Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.06 12:00:31 36.2627 33.7015 0.0 -.- 0.9 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.03.06 11:47:35 36.1477 31.5180 24.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.06 11:25:47 37.8525 36.4932 13.7 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 10:24:01 37.0398 29.7957 9.5 -.- 1.6 -.- SOGUT-CAVDIR (BURDUR) İlksel

2024.03.06 09:47:10 38.0173 29.5070 2.7 -.- 1.4 -.- ISABEY-CAL (DENIZLI) İlksel

2024.03.06 08:44:14 36.6960 29.8870 2.6 -.- 1.7 -.- EYMIR-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2024.03.06 08:19:04 38.0047 36.1555 3.2 -.- 1.4 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.06 08:03:24 40.4865 34.0330 5.5 -.- 1.9 -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel

2024.03.06 07:55:45 38.2108 38.0783 8.4 -.- 2.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.06 07:24:29 37.8742 29.2338 11.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2024.03.06 07:23:49 37.8647 29.2703 5.6 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2024.03.06 07:18:14 38.2385 37.4233 6.4 -.- 1.8 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 07:12:05 38.1273 38.3973 2.6 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.06 07:01:46 38.3747 37.4522 11.3 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 06:53:19 38.0105 37.0857 3.0 -.- 1.0 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 06:32:21 37.0787 28.3608 9.8 -.- 0.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.06 05:49:38 37.9503 38.0018 11.6 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.06 05:30:54 38.0590 36.7422 6.2 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 05:26:32 38.5140 39.2098 20.3 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2024.03.06 05:21:16 40.5825 27.7477 3.9 -.- 1.2 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2024.03.06 04:56:28 37.4707 37.2053 5.7 -.- 1.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 04:49:14 37.9787 37.6095 5.0 -.- 0.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.06 04:48:22 38.3032 38.2410 1.8 -.- 0.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.06 04:40:40 37.1723 36.3667 6.4 -.- 2.0 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel

2024.03.06 04:35:04 40.2837 27.0150 11.3 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.06 04:30:53 38.2493 37.4460 5.0 -.- 2.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 04:23:24 38.2588 37.4055 2.7 -.- 1.7 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 04:20:29 38.4290 37.4358 2.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.06 04:12:50 38.2230 37.7415 5.0 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.06 04:12:06 38.1495 38.1340 15.9 -.- 1.6 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.06 04:04:34 36.9975 27.8185 7.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.06 03:56:11 38.1698 38.5192 2.0 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.03.06 03:49:15 37.7100 35.3570 2.5 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.03.06 03:33:52 35.7005 31.6212 1.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.06 03:25:41 40.7983 27.4620 10.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2024.03.06 03:21:24 38.1782 37.2313 5.4 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 03:02:52 37.8543 26.9873 7.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.06 02:53:37 38.0087 38.2180 1.1 -.- 2.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel

2024.03.06 02:41:10 39.5598 25.9853 7.3 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.06 02:38:33 40.1783 31.8390 9.1 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.06 02:30:37 38.3173 38.2648 3.3 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.06 02:18:57 39.5793 26.0007 6.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.06 01:25:56 36.2625 36.0825 8.0 -.- 1.0 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

2024.03.06 01:02:15 38.2188 37.4128 12.6 -.- 1.2 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 00:57:24 37.9882 36.4523 7.2 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 00:36:40 38.1192 37.1578 5.3 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.06 00:13:50 38.0043 38.0153 5.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.06 00:03:34 38.1460 36.5978 5.4 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 6 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-06 11:25:47 37.88889 36.50056 10.1 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-06 11:20:41 38.02333 37.6775 10.1 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-06 10:24:03 36.98611 29.7175 7.11 ML 1.5 Çavdır (Burdur)

2024-03-06 09:47:10 37.9875 29.50306 7.6 ML 1.4 Çal (Denizli)

2024-03-06 08:19:04 37.95944 36.25 7.04 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-06 08:03:23 40.54417 34.00528 7.0 ML 1.8 Merkez (Çankırı)

2024-03-06 07:55:45 38.21667 38.13611 7.0 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-06 07:24:30 37.87083 29.23389 7.08 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)

2024-03-06 07:23:49 37.88694 29.23722 7.21 ML 1.6 Pamukkale (Denizli)

2024-03-06 07:18:13 38.20528 37.42444 7.02 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-06 05:30:56 37.86889 36.80722 6.26 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-06 05:26:32 38.47083 39.1875 6.86 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)

2024-03-06 04:56:28 37.47306 37.21083 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-06 04:49:16 38.00278 37.63861 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-06 04:48:23 38.29833 38.23472 6.99 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-06 04:30:54 38.22111 37.40639 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-06 04:23:25 38.20028 37.43333 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-06 04:20:29 38.405 37.45 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)

2024-03-06 04:12:53 38.25056 37.83444 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)

2024-03-06 04:12:05 38.17833 38.18917 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-06 04:04:34 36.9575 27.85917 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.97 km] Milas (Muğla)

2024-03-06 03:56:12 38.13472 38.50222 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)

2024-03-06 03:49:15 37.76972 35.40917 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)

2024-03-06 03:33:54 35.58889 31.54056 6.76 ML 2.7 Akdeniz - [100.58 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-03-06 03:02:52 37.85083 27.01194 6.98 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.27 km] Menderes (İzmir)

2024-03-06 02:53:38 37.97333 38.19361 7.0 ML 2.3 Merkez (Adıyaman)

2024-03-06 02:41:12 39.58 26.045 8.52 ML 2.4 Ege Denizi - [08.20 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-06 02:30:37 38.29389 38.23472 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-06 02:18:59 39.63083 26.05556 10.38 ML 1.9 Ege Denizi - [10.96 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-06 01:02:14 38.22472 37.42861 7.01 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-06 00:58:44 37.61778 35.55194 6.95 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2024-03-06 00:57:24 38.02056 36.51694 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-06 00:36:41 38.08611 37.14 7.03 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-03-06 00:27:14 38.8925 37.39139 6.31 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-03-06 00:03:34 38.14194 36.59417 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)