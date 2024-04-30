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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.30 11:03:25  38.2432   31.5627        5.0      -.-  3.5  3.6   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                        REVIZE01   (2024.04.30 11:03:26)

2024.04.30 10:05:36  38.0177   29.1155       18.7      -.-  1.7  -.-   EYMIR-(DENIZLI)                                   REVIZE01   (2024.04.30 10:05:36)

2024.04.30 09:25:32  40.0085   36.4430       26.6      -.-  1.7  -.-   ORTAOREN-(TOKAT)                                  REVIZE01   (2024.04.30 09:25:34)

2024.04.30 09:01:54  38.8030   26.7928       12.5      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.30 08:37:33  39.0173   26.7872       11.6      -.-  2.3  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            REVIZE01   (2024.04.30 08:37:41)

2024.04.30 07:59:29  37.8230   38.0738       16.8      -.-  1.7  -.-   YAYLAKONAK-(ADIYAMAN)                             İlksel

2024.04.30 07:32:41  37.1702   28.0342       16.0      -.-  2.9  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel

2024.04.30 07:14:48  38.0878   37.4257        5.0      -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.30 06:45:44  39.4943   25.9558        6.8      -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.04.30 06:43:52  34.8258   23.3352       21.4      -.-  3.8  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.30 06:37:59  38.7808   43.4073        5.0      -.-  2.1  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                    İlksel

2024.04.30 06:02:25  37.0488   36.5288       13.0      -.-  1.0  -.-   KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.30 05:58:06  37.2723   37.0903        5.0      -.-  1.7  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.30 03:14:04  37.9048   36.3992       11.3      -.-  1.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.30 02:52:37  38.5315   38.1100        5.0      -.-  2.4  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                   İlksel

2024.04.30 02:03:36  38.1858   36.9487       12.7      -.-  1.5  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.04.30 01:55:03  37.4762   42.6272        8.0      -.-  1.7  -.-   BALVEREN-(SIRNAK)                                 İlksel

2024.04.30 01:29:43  38.0430   38.2118        4.1      -.-  2.2  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               İlksel

2024.04.30 01:18:31  35.7978   25.4750       10.2      -.-  3.7  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.30 01:14:04  39.5907   28.7698        5.9      -.-  1.3  -.-   SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   İlksel

2024.04.30 01:08:36  38.3117   38.2857        5.0      -.-  3.2  3.0   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.04.30 00:57:36  38.0732   38.2152        1.0      -.-  1.8  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.30 00:48:20  37.9050   26.3740       12.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.30 00:29:41  38.0538   37.3513        6.2      -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.30 00:00:44  36.7238   36.3707        9.5      -.-  1.9  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                              İlksel

 AFAD 30 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-04-30 11:59:08       38.47556              29.11806              7.02       ML         0.9          Eşme (Uşak)     

2024-04-30 11:03:26       38.22194              31.58417              5.31       ML         3.5          Doğanhisar (Konya)      

2024-04-30 10:18:01       36.95528              34.69     6.86       ML         1.3          Akdeniz (Mersin)           

2024-04-30 10:05:37       38.00444              29.1375                12.01     ML         1.6          Pamukkale (Denizli)      

2024-04-30 09:25:36       40.07333              36.05194              6.97       ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-30 09:11:34       39.17333              34.13389              6.96       ML         1.0          Merkez (Kırşehir)           

2024-04-30 09:01:54       38.8225                26.79528              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - [08.99 km] Foça (İzmir)       

2024-04-30 08:37:34       39.03778              26.76139              6.66       ML         2.1          Ege Denizi - [05.59 km] Dikili (İzmir)       

2024-04-30 08:16:54       40.14861              31.76639              7.0          ML         1.4          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-30 08:11:56       36.51361              29.10778              7.0          ML         1.9          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [03.56 km] Fethiye (Muğla)              

2024-04-30 08:06:13       39.28278              26.00833              7.22       ML         1.5          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.40 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-04-30 08:05:40       37.83639              36.20167              7.0          ML         1.7          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-30 08:05:05       37.77333              36.17639              7.02       ML         1.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-30 08:02:46       38.22444              37.76694              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-30 07:59:29       37.96583              38.18722              6.95       ML         1.6          Merkez (Adıyaman)      

2024-04-30 07:57:14       38.20222              36.99222              6.46       ML         1.6          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-04-30 07:42:24       38.50056              38.06667              7.08       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-30 07:32:41       37.175   28.04389              7.04       ML         2.5          Milas (Muğla)   

2024-04-30 07:14:47       38.01056              37.4275                6.95       ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-30 07:12:45       38.51028              38.03472              7.0          ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-30 07:10:46       40.01722              38.95722              7.01       ML         1.0          Refahiye (Erzincan)       

2024-04-30 06:50:07       38.30806              37.31306              6.74       ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-30 06:45:45       39.48694              26.06444              9.83       ML         1.3          Ege Denizi - [00.83 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-30 06:43:57       35.125   23.84306              6.62       MW       4.0          Akdeniz              

2024-04-30 06:38:01       38.79333              43.38194              6.97       ML         1.8          Tuşba (Van)      

2024-04-30 06:02:28       37.06944              36.20556              5.73       ML         1.7          Merkez (Osmaniye)      

2024-04-30 05:58:07       37.26722              37.08583              7.0          ML         1.8          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-04-30 05:30:37       38.50944              38.04528              7.0          ML         1.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-30 05:08:22       38.24361              38.11806              9.57       ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-30 05:07:45       38.20389              37.99472              7.05       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-30 05:06:09       40.05278              36.35194              6.99       ML         1.5          Artova (Tokat) 

2024-04-30 05:05:34       40.04583              36.37694              7.03       ML         1.7          Merkez (Tokat)               

2024-04-30 05:04:24       40.07     36.04694              7.06       ML         1.1          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-30 04:27:22       38.24833              38.78306              7.0          ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-04-30 04:02:37       39.30361              29.26028              6.73       ML         1.0          Emet (Kütahya)              

2024-04-30 03:58:34       39.01083              29.42139              6.48       ML         1.0          Gediz (Kütahya)             

2024-04-30 03:39:34       38.15167              38.51806              7.77       ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-30 03:23:49       38.23056              37.75778              12.25     ML         0.9          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-30 03:14:03       37.85889              36.26972              11.55     ML         1.6          Saimbeyli (Adana)         

2024-04-30 03:07:45       40.07139              36.03389              10.6       ML         1.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-30 03:04:52       38.06972              36.51583              7.0          ML         0.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-30 02:52:37       38.52778              38.04139              5.57       ML         2.3          Yazıhan (Malatya)          

2024-04-30 02:03:35       38.16583              36.86333              7.09       ML         1.5          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-04-30 01:55:02       37.36389              42.5925                7.12       ML         1.6          Silopi (Şırnak)   

2024-04-30 01:29:43       38.03528              38.24083              7.52       ML         2.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-30 01:18:34       35.35333              25.89389              6.51       MW       3.9          Ege Denizi          

2024-04-30 01:14:03       39.6425                28.75194              6.94       ML         1.3          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-04-30 01:08:36       38.30972              38.25611              8.35       ML         3.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-30 00:57:37       38.05806              38.21222              7.03       ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-30 00:53:19       38.55139              37.98944              7.46       ML         1.1          Yazıhan (Malatya)          

2024-04-30 00:48:22       37.97028              26.45361              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - [30.18 km] Urla (İzmir)        

2024-04-30 00:29:41       38.02694              37.36667              7.04       ML         2.0          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-30 00:00:44       36.73917              36.35972              7.0          ML         2.0          Hassa (Hatay)