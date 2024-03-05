Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.05 14:32:15 38.1173 38.5433 4.6 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.05 14:29:31 38.3210 37.8085 5.3 -.- 2.0 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.05 13:24:22 41.0545 35.1030 9.6 -.- 2.2 -.- DOGAN-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2024.03.05 13:19:26 38.3135 37.8047 5.0 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.05 13:08:42 39.6302 29.4217 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.03.05 12:59:27 39.6363 29.3897 0.0 -.- 1.5 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.03.05 12:58:32 39.6010 29.3750 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.03.05 12:57:23 35.2603 33.6725 29.4 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.03.05 12:45:54 38.2845 37.8170 9.3 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.05 11:48:10 37.4488 37.4457 26.4 -.- 1.8 -.- YUKARIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 11:44:06 38.4657 38.0205 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.05 11:13:21 37.8917 27.6098 6.9 -.- 2.5 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.03.05 10:15:44 36.1605 35.9650 5.0 -.- 3.9 3.9 BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.03.05 10:08:14 38.2547 37.3843 5.0 -.- 2.4 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 09:55:00 37.9352 36.4462 14.5 -.- 2.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 09:51:41 38.5488 38.0547 5.0 -.- 2.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.03.05 09:32:30 37.2080 36.3578 10.0 -.- 2.0 -.- YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.05 08:59:02 40.7608 31.1175 29.0 -.- 1.6 -.- AYDINPINAR-(DUZCE) İlksel
2024.03.05 07:52:41 38.6913 37.4698 27.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.05 07:19:10 37.6473 37.2918 5.4 -.- 1.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 07:07:40 40.2028 31.7692 15.8 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.05 07:04:57 38.2425 37.8950 7.3 -.- 1.6 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.05 06:52:52 35.4233 27.4958 8.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2024.03.05 06:52:54)
2024.03.05 06:43:03 39.3993 25.1612 10.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.05 06:43:02 37.7965 36.2738 10.2 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 06:09:22 38.7950 37.4625 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.05 05:58:09 38.3282 38.2658 5.4 -.- 1.7 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.05 05:56:53 40.3785 27.0318 15.4 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.05 05:55:00 37.8477 36.1873 5.5 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.05 05:41:30 38.0540 36.6185 5.4 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 05:26:03 38.2617 37.3662 9.0 -.- 1.5 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 05:06:55 39.6863 41.2475 11.8 -.- 1.9 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.03.05 04:59:54 40.7098 30.4947 16.8 -.- 1.5 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2024.03.05 04:59:08 38.1257 37.6207 21.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 04:52:26 42.5020 26.3967 8.1 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.03.05 04:44:25 38.2223 37.3982 5.0 -.- 3.2 3.2 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 04:23:43 38.2832 30.5617 10.0 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.03.05 04:21:18 38.7920 37.4532 5.0 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.05 04:15:44 37.8315 36.1747 5.0 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.05 04:03:10 37.2385 36.3147 4.7 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.05 03:51:23 38.2172 37.4603 6.4 -.- 2.4 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 03:49:34 36.7102 36.0380 8.1 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.05 03:36:52 38.7488 37.4050 11.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.05 03:29:20 37.5090 31.9858 1.5 -.- 1.7 -.- CAT-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.03.05 03:21:26 39.8603 39.7485 14.4 -.- 2.2 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.03.05 02:57:07 37.1817 36.3452 9.3 -.- 1.4 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.05 02:20:44 38.2168 37.4010 2.1 -.- 2.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 01:23:57 40.1907 31.8215 10.7 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.05 01:12:16 38.2293 37.4373 2.7 -.- 2.0 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 01:10:27 38.2008 37.5278 5.1 -.- 1.3 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.05 01:07:52 36.9700 27.6255 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.05 01:00:13 37.1412 36.4198 8.5 -.- 1.6 -.- KIRIKLI-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.05 00:38:24 40.3100 26.9953 2.9 -.- 1.7 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
AFAD 5 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-05 13:33:10 40.60667 40.89194 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-03-05 13:24:22 41.06167 35.08611 7.02 ML 1.7 Osmancık (Çorum)
2024-03-05 13:19:29 38.77083 37.40861 9.98 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-03-05 13:08:41 39.66917 29.47528 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-03-05 12:58:32 39.67056 29.4525 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-03-05 12:53:56 39.37667 29.28611 4.56 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2024-03-05 12:46:00 38.80972 37.55389 7.38 ML 1.5 Kuluncak (Malatya)
2024-03-05 12:31:34 37.98222 27.14 8.28 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Menderes (İzmir)
2024-03-05 12:28:08 36.97139 29.73833 14.85 ML 2.3 Çavdır (Burdur)
2024-03-05 12:23:59 38.22389 37.41222 6.99 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 12:13:53 40.5075 30.44111 7.0 ML 1.0 Geyve (Sakarya)
2024-03-05 12:09:39 37.53556 30.51056 7.0 ML 1.3 Çeltikçi (Burdur)
2024-03-05 11:48:20 37.38444 37.07694 7.45 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-05 11:44:35 37.90972 27.08667 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.31 km] Menderes (İzmir)
2024-03-05 11:44:08 38.51361 38.02556 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-03-05 11:13:22 37.89028 27.6025 7.69 ML 2.5 Germencik (Aydın)
2024-03-05 10:57:46 38.14056 37.48694 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 10:52:34 37.35528 36.89194 5.94 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-05 10:44:09 38.42028 27.30889 7.0 ML 1.2 Bornova (İzmir)
2024-03-05 10:15:45 36.15 36.03861 6.04 MW 4.0 Samandağ (Hatay)
2024-03-05 10:08:15 38.22778 37.42139 7.0 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 09:55:02 37.95361 36.40444 6.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-05 09:51:42 38.53639 38.025 7.01 ML 2.4 Yazıhan (Malatya)
2024-03-05 09:51:29 37.69806 37.48222 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-05 09:41:01 38.14333 38.51333 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-03-05 09:32:32 37.17694 36.40139 6.99 ML 2.1 Merkez (Osmaniye)
2024-03-05 08:59:25 38.30111 38.25611 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-05 08:59:05 40.78667 31.08944 7.0 ML 1.1 Merkez (Düzce)
2024-03-05 08:51:58 40.90139 31.66833 7.0 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2024-03-05 08:46:01 37.61306 35.55917 7.0 ML 1.8 Aladağ (Adana)
2024-03-05 08:29:45 38.14611 38.54861 6.99 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-03-05 07:52:41 38.80583 37.41 7.02 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-03-05 07:34:32 38.12083 38.52167 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-05 07:20:56 38.0675 37.45833 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 07:07:39 40.16972 31.76722 7.06 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-03-05 07:05:03 38.83833 37.46083 7.0 ML 1.0 Gürün (Sivas)
2024-03-05 06:52:51 35.5575 27.4075 17.19 ML 2.5 Akdeniz - [126.20 km] Datça (Muğla)
2024-03-05 06:43:09 39.63944 25.60833 8.34 ML 1.8 Ege Denizi - [43.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-05 06:43:03 37.76917 36.31028 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-03-05 06:09:22 38.82306 37.40556 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-03-05 05:58:09 38.30694 38.24028 7.04 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-05 05:55:00 37.84028 36.20861 7.17 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-03-05 05:26:01 38.23444 37.41778 7.07 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 05:22:33 37.73972 37.44972 6.95 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-03-05 05:06:54 39.70278 41.23028 4.94 ML 1.7 Çat (Erzurum)
2024-03-05 04:59:54 40.67611 30.49306 7.01 ML 1.2 Erenler (Sakarya)
2024-03-05 04:52:26 42.55806 26.59861 7.0 ML 1.7 Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [65.99 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-03-05 04:44:26 38.19972 37.42028 7.0 ML 3.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 04:23:43 38.30361 30.55972 7.0 ML 1.8 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-03-05 04:21:17 38.83556 37.42028 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-03-05 04:15:45 37.80222 36.18694 7.4 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2024-03-05 04:03:11 37.18583 36.42139 7.0 ML 1.9 Düziçi (Osmaniye)
2024-03-05 03:51:22 38.18417 37.41806 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 03:36:50 38.79861 37.46444 7.04 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-03-05 03:29:20 37.51306 31.97583 6.99 ML 1.5 Seydişehir (Konya)
2024-03-05 03:21:27 39.83917 39.755 10.28 ML 1.9 Çayırlı (Erzincan)
2024-03-05 02:20:44 38.20417 37.41917 7.0 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 01:23:56 40.13917 31.78333 7.12 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-03-05 01:12:16 38.21417 37.43611 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 01:10:27 38.22167 37.42056 7.01 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-05 01:07:52 36.97444 27.83139 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.29 km] Milas (Muğla)
2024-03-05 01:00:15 37.16056 36.41861 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye)
2024-03-05 00:38:39 38.70472 25.56972 6.57 ML 2.7 Ege Denizi - [71.93 km] Karaburun (İzmir)
2024-03-05 00:38:24 40.29361 27.01056 7.92 ML 1.7 Biga (Çanakkale)