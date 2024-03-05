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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.05 14:32:15  38.1173   38.5433        4.6      -.-  1.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.03.05 14:29:31  38.3210   37.8085        5.3      -.-  2.0  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.05 13:24:22  41.0545   35.1030        9.6      -.-  2.2  -.-   DOGAN-OSMANCIK (CORUM)                            İlksel

2024.03.05 13:19:26  38.3135   37.8047        5.0      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.05 13:08:42  39.6302   29.4217        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.03.05 12:59:27  39.6363   29.3897        0.0      -.-  1.5  -.-   DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.03.05 12:58:32  39.6010   29.3750        0.0      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.03.05 12:57:23  35.2603   33.6725       29.4      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.03.05 12:45:54  38.2845   37.8170        9.3      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.05 11:48:10  37.4488   37.4457       26.4      -.-  1.8  -.-   YUKARIMULK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.05 11:44:06  38.4657   38.0205        5.0      -.-  2.1  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.03.05 11:13:21  37.8917   27.6098        6.9      -.-  2.5  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     İlksel

2024.03.05 10:15:44  36.1605   35.9650        5.0      -.-  3.9  3.9   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.03.05 10:08:14  38.2547   37.3843        5.0      -.-  2.4  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.05 09:55:00  37.9352   36.4462       14.5      -.-  2.1  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.03.05 09:51:41  38.5488   38.0547        5.0      -.-  2.5  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.03.05 09:32:30  37.2080   36.3578       10.0      -.-  2.0  -.-   YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE)                      İlksel

2024.03.05 08:59:02  40.7608   31.1175       29.0      -.-  1.6  -.-   AYDINPINAR-(DUZCE)                                İlksel

2024.03.05 07:52:41  38.6913   37.4698       27.5      -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.05 07:19:10  37.6473   37.2918        5.4      -.-  1.6  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2024.03.05 07:07:40  40.2028   31.7692       15.8      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.03.05 07:04:57  38.2425   37.8950        7.3      -.-  1.6  -.-   BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.05 06:52:52  35.4233   27.4958        8.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2024.03.05 06:52:54)

2024.03.05 06:43:03  39.3993   25.1612       10.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.05 06:43:02  37.7965   36.2738       10.2      -.-  2.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.05 06:09:22  38.7950   37.4625        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.05 05:58:09  38.3282   38.2658        5.4      -.-  1.7  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.03.05 05:56:53  40.3785   27.0318       15.4      -.-  1.3  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.03.05 05:55:00  37.8477   36.1873        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.03.05 05:41:30  38.0540   36.6185        5.4      -.-  1.2  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.05 05:26:03  38.2617   37.3662        9.0      -.-  1.5  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.05 05:06:55  39.6863   41.2475       11.8      -.-  1.9  -.-   BASKOY-CAT (ERZURUM)                              İlksel

2024.03.05 04:59:54  40.7098   30.4947       16.8      -.-  1.5  -.-   EKINLI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel

2024.03.05 04:59:08  38.1257   37.6207       21.7      -.-  1.3  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.03.05 04:52:26  42.5020   26.3967        8.1      -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.05 04:44:25  38.2223   37.3982        5.0      -.-  3.2  3.2   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.05 04:23:43  38.2832   30.5617       10.0      -.-  2.0  -.-   CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.03.05 04:21:18  38.7920   37.4532        5.0      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.05 04:15:44  37.8315   36.1747        5.0      -.-  2.2  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.03.05 04:03:10  37.2385   36.3147        4.7      -.-  1.6  -.-   OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel

2024.03.05 03:51:23  38.2172   37.4603        6.4      -.-  2.4  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.05 03:49:34  36.7102   36.0380        8.1      -.-  1.2  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.03.05 03:36:52  38.7488   37.4050       11.0      -.-  1.4  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.05 03:29:20  37.5090   31.9858        1.5      -.-  1.7  -.-   CAT-SEYDISEHIR (KONYA)                            İlksel

2024.03.05 03:21:26  39.8603   39.7485       14.4      -.-  2.2  -.-   ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN)                      İlksel

2024.03.05 02:57:07  37.1817   36.3452        9.3      -.-  1.4  -.-   SEKERDERE-(OSMANIYE)                              İlksel

2024.03.05 02:20:44  38.2168   37.4010        2.1      -.-  2.7  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.05 01:23:57  40.1907   31.8215       10.7      -.-  2.3  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.03.05 01:12:16  38.2293   37.4373        2.7      -.-  2.0  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.05 01:10:27  38.2008   37.5278        5.1      -.-  1.3  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.05 01:07:52  36.9700   27.6255        2.5      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.05 01:00:13  37.1412   36.4198        8.5      -.-  1.6  -.-   KIRIKLI-(OSMANIYE)                                İlksel

2024.03.05 00:38:24  40.3100   26.9953        2.9      -.-  1.7  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

AFAD 5 Mart son depremler listesi

Tarih        Saat   Enlem         Boylam       Derinlik(Km)         Tip     Büyüklük     Yer    

2024-03-05 13:33:10    40.60667    40.89194    7.0     ML    1.0     İspir (Erzurum)    

2024-03-05 13:24:22    41.06167    35.08611    7.02   ML    1.7     Osmancık (Çorum)       

2024-03-05 13:19:29    38.77083    37.40861    9.98   ML    1.6     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 13:08:41    39.66917    29.47528    7.0     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)         

2024-03-05 12:58:32    39.67056    29.4525      7.0     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)         

2024-03-05 12:53:56    39.37667    29.28611    4.56   ML    1.3     Emet (Kütahya)    

2024-03-05 12:46:00    38.80972    37.55389    7.38   ML    1.5     Kuluncak (Malatya)       

2024-03-05 12:31:34    37.98222    27.14 8.28   ML    2.1     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Menderes (İzmir)  

2024-03-05 12:28:08    36.97139    29.73833    14.85 ML    2.3     Çavdır (Burdur)    

2024-03-05 12:23:59    38.22389    37.41222    6.99   ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 12:13:53    40.5075      30.44111    7.0     ML    1.0     Geyve (Sakarya)  

2024-03-05 12:09:39    37.53556    30.51056    7.0     ML    1.3     Çeltikçi (Burdur)   

2024-03-05 11:48:20    37.38444    37.07694    7.45   ML    1.3     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-05 11:44:35    37.90972    27.08667    7.0     ML    1.4     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.31 km] Menderes (İzmir)

2024-03-05 11:44:08    38.51361    38.02556    7.0     ML    1.9     Akçadağ (Malatya)       

2024-03-05 11:13:22    37.89028    27.6025      7.69   ML    2.5     Germencik (Aydın)        

2024-03-05 10:57:46    38.14056    37.48694    7.0     ML    1.9     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 10:52:34    37.35528    36.89194    5.94   ML    1.6     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 10:44:09    38.42028    27.30889    7.0     ML    1.2     Bornova (İzmir)   

2024-03-05 10:15:45    36.15 36.03861    6.04   MW   4.0     Samandağ (Hatay)       

2024-03-05 10:08:15    38.22778    37.42139    7.0     ML    2.4     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 09:55:02    37.95361    36.40444    6.85   ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 09:51:42    38.53639    38.025        7.01   ML    2.4     Yazıhan (Malatya)

2024-03-05 09:51:29    37.69806    37.48222    7.0     ML    1.2     Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-05 09:41:01    38.14333    38.51333    7.0     ML    1.9     Sincik (Adıyaman)         

2024-03-05 09:32:32    37.17694    36.40139    6.99   ML    2.1     Merkez (Osmaniye)      

2024-03-05 08:59:25    38.30111    38.25611    7.0     ML    1.5     Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-05 08:59:05    40.78667    31.08944    7.0     ML    1.1     Merkez (Düzce)   

2024-03-05 08:51:58    40.90139    31.66833    7.0     ML    1.4     Merkez (Bolu)      

2024-03-05 08:46:01    37.61306    35.55917    7.0     ML    1.8     Aladağ (Adana)   

2024-03-05 08:29:45    38.14611    38.54861    6.99   ML    1.4     Sincik (Adıyaman)         

2024-03-05 07:52:41    38.80583    37.41 7.02   ML    1.5     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 07:34:32    38.12083    38.52167    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)         

2024-03-05 07:20:56    38.0675      37.45833    7.0     ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 07:07:39    40.16972    31.76722    7.06   ML    1.7     Beypazarı (Ankara)        

2024-03-05 07:05:03    38.83833    37.46083    7.0     ML    1.0     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 06:52:51    35.5575      27.4075      17.19 ML    2.5     Akdeniz - [126.20 km] Datça (Muğla)      

2024-03-05 06:43:09    39.63944    25.60833    8.34   ML    1.8     Ege Denizi - [43.14 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-03-05 06:43:03    37.76917    36.31028    7.0     ML    2.2     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 06:09:22    38.82306    37.40556    7.0     ML    1.7     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 05:58:09    38.30694    38.24028    7.04   ML    1.7     Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-05 05:55:00    37.84028    36.20861    7.17   ML    1.6     Saimbeyli (Adana)        

2024-03-05 05:26:01    38.23444    37.41778    7.07   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 05:22:33    37.73972    37.44972    6.95   ML    1.3     Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

2024-03-05 05:06:54    39.70278    41.23028    4.94   ML    1.7     Çat (Erzurum)      

2024-03-05 04:59:54    40.67611    30.49306    7.01   ML    1.2     Erenler (Sakarya) 

2024-03-05 04:52:26    42.55806    26.59861    7.0     ML    1.7     Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [65.99 km] Lalapaşa (Edirne)       

2024-03-05 04:44:26    38.19972    37.42028    7.0     ML    3.2     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 04:23:43    38.30361    30.55972    7.0     ML    1.8     Dinar (Afyonkarahisar)  

2024-03-05 04:21:17    38.83556    37.42028    7.0     ML    1.6     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 04:15:45    37.80222    36.18694    7.4     ML    2.3     Saimbeyli (Adana)        

2024-03-05 04:03:11    37.18583    36.42139    7.0     ML    1.9     Düziçi (Osmaniye)        

2024-03-05 03:51:22    38.18417    37.41806    7.0     ML    2.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 03:36:50    38.79861    37.46444    7.04   ML    1.3     Gürün (Sivas)       

2024-03-05 03:29:20    37.51306    31.97583    6.99   ML    1.5     Seydişehir (Konya)        

2024-03-05 03:21:27    39.83917    39.755        10.28 ML    1.9     Çayırlı (Erzincan)  

2024-03-05 02:20:44    38.20417    37.41917    7.0     ML    2.7     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 01:23:56    40.13917    31.78333    7.12   ML    2.0     Beypazarı (Ankara)        

2024-03-05 01:12:16    38.21417    37.43611    7.0     ML    2.0     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 01:10:27    38.22167    37.42056    7.01   ML    1.5     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-03-05 01:07:52    36.97444    27.83139    7.0     ML    1.2     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.29 km] Milas (Muğla)       

2024-03-05 01:00:15    37.16056    36.41861    7.0     ML    1.6     Merkez (Osmaniye)      

2024-03-05 00:38:39    38.70472    25.56972    6.57   ML    2.7     Ege Denizi - [71.93 km] Karaburun (İzmir)

2024-03-05 00:38:24    40.29361    27.01056    7.92   ML    1.7     Biga (Çanakkale)