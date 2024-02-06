Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Şubat 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son Kuşadası Körfezinde bugün saat 13:52’de 1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise 13:o3'de Kıbrıs Beşparmak’ta 1.8 şiddetinde deprem yaşandı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) ML Yer Çözüm Niteliği

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2024.02.06 13:52:39 37.8503 26.9213 7.7 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.06 13:03:36 35.2820 33.5243 0.0 1.8 KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2024.02.06 13:02:29 39.3022 29.3387 0.0 1.2 UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel

2024.02.06 12:56:16 39.6355 29.3928 0.0 1.6 DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.02.06 12:46:37 36.1143 33.5560 0.0 1.7 BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2024.02.06 12:38:39 40.7990 27.6888 19.1 1.4 MARMARA DENIZI İlksel

2024.02.06 12:26:52 39.3415 29.4682 29.0 1.4 KONUS-EMET (KUTAHYA) İlksel

2024.02.06 12:26:21 37.9697 27.1655 3.5 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.06 12:06:26 37.9133 28.7527 3.9 1.9 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2024.02.06 12:00:15 36.2542 33.7635 0.0 1.0 AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.02.06 11:56:45 38.2713 38.2882 10.3 1.4 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.06 11:07:03 38.3615 38.1988 5.4 1.3 OZAL-(MALATYA) İlksel

2024.02.06 10:58:55 38.3128 38.1583 5.0 3.3 DURULDU-(MALATYA) İlksel

2024.02.06 10:41:49 38.1000 37.6193 8.2 2.2 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 09:47:36 37.7357 36.3028 13.8 1.4 COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 09:31:51 39.9328 28.7782 0.0 1.4 CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel

2024.02.06 09:12:00 38.8203 40.7675 9.5 2.0 YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel

2024.02.06 08:59:02 39.6402 38.3845 15.2 1.7 YILMAZ-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2024.02.06 08:09:30 34.4652 24.7862 1.7 2.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.06 07:56:55 36.6533 36.3715 5.2 2.9 BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.02.06 07:55:54 37.0748 28.3883 8.1 2.0 KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2024.02.06 07:49:59 40.2830 27.0260 11.5 1.9 HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 07:14:48 38.5882 30.9030 10.9 1.3 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.06 07:05:43 38.8287 26.9602 5.5 1.9 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.06 07:02:52 38.1635 36.9830 4.7 1.5 ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 07:01:22 40.3168 27.0270 12.0 1.4 DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 06:51:32 39.3663 40.6773 6.0 2.7 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2024.02.06 06:05:20 40.2977 27.0108 9.2 1.5 GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 06:03:45 38.8300 37.4738 5.1 1.0 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.02.06 05:54:34 40.2745 27.0537 16.8 1.5 HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 05:50:17 37.0405 28.9578 13.7 1.4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.02.06 05:48:44 40.3155 27.0182 4.3 1.8 DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 05:45:14 35.5748 31.5978 8.5 2.4 AKDENIZ İlksel

2024.02.06 05:42:37 35.5763 31.5302 6.5 2.2 AKDENIZ İlksel

2024.02.06 05:31:33 38.1992 38.1020 8.7 1.6 OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.06 05:27:36 40.2920 27.0207 11.5 1.9 GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 05:16:55 40.2872 27.0235 10.7 1.9 GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 05:12:01 40.2782 27.0510 17.9 1.3 HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 05:09:42 40.2752 27.0360 12.0 1.8 HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 04:31:04 35.7743 31.3975 7.7 2.8 AKDENIZ İlksel

2024.02.06 04:11:14 38.1092 36.4693 14.5 0.8 MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 03:56:40 38.2572 38.8012 5.0 1.7 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.02.06 03:40:02 38.0650 38.3323 22.1 1.6 YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.06 03:33:25 36.1522 27.5100 11.4 1.3 AKDENIZ İlksel

2024.02.06 03:19:02 38.8092 26.8660 19.3 1.2 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.06 03:15:24 40.4375 35.7228 3.8 2.6 KAFARLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2024.02.06 03:08:59 36.1703 27.3848 13.2 1.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.02.06 03:03:10 34.4505 24.7907 12.6 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.06 02:56:20 39.2800 39.8523 5.3 2.4 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

2024.02.06 02:53:28 39.1063 41.2278 5.2 1.8 BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2024.02.06 02:20:51 40.2217 31.7737 5.0 2.4 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.02.06 02:16:23 38.5625 37.2565 5.0 1.6 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 02:13:48 38.1033 38.1657 8.7 1.4 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.06 02:11:39 37.3583 37.0963 10.0 1.4 SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.06 01:51:23 38.0110 38.1710 5.4 2.2 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.02.06 01:42:52 40.3147 27.0263 3.3 1.6 DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 01:34:02 38.1338 38.4048 5.4 1.3 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.06 01:26:38 38.2303 27.6635 9.9 1.5 TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2024.02.06 01:19:47 35.5480 27.2918 10.1 1.7 AKDENIZ İlksel

2024.02.06 01:00:43 36.1987 36.1740 3.3 1.3 HATAY (HATAY) İlksel

2024.02.06 00:33:53 40.4150 27.4223 4.0 1.6 KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.02.06 00:23:47 38.6083 30.9052 3.3 0.7 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.06 00:12:18 37.8182 27.2422 3.6 1.0 KUSADASI (AYDIN) İlksel