.2      Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.50 km] Bodrum (Muğla)     
2024-03-03 06:38:56    40.41    28.85722    10.67    ML 1.3      Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.16 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-03 06:27:27    37.10528    28.10889    7.0 ML 1.9      Menteşe (Muğla)  
2024-03-03 06:20:43    38.12417    38.56278    7.0 MW     3.7      Sincik (Adıyaman) 
2024-03-03 04:41:27    40.18361    31.72472    7.0 ML 2.2      Beypazarı (Ankara)
2024-03-03 03:59:06    36.98806    36.39389    7.01     ML 2.8      Merkez (Osmaniye)    
2024-03-03 03:57:18    39.23861    27.78389    6.96     ML 1.2      Soma (Manisa)
2024-03-03 03:49:42    40.30278    26.99583    7.02     ML 1.1      Lapseki (Çanakkale)    
2024-03-03 03:18:43    39.06222    29.88444    11.27    ML 1.6      Altıntaş (Kütahya) 
2024-03-03 03:00:51    40.29167    26.99917    9.45     ML 1.2      Biga (Çanakkale)   
2024-03-03 02:56:54    38.51889    38.04139    7.0 ML 1.5      Akçadağ (Malatya)
2024-03-03 02:53:10    37.97194    36.61778    7.0 ML 1.3      Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2024-03-03 02:47:18    38.30139    38.27306    7.0 ML 1.2      Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-03 02:41:39    38.05083    37.23056    7.37     ML 2.7      Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-03 02:31:31    38.82111    37.48389    7.0 ML 2.5      Gürün (Sivas)  
2024-03-03 02:30:34    40.285  27.00444    6.56     ML 1.2      Biga (Çanakkale)   
2024-03-03 02:29:36    40.29111    26.98611    10.62    ML 2.0      Lapseki (Çanakkale)    
2024-03-03 02:05:37    38.46861    37.32083    7.01     ML 1.4      Darende (Malatya)
2024-03-03 01:57:27    37.06528    28.90222    6.99     ML 1.9      Köyceğiz (Muğla)  
2024-03-03 01:56:05    36.89194    28.8875      7.0 ML 1.7      Köyceğiz (Muğla)  
2024-03-03 01:25:07    38.12694    38.15111    7.0 ML 1.0      Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-03 01:14:17    38.45167    37.325  7.03     ML 1.5      Darende (Malatya)
2024-03-03 01:07:41    38.20167    36.96306    7.0 ML 1.3      Afşin (Kahramanmaraş)     
2024-03-03 00:54:19    40.42667    41.7475      6.95     ML 1.2      Oltu (Erzurum)
2024-03-03 00:41:57    38.46889    37.33472    6.86     ML 2.9      Darende (Malatya)
2024-03-03 00:40:53    39.45139    33.05278    7.25     ML 1.0      Bala (Ankara)  
2024-03-03 00:33:26    38.20778    38.05833    7.06     ML 1.1      Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-03 00:03:10    40.08417    27.64194    7.0 ML 1.0      Gönen (Balıkesir)  
2024-03-03 00:00:16    38.15861    38.57194    7.0 ML 1.2      Battalgazi (Malatya)