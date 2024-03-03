Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.03 11:47:16 38.0227 36.4875 5.5 -.- 2.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 11:15:54 39.7097 42.8100 12.9 -.- 1.9 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2024.03.03 11:09:39 37.4982 35.8090 22.8 -.- 1.2 -.- TURGUTLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.03.03 08:42:58 40.3003 27.0213 10.2 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.03 08:32:50 39.2210 40.3525 2.0 -.- 2.1 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel

2024.03.03 08:14:34 36.9018 27.2693 5.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.03 08:10:54 36.9008 27.2612 4.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.03 08:05:31 38.1180 37.0055 5.0 -.- 3.4 3.3 CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 08:00:27 36.9140 27.3223 5.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.03 06:38:55 40.3942 28.8405 10.9 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.03 06:27:27 37.1032 28.0992 5.2 -.- 2.2 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2024.03.03 06:20:42 38.1295 38.5593 5.0 -.- 3.5 3.5 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.03 05:53:20 37.5902 36.6153 6.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 04:41:27 40.1792 31.7813 2.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.03 03:59:06 36.9905 36.3438 5.0 -.- 2.7 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel

2024.03.03 03:57:19 39.2500 27.7498 7.9 -.- 1.3 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2024.03.03 03:49:43 40.2953 27.0110 9.5 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.03 03:18:46 39.0835 29.7950 10.3 -.- 1.8 -.- OREN-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2024.03.03 03:00:51 40.2853 27.0153 10.6 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.03 02:56:55 38.5603 37.9768 8.6 -.- 1.4 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.03.03 02:53:04 38.2595 37.0747 12.7 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 02:41:39 38.0983 37.2407 5.0 -.- 2.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 02:31:32 38.8283 37.4785 2.0 -.- 2.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.03 02:30:33 40.2903 26.9960 3.1 -.- 1.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.03 02:29:37 40.2830 26.9960 6.9 -.- 2.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.03 02:05:37 38.6582 37.1703 24.2 -.- 1.6 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.03 01:57:27 37.0600 28.8922 5.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.03 01:56:05 36.9053 28.9478 5.1 -.- 1.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2024.03.03 01:14:17 38.5487 37.2767 7.8 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 01:07:43 38.3558 36.9570 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIBELEN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.03 00:54:18 40.4132 41.5153 7.9 -.- 1.4 -.- AKSU-TORTUM (ERZURUM) İlksel

2024.03.03 00:41:57 38.4687 37.2890 5.0 -.- 2.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 3 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-03 09:17:58 37.07278 28.88722 7.0 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla) 2024-03-03 08:55:06 36.88167 27.355 8.8 ML 1.1 Ege Denizi - [11.16 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 08:52:20 38.89417 41.87944 9.5 ML 1.2 Korkut (Muş)

2024-03-03 08:42:57 40.29361 27.01583 7.05 ML 2.1 Biga (Çanakkale)

2024-03-03 08:33:39 38.45583 31.79306 6.94 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)

2024-03-03 08:32:50 39.205 40.34556 6.98 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)

2024-03-03 08:19:44 36.89139 27.32583 10.33 ML 1.4 Ege Denizi - [09.06 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 08:14:34 36.90472 27.31111 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [07.25 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 08:10:54 36.88917 27.32194 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [09.18 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 08:05:31 38.10333 36.97528 7.01 MW 3.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-03 08:02:09 36.89 27.33639 10.66 ML 1.6 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.56 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 08:00:26 36.8825 27.28417 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.50 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-03 06:38:56 40.41 28.85722 10.67 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.16 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-03 06:27:27 37.10528 28.10889 7.0 ML 1.9 Menteşe (Muğla)

2024-03-03 06:20:43 38.12417 38.56278 7.0 MW 3.7 Sincik (Adıyaman)

2024-03-03 04:41:27 40.18361 31.72472 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)

2024-03-03 03:59:06 36.98806 36.39389 7.01 ML 2.8 Merkez (Osmaniye)

2024-03-03 03:57:18 39.23861 27.78389 6.96 ML 1.2 Soma (Manisa)

2024-03-03 03:49:42 40.30278 26.99583 7.02 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-03 03:18:43 39.06222 29.88444 11.27 ML 1.6 Altıntaş (Kütahya)

2024-03-03 03:00:51 40.29167 26.99917 9.45 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-03-03 02:56:54 38.51889 38.04139 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2024-03-03 02:53:10 37.97194 36.61778 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-03 02:47:18 38.30139 38.27306 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-03 02:41:39 38.05083 37.23056 7.37 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-03-03 02:31:31 38.82111 37.48389 7.0 ML 2.5 Gürün (Sivas)

2024-03-03 02:30:34 40.285 27.00444 6.56 ML 1.2 Biga (Çanakkale)

2024-03-03 02:29:36 40.29111 26.98611 10.62 ML 2.0 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-03 02:05:37 38.46861 37.32083 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-03-03 01:57:27 37.06528 28.90222 6.99 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-03 01:56:05 36.89194 28.8875 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-03 01:25:07 38.12694 38.15111 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-03 01:14:17 38.45167 37.325 7.03 ML 1.5 Darende (Malatya)

2024-03-03 01:07:41 38.20167 36.96306 7.0 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-03-03 00:54:19 40.42667 41.7475 6.95 ML 1.2 Oltu (Erzurum)

2024-03-03 00:41:57 38.46889 37.33472 6.86 ML 2.9 Darende (Malatya)

2024-03-03 00:40:53 39.45139 33.05278 7.25 ML 1.0 Bala (Ankara)

2024-03-03 00:33:26 38.20778 38.05833 7.06 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-03 00:03:10 40.08417 27.64194 7.0 ML 1.0 Gönen (Balıkesir)

2024-03-03 00:00:16 38.15861 38.57194 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)