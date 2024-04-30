Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.30 11:03:25 38.2432 31.5627 5.0 -.- 3.5 3.6 YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) REVIZE01 (2024.04.30 11:03:26)

2024.04.30 10:05:36 38.0177 29.1155 18.7 -.- 1.7 -.- EYMIR-(DENIZLI) REVIZE01 (2024.04.30 10:05:36)

2024.04.30 09:25:32 40.0085 36.4430 26.6 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-(TOKAT) REVIZE01 (2024.04.30 09:25:34)

2024.04.30 09:01:54 38.8030 26.7928 12.5 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.30 08:37:33 39.0173 26.7872 11.6 -.- 2.3 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) REVIZE01 (2024.04.30 08:37:41)

2024.04.30 07:59:29 37.8230 38.0738 16.8 -.- 1.7 -.- YAYLAKONAK-(ADIYAMAN) İlksel

2024.04.30 07:32:41 37.1702 28.0342 16.0 -.- 2.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2024.04.30 07:14:48 38.0878 37.4257 5.0 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.30 06:45:44 39.4943 25.9558 6.8 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.30 06:43:52 34.8258 23.3352 21.4 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.30 06:37:59 38.7808 43.4073 5.0 -.- 2.1 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel

2024.04.30 06:02:25 37.0488 36.5288 13.0 -.- 1.0 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.30 05:58:06 37.2723 37.0903 5.0 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.30 03:14:04 37.9048 36.3992 11.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.30 02:52:37 38.5315 38.1100 5.0 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel

2024.04.30 02:03:36 38.1858 36.9487 12.7 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.30 01:55:03 37.4762 42.6272 8.0 -.- 1.7 -.- BALVEREN-(SIRNAK) İlksel

2024.04.30 01:29:43 38.0430 38.2118 4.1 -.- 2.2 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.30 01:18:31 35.7978 25.4750 10.2 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.30 01:14:04 39.5907 28.7698 5.9 -.- 1.3 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.04.30 01:08:36 38.3117 38.2857 5.0 -.- 3.2 3.0 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.30 00:57:36 38.0732 38.2152 1.0 -.- 1.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.30 00:48:20 37.9050 26.3740 12.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.30 00:29:41 38.0538 37.3513 6.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.30 00:00:44 36.7238 36.3707 9.5 -.- 1.9 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel

AFAD 30 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-30 11:59:08 38.47556 29.11806 7.02 ML 0.9 Eşme (Uşak)

2024-04-30 11:03:26 38.22194 31.58417 5.31 ML 3.5 Doğanhisar (Konya)

2024-04-30 10:18:01 36.95528 34.69 6.86 ML 1.3 Akdeniz (Mersin)

2024-04-30 10:05:37 38.00444 29.1375 12.01 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)

2024-04-30 09:25:36 40.07333 36.05194 6.97 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)

2024-04-30 09:11:34 39.17333 34.13389 6.96 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)

2024-04-30 09:01:54 38.8225 26.79528 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [08.99 km] Foça (İzmir)

2024-04-30 08:37:34 39.03778 26.76139 6.66 ML 2.1 Ege Denizi - [05.59 km] Dikili (İzmir)

2024-04-30 08:16:54 40.14861 31.76639 7.0 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)

2024-04-30 08:11:56 36.51361 29.10778 7.0 ML 1.9 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.56 km] Fethiye (Muğla)

2024-04-30 08:06:13 39.28278 26.00833 7.22 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.40 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-30 08:05:40 37.83639 36.20167 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-04-30 08:05:05 37.77333 36.17639 7.02 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

2024-04-30 08:02:46 38.22444 37.76694 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-30 07:59:29 37.96583 38.18722 6.95 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)

2024-04-30 07:57:14 38.20222 36.99222 6.46 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-30 07:42:24 38.50056 38.06667 7.08 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-04-30 07:32:41 37.175 28.04389 7.04 ML 2.5 Milas (Muğla)

2024-04-30 07:14:47 38.01056 37.4275 6.95 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-30 07:12:45 38.51028 38.03472 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-04-30 07:10:46 40.01722 38.95722 7.01 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)

2024-04-30 06:50:07 38.30806 37.31306 6.74 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-30 06:45:45 39.48694 26.06444 9.83 ML 1.3 Ege Denizi - [00.83 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-30 06:43:57 35.125 23.84306 6.62 MW 4.0 Akdeniz

2024-04-30 06:38:01 38.79333 43.38194 6.97 ML 1.8 Tuşba (Van)

2024-04-30 06:02:28 37.06944 36.20556 5.73 ML 1.7 Merkez (Osmaniye)

2024-04-30 05:58:07 37.26722 37.08583 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-04-30 05:30:37 38.50944 38.04528 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

2024-04-30 05:08:22 38.24361 38.11806 9.57 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-30 05:07:45 38.20389 37.99472 7.05 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-30 05:06:09 40.05278 36.35194 6.99 ML 1.5 Artova (Tokat)

2024-04-30 05:05:34 40.04583 36.37694 7.03 ML 1.7 Merkez (Tokat)

2024-04-30 05:04:24 40.07 36.04694 7.06 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)

2024-04-30 04:27:22 38.24833 38.78306 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-04-30 04:02:37 39.30361 29.26028 6.73 ML 1.0 Emet (Kütahya)

2024-04-30 03:58:34 39.01083 29.42139 6.48 ML 1.0 Gediz (Kütahya)

2024-04-30 03:39:34 38.15167 38.51806 7.77 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-04-30 03:23:49 38.23056 37.75778 12.25 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-30 03:14:03 37.85889 36.26972 11.55 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2024-04-30 03:07:45 40.07139 36.03389 10.6 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-30 03:04:52 38.06972 36.51583 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-30 02:52:37 38.52778 38.04139 5.57 ML 2.3 Yazıhan (Malatya)

2024-04-30 02:03:35 38.16583 36.86333 7.09 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-04-30 01:55:02 37.36389 42.5925 7.12 ML 1.6 Silopi (Şırnak)

2024-04-30 01:29:43 38.03528 38.24083 7.52 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-30 01:18:34 35.35333 25.89389 6.51 MW 3.9 Ege Denizi

2024-04-30 01:14:03 39.6425 28.75194 6.94 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)

2024-04-30 01:08:36 38.30972 38.25611 8.35 ML 3.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-30 00:57:37 38.05806 38.21222 7.03 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-30 00:53:19 38.55139 37.98944 7.46 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

2024-04-30 00:48:22 37.97028 26.45361 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [30.18 km] Urla (İzmir)

2024-04-30 00:29:41 38.02694 37.36667 7.04 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-30 00:00:44 36.73917 36.35972 7.0 ML 2.0 Hassa (Hatay)