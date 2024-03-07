Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.07 14:43:21 40.7992 31.7223 5.0 -.- 1.8 -.- BANAZ-(BOLU) İlksel
2024.03.07 13:55:35 39.4142 29.9600 18.1 -.- 1.6 -.- KUTAHYA İlksel
2024.03.07 13:01:29 38.4917 37.6490 7.5 -.- 1.4 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.07 12:47:12 40.4612 29.2085 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.03.07 12:36:15 39.2095 29.2622 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.03.07 12:35:02 39.2340 29.3477 0.0 -.- 1.5 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.03.07 12:19:18 37.8713 36.5732 21.4 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 11:54:23 37.0128 27.8123 14.1 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.03.07 11:52:06 40.5312 29.2282 0.0 -.- 1.5 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.03.07 11:11:14 38.8110 37.5212 5.0 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.07 11:07:25 40.3048 27.0087 6.4 -.- 2.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.07 11:04:04 37.9427 38.1710 8.1 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.03.07 10:59:20 38.4583 39.4625 12.3 -.- 1.7 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.03.07 09:22:10 37.7810 36.5827 17.7 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 09:21:47 38.2960 38.9028 7.3 -.- 1.5 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.07 09:13:07 38.0655 26.0733 6.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.07 08:38:05 37.7618 36.3590 17.4 -.- 1.4 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 08:34:38 38.0993 38.4668 5.1 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.07 08:31:50 38.7233 32.7973 12.2 -.- 1.4 -.- KAYI-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2024.03.07 07:43:46 36.6413 27.9812 1.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 07:40:56 36.6635 27.9668 10.1 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 07:36:26 36.6852 27.9292 3.7 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 07:30:06 36.6853 27.9557 4.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 07:29:14 36.6608 27.9767 3.5 -.- 1.7 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 07:27:18 36.6540 27.9738 8.0 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 06:59:09 38.8742 26.6000 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.07 06:25:58 35.1792 27.1792 9.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.07 06:18:46 37.1872 36.3813 3.1 -.- 2.2 -.- SERINOVA-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.07 06:15:29 38.3863 37.5243 5.0 -.- 2.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.07 06:07:22 37.1587 36.3343 7.6 -.- 1.9 -.- TEHCI-(OSMANIYE) İlksel
2024.03.07 05:39:37 40.2768 27.0295 12.1 -.- 1.0 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.03.07 05:17:18 35.7477 25.5127 7.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 05:08:52 38.7452 32.8185 5.0 -.- 2.0 -.- KAYI-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2024.03.07 05:02:01 39.3027 34.1688 4.1 -.- 2.6 -.- KORPINAR-(KIRSEHIR) İlksel
2024.03.07 04:48:09 37.8393 36.0768 6.3 -.- 1.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.07 04:32:24 38.6518 25.4823 8.3 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel
2024.03.07 04:17:34 38.3188 38.8013 1.3 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.07 04:15:09 38.0585 36.8485 5.5 -.- 0.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 04:04:12 38.7682 37.4668 1.6 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.07 03:44:27 38.7815 37.4587 6.9 -.- 0.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.07 03:12:41 35.0350 23.8968 6.4 -.- 3.2 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.07 03:02:35 37.9785 27.1393 13.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.07 03:02:09 39.0547 35.9622 11.9 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2024.03.07 02:54:35 37.6802 41.1523 2.7 -.- 1.8 -.- KISLAK-GERCUS (BATMAN) İlksel
2024.03.07 02:36:31 39.3965 41.1800 1.6 -.- 1.6 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2024.03.07 02:28:31 37.8703 36.5305 5.4 -.- 1.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 02:25:23 39.3705 41.1652 3.0 -.- 2.4 -.- GOLYAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2024.03.07 02:06:05 40.3223 27.0168 10.6 -.- 1.5 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.07 01:44:38 38.6650 25.4865 13.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.07 01:34:44 37.8002 27.0018 19.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.07 01:23:36 38.3635 37.7860 5.4 -.- 1.1 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.07 01:21:34 37.3653 27.9777 5.2 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.03.07 01:17:28 38.7572 37.5250 2.7 -.- 0.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.07 01:14:03 36.4157 36.1073 5.3 -.- 1.4 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.03.07 01:13:22 37.0752 28.9347 10.1 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.07 00:59:38 37.5535 37.2555 15.0 -.- 1.7 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.07 00:57:06 38.2768 38.2115 10.8 -.- 1.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.07 00:44:16 36.5145 36.2757 5.3 -.- 1.6 -.- KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.07 00:22:26 40.1923 31.7097 5.0 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.03.07 00:05:55 39.3338 27.9093 5.6 -.- 2.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
AFAD 7 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-07 15:20:03 39.02333 29.88889 7.0 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2024-03-07 15:09:45 39.55861 34.59028 7.0 ML 0.9 Yerköy (Yozgat)
2024-03-07 14:43:22 40.7775 31.71722 7.66 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-03-07 14:39:39 41.65444 27.68444 7.0 ML 1.2 Vize (Kırklareli)
2024-03-07 14:21:05 41.67722 27.74417 7.0 ML 1.0 Vize (Kırklareli)
2024-03-07 14:18:02 37.98306 37.86361 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-07 14:16:00 39.25278 40.8675 7.0 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2024-03-07 13:58:19 40.35667 39.25722 7.0 ML 1.4 Torul (Gümüşhane)
2024-03-07 13:55:40 39.65694 29.46972 7.02 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2024-03-07 13:48:15 41.9275 27.39139 7.08 ML 1.2 Merkez (Kırklareli)
2024-03-07 13:37:43 39.31833 38.08778 7.0 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2024-03-07 13:25:05 38.03083 31.56944 7.15 ML 1.0 Doğanhisar (Konya)
2024-03-07 13:19:15 39.00778 27.1125 7.0 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2024-03-07 13:03:53 40.60167 40.88306 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-03-07 13:01:29 38.47472 37.70639 7.08 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-03-07 12:35:59 38.56056 28.47 7.0 ML 0.8 Kula (Manisa)
2024-03-07 11:11:15 38.80917 37.44083 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-03-07 11:07:25 40.28417 27.01528 7.0 ML 2.5 Biga (Çanakkale)
2024-03-07 11:04:04 37.955 38.16972 7.0 ML 1.7 Merkez (Adıyaman)
2024-03-07 10:59:21 38.45528 39.43056 7.0 ML 1.7 Maden (Elazığ)
2024-03-07 10:59:03 38.23167 38.15583 7.02 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-07 10:06:34 38.07028 37.22139 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-07 09:21:47 38.25417 38.80472 9.06 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-03-07 09:13:10 38.0175 26.19444 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [29.30 km] Çeşme (İzmir)
2024-03-07 09:13:01 38.22722 38.18306 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-07 09:04:58 37.07111 28.88556 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-07 08:42:45 36.12917 28.10222 7.36 ML 1.5 Akdeniz - [55.79 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 08:34:39 38.05389 38.45306 6.53 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-03-07 08:31:50 38.72389 32.81611 6.52 ML 1.1 Cihanbeyli (Konya)
2024-03-07 08:26:50 38.81222 37.42 7.46 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-03-07 08:16:47 39.37333 41.22194 7.0 ML 1.4 Tekman (Erzurum)
2024-03-07 07:54:24 36.40389 28.67 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [34.62 km] Ortaca (Muğla)
2024-03-07 07:43:47 36.64111 27.98472 10.56 ML 1.7 Ege Denizi - [07.74 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:40:56 36.65361 27.98083 10.18 ML 1.3 Ege Denizi - [07.06 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:36:27 36.66611 27.97694 8.47 ML 1.3 Ege Denizi - [06.63 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:30:06 36.70972 27.97722 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [06.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:29:16 36.66806 27.99167 6.49 ML 1.5 Ege Denizi - [05.37 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:27:18 36.65389 27.97361 11.04 ML 2.3 Ege Denizi - [07.57 km] Marmaris (Muğla)
2024-03-07 07:23:05 38.29278 38.25444 6.96 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-07 07:15:36 37.59778 35.52167 6.62 ML 1.7 Aladağ (Adana)
2024-03-07 07:13:59 38.52167 26.39056 5.97 ML 1.5 Karaburun (İzmir)
2024-03-07 06:59:09 38.90833 26.67111 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [13.31 km] Dikili (İzmir)
2024-03-07 06:25:56 35.25028 27.14278 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [162.57 km] Datça (Muğla)
2024-03-07 06:20:47 39.03778 43.61944 8.53 ML 1.5 Muradiye (Van)
2024-03-07 06:18:47 37.20611 36.39639 7.0 ML 2.4 Düziçi (Osmaniye)
2024-03-07 06:16:59 38.70806 32.8275 5.16 ML 1.3 Cihanbeyli (Konya)
2024-03-07 06:15:28 38.39389 37.53556 7.0 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-03-07 06:07:22 37.18583 36.40194 7.0 ML 2.2 Düziçi (Osmaniye)
2024-03-07 06:07:03 38.50861 42.21972 6.99 ML 1.0 Tatvan (Bitlis)
2024-03-07 06:05:16 38.62111 31.54139 5.04 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-03-07 06:01:16 38.23056 38.125 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-07 05:51:47 38.12556 37.81472 9.16 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-07 05:42:03 38.44583 37.3225 7.37 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-03-07 05:39:38 40.27667 27.02083 8.14 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2024-03-07 05:34:11 38.83139 37.4275 6.66 ML 1.1 Gürün (Sivas)
2024-03-07 05:16:49 40.43861 43.27667 7.02 ML 1.2 Digor (Kars)
2024-03-07 05:08:52 38.71917 32.78806 8.81 ML 1.9 Cihanbeyli (Konya)
2024-03-07 05:02:38 38.06389 37.33944 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-07 05:02:01 39.31778 34.16139 7.0 ML 2.5 Merkez (Kırşehir)
2024-03-07 04:56:42 37.04444 28.875 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-07 04:48:09 37.79139 36.0675 7.0 ML 1.4 Feke (Adana)
2024-03-07 04:42:58 38.0525 36.42 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-07 04:37:37 37.88472 30.94167 8.07 ML 1.3 Eğirdir (Isparta)
2024-03-07 04:32:24 38.67556 25.51972 7.01 ML 3.1 Ege Denizi - [75.54 km] Çeşme (İzmir)
2024-03-07 04:21:47 38.25 38.82583 5.11 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-03-07 04:17:34 38.27444 38.81611 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-03-07 04:15:09 38.05361 36.8175 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-07 04:04:40 36.12222 40.21833 7.0 ML 2.1 Haseke (Suriye) - [81.48 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
2024-03-07 04:04:10 38.80083 37.43861 5.63 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-03-07 04:02:24 37.83417 36.22306 6.99 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-03-07 03:59:14 38.58639 31.83056 7.05 ML 0.9 Yunak (Konya)
2024-03-07 03:49:38 38.81667 31.30194 6.95 ML 0.8 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-03-07 03:44:26 38.76722 37.49389 7.19 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-03-07 03:41:24 40.14944 26.97667 6.53 ML 1.0 Çan (Çanakkale)
2024-03-07 03:40:21 38.45583 37.54278 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-03-07 03:29:13 39.40722 37.29389 7.0 ML 1.1 Ulaş (Sivas)
2024-03-07 03:05:58 37.57056 36.06917 5.06 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2024-03-07 03:02:36 37.965 27.15778 7.82 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.22 km] Menderes (İzmir)
2024-03-07 03:02:08 39.10417 35.99111 7.02 ML 1.5 Sarıoğlan (Kayseri)
2024-03-07 02:54:35 37.70861 41.18222 7.02 ML 1.8 Gercüş (Batman)
2024-03-07 02:36:32 39.37056 41.17222 7.01 ML 1.3 Tekman (Erzurum)
2024-03-07 02:28:30 37.87222 36.49028 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-07 02:25:23 39.36389 41.20056 7.0 ML 2.1 Tekman (Erzurum)
2024-03-07 02:06:05 40.29528 26.99028 12.39 ML 1.3 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-07 01:44:38 38.68944 25.57528 6.09 ML 2.5 Ege Denizi - [71.19 km] Karaburun (İzmir)
2024-03-07 01:34:45 37.8375 27.01167 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.32 km] Kuşadası (Aydın)
2024-03-07 01:30:48 38.24278 37.935 6.64 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-03-07 01:21:34 37.37111 28.01278 7.01 ML 1.3 Yatağan (Muğla)
2024-03-07 01:14:03 36.39389 36.24639 7.11 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-03-07 01:13:22 37.08444 28.85028 6.98 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-07 00:59:37 37.60972 37.31917 7.02 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-07 00:57:06 38.25528 38.18667 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-07 00:44:24 36.96 29.79111 7.05 ML 1.5 Korkuteli (Antalya)
2024-03-07 00:44:16 36.54306 36.27583 7.0 ML 1.8 İskenderun (Hatay)
2024-03-07 00:43:21 36.94861 29.73694 7.0 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)
2024-03-07 00:22:26 40.14667 31.80083 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-03-07 00:08:48 37.65778 36.42167 6.93 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-03-07 00:05:55 39.34528 27.89222 13.49 ML 2.7 Kırkağaç (Manisa)