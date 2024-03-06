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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.06 12:00:31  36.2627   33.7015        0.0      -.-  0.9  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.03.06 11:47:35  36.1477   31.5180       24.1      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel                                   

2024.03.06 11:25:47  37.8525   36.4932       13.7      -.-  2.1  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.06 10:24:01  37.0398   29.7957        9.5      -.-  1.6  -.-   SOGUT-CAVDIR (BURDUR)                             İlksel

2024.03.06 09:47:10  38.0173   29.5070        2.7      -.-  1.4  -.-   ISABEY-CAL (DENIZLI)                              İlksel

2024.03.06 08:44:14  36.6960   29.8870        2.6      -.-  1.7  -.-   EYMIR-ELMALI (ANTALYA)                            İlksel

2024.03.06 08:19:04  38.0047   36.1555        3.2      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.03.06 08:03:24  40.4865   34.0330        5.5      -.-  1.9  -.-   KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)                     İlksel

2024.03.06 07:55:45  38.2108   38.0783        8.4      -.-  2.6  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.03.06 07:24:29  37.8742   29.2338       11.3      -.-  1.4  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.03.06 07:23:49  37.8647   29.2703        5.6      -.-  1.7  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.03.06 07:18:14  38.2385   37.4233        6.4      -.-  1.8  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.06 07:12:05  38.1273   38.3973        2.6      -.-  2.1  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.03.06 07:01:46  38.3747   37.4522       11.3      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.06 06:53:19  38.0105   37.0857        3.0      -.-  1.0  -.-   GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.06 06:32:21  37.0787   28.3608        9.8      -.-  0.8  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.03.06 05:49:38  37.9503   38.0018       11.6      -.-  1.3  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.03.06 05:30:54  38.0590   36.7422        6.2      -.-  1.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.06 05:26:32  38.5140   39.2098       20.3      -.-  1.6  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.03.06 05:21:16  40.5825   27.7477        3.9      -.-  1.2  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel

2024.03.06 04:56:28  37.4707   37.2053        5.7      -.-  1.4  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.06 04:49:14  37.9787   37.6095        5.0      -.-  0.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.03.06 04:48:22  38.3032   38.2410        1.8      -.-  0.8  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2024.03.06 04:40:40  37.1723   36.3667        6.4      -.-  2.0  -.-   SEKERDERE-(OSMANIYE)                              İlksel

2024.03.06 04:35:04  40.2837   27.0150       11.3      -.-  1.7  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.06 04:30:53  38.2493   37.4460        5.0      -.-  2.2  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.06 04:23:24  38.2588   37.4055        2.7      -.-  1.7  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.06 04:20:29  38.4290   37.4358        2.0      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.06 04:12:50  38.2230   37.7415        5.0      -.-  1.2  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.03.06 04:12:06  38.1495   38.1340       15.9      -.-  1.6  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.03.06 04:04:34  36.9975   27.8185        7.9      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.06 03:56:11  38.1698   38.5192        2.0      -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.03.06 03:49:15  37.7100   35.3570        2.5      -.-  1.9  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.03.06 03:33:52  35.7005   31.6212        1.5      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.06 03:25:41  40.7983   27.4620       10.3      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                İlksel

2024.03.06 03:21:24  38.1782   37.2313        5.4      -.-  1.3  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.06 03:02:52  37.8543   26.9873        7.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.06 02:53:37  38.0087   38.2180        1.1      -.-  2.4  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                                 İlksel

2024.03.06 02:41:10  39.5598   25.9853        7.3      -.-  2.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.03.06 02:38:33  40.1783   31.8390        9.1      -.-  2.1  -.-   BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

2024.03.06 02:30:37  38.3173   38.2648        3.3      -.-  1.8  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.03.06 02:18:57  39.5793   26.0007        6.8      -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.03.06 01:25:56  36.2625   36.0825        8.0      -.-  1.0  -.-   KESECIK-(HATAY)                                   İlksel

2024.03.06 01:02:15  38.2188   37.4128       12.6      -.-  1.2  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.06 00:57:24  37.9882   36.4523        7.2      -.-  1.7  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.06 00:36:40  38.1192   37.1578        5.3      -.-  2.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.06 00:13:50  38.0043   38.0153        5.5      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.03.06 00:03:34  38.1460   36.5978        5.4      -.-  2.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

 AFAD 6 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat          Enlem     Boylam     Derinlik(Km)  Tip Büyüklük      Yer

2024-03-06 11:25:47  37.88889   36.50056   10.1     ML      2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-06 11:20:41  38.02333   37.6775     10.1     ML      2.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-06 10:24:03  36.98611   29.7175     7.11     ML      1.5 Çavdır (Burdur)   

2024-03-06 09:47:10  37.9875     29.50306   7.6 ML      1.4      Çal (Denizli)  

2024-03-06 08:19:04  37.95944   36.25   7.04     ML      1.5      Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-06 08:03:23  40.54417   34.00528   7.0 ML      1.8      Merkez (Çankırı) 

2024-03-06 07:55:45  38.21667   38.13611   7.0 ML      2.6      Yeşilyurt (Malatya)    

2024-03-06 07:24:30  37.87083   29.23389   7.08     ML      1.2 Pamukkale (Denizli)  

2024-03-06 07:23:49  37.88694   29.23722   7.21     ML      1.6 Pamukkale (Denizli)  

2024-03-06 07:18:13  38.20528   37.42444   7.02     ML      1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-03-06 05:30:56  37.86889   36.80722   6.26     ML      1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-06 05:26:32  38.47083   39.1875     6.86     ML      1.6 Sivrice (Elazığ)   

2024-03-06 04:56:28  37.47306   37.21083   7.0 ML      1.4      Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-03-06 04:49:16  38.00278   37.63861   7.0 ML      1.2      Doğanşehir (Malatya)

2024-03-06 04:48:23  38.29833   38.23472   6.99     ML      1.4 Yeşilyurt (Malatya)    

2024-03-06 04:30:54  38.22111   37.40639   7.0 ML      2.1      Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-03-06 04:23:25  38.20028   37.43333   7.0 ML      1.8      Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-03-06 04:20:29  38.405 37.45   7.0 ML      1.3      Darende (Malatya)    

2024-03-06 04:12:53  38.25056   37.83444   7.0 ML      1.2      Akçadağ (Malatya)    

2024-03-06 04:12:05  38.17833   38.18917   7.01     ML      1.4 Yeşilyurt (Malatya)    

2024-03-06 04:04:34  36.9575     27.85917   7.0 ML      1.5      Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.97 km] Milas (Muğla)    

2024-03-06 03:56:12  38.13472   38.50222   7.0 ML      1.7      Sincik (Adıyaman)    

2024-03-06 03:49:15  37.76972   35.40917   7.0 ML      1.8      Yahyalı (Kayseri) 

2024-03-06 03:33:54  35.58889   31.54056   6.76     ML      2.7 Akdeniz - [100.58 km] Gazipaşa (Antalya)  

2024-03-06 03:02:52  37.85083   27.01194   6.98     ML      1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.27 km] Menderes (İzmir) 

2024-03-06 02:53:38  37.97333   38.19361   7.0 ML      2.3      Merkez (Adıyaman)  

2024-03-06 02:41:12  39.58   26.045 8.52     ML      2.4      Ege Denizi - [08.20 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-03-06 02:30:37  38.29389   38.23472   7.0 ML      1.7      Yeşilyurt (Malatya)    

2024-03-06 02:18:59  39.63083   26.05556   10.38   ML      1.9 Ege Denizi - [10.96 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-03-06 01:02:14  38.22472   37.42861   7.01     ML      1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)    

2024-03-06 00:58:44  37.61778   35.55194   6.95     ML      1.3 Aladağ (Adana)   

2024-03-06 00:57:24  38.02056   36.51694   7.0 ML      1.8      Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-06 00:36:41  38.08611   37.14   7.03     ML      2.2      Ekinözü (Kahramanmaraş)    

2024-03-06 00:27:14  38.8925     37.39139   6.31     ML      1.6 Gürün (Sivas) 

2024-03-06 00:03:34  38.14194   36.59417   7.0 ML      2.1      Göksun (Kahramanmaraş)