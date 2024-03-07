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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Mart son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                Çözüm Niteliği

2024.03.07 14:43:21  40.7992   31.7223        5.0      -.-  1.8  -.-   BANAZ-(BOLU)                                      İlksel

2024.03.07 13:55:35  39.4142   29.9600       18.1      -.-  1.6  -.-   KUTAHYA                                           İlksel

2024.03.07 13:01:29  38.4917   37.6490        7.5      -.-  1.4  -.-   YESILTAS-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.07 12:47:12  40.4612   29.2085        0.0      -.-  1.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.03.07 12:36:15  39.2095   29.2622        0.0      -.-  1.5  -.-   YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)                İlksel

2024.03.07 12:35:02  39.2340   29.3477        0.0      -.-  1.5  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.03.07 12:19:18  37.8713   36.5732       21.4      -.-  1.5  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.03.07 11:54:23  37.0128   27.8123       14.1      -.-  1.7  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.03.07 11:52:06  40.5312   29.2282        0.0      -.-  1.5  -.-   HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel

2024.03.07 11:11:14  38.8110   37.5212        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.07 11:07:25  40.3048   27.0087        6.4      -.-  2.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.07 11:04:04  37.9427   38.1710        8.1      -.-  1.8  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               İlksel

2024.03.07 10:59:20  38.4583   39.4625       12.3      -.-  1.7  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.03.07 09:22:10  37.7810   36.5827       17.7      -.-  1.5  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.03.07 09:21:47  38.2960   38.9028        7.3      -.-  1.5  -.-   TATLICAK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.07 09:13:07  38.0655   26.0733        6.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.07 08:38:05  37.7618   36.3590       17.4      -.-  1.4  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.07 08:34:38  38.0993   38.4668        5.1      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.03.07 08:31:50  38.7233   32.7973       12.2      -.-  1.4  -.-   KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)                           İlksel

2024.03.07 07:43:46  36.6413   27.9812        1.7      -.-  2.0  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 07:40:56  36.6635   27.9668       10.1      -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 07:36:26  36.6852   27.9292        3.7      -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 07:30:06  36.6853   27.9557        4.5      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 07:29:14  36.6608   27.9767        3.5      -.-  1.7  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 07:27:18  36.6540   27.9738        8.0      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.03.07 06:59:09  38.8742   26.6000        4.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.03.07 06:25:58  35.1792   27.1792        9.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.07 06:18:46  37.1872   36.3813        3.1      -.-  2.2  -.-   SERINOVA-(OSMANIYE)                               İlksel

2024.03.07 06:15:29  38.3863   37.5243        5.0      -.-  2.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.03.07 06:07:22  37.1587   36.3343        7.6      -.-  1.9  -.-   TEHCI-(OSMANIYE)                                  İlksel

2024.03.07 05:39:37  40.2768   27.0295       12.1      -.-  1.0  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.03.07 05:17:18  35.7477   25.5127        7.3      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.07 05:08:52  38.7452   32.8185        5.0      -.-  2.0  -.-   KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)                           İlksel

2024.03.07 05:02:01  39.3027   34.1688        4.1      -.-  2.6  -.-   KORPINAR-(KIRSEHIR)                               İlksel

2024.03.07 04:48:09  37.8393   36.0768        6.3      -.-  1.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.03.07 04:32:24  38.6518   25.4823        8.3      -.-  3.0  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.07 04:17:34  38.3188   38.8013        1.3      -.-  1.8  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.03.07 04:15:09  38.0585   36.8485        5.5      -.-  0.9  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.07 04:04:12  38.7682   37.4668        1.6      -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.07 03:44:27  38.7815   37.4587        6.9      -.-  0.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.07 03:12:41  35.0350   23.8968        6.4      -.-  3.2  2.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.07 03:02:35  37.9785   27.1393       13.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.07 03:02:09  39.0547   35.9622       11.9      -.-  1.6  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel

2024.03.07 02:54:35  37.6802   41.1523        2.7      -.-  1.8  -.-   KISLAK-GERCUS (BATMAN)                            İlksel

2024.03.07 02:36:31  39.3965   41.1800        1.6      -.-  1.6  -.-   YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)                          İlksel

2024.03.07 02:28:31  37.8703   36.5305        5.4      -.-  1.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.07 02:25:23  39.3705   41.1652        3.0      -.-  2.4  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)                              İlksel

2024.03.07 02:06:05  40.3223   27.0168       10.6      -.-  1.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.07 01:44:38  38.6650   25.4865       13.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.07 01:34:44  37.8002   27.0018       19.7      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.07 01:23:36  38.3635   37.7860        5.4      -.-  1.1  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.03.07 01:21:34  37.3653   27.9777        5.2      -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel

2024.03.07 01:17:28  38.7572   37.5250        2.7      -.-  0.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.07 01:14:03  36.4157   36.1073        5.3      -.-  1.4  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.03.07 01:13:22  37.0752   28.9347       10.1      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.07 00:59:38  37.5535   37.2555       15.0      -.-  1.7  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.07 00:57:06  38.2768   38.2115       10.8      -.-  1.7  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.03.07 00:44:16  36.5145   36.2757        5.3      -.-  1.6  -.-   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                   İlksel

2024.03.07 00:22:26  40.1923   31.7097        5.0      -.-  2.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.03.07 00:05:55  39.3338   27.9093        5.6      -.-  2.9  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel

AFAD 7 Mart son depremler listesi

  Tarih     Saat                     Enlem                   Boylam    Derinlik(Km)   Tip  Büyüklük     Yer        

2024-03-07 15:20:03       39.02333              29.88889              7.0          ML         1.0          Altıntaş (Kütahya)          

2024-03-07 15:09:45       39.55861              34.59028              7.0          ML         0.9          Yerköy (Yozgat)              

2024-03-07 14:43:22       40.7775                31.71722              7.66       ML         1.3          Merkez (Bolu) 

2024-03-07 14:39:39       41.65444              27.68444              7.0          ML         1.2          Vize (Kırklareli)

2024-03-07 14:21:05       41.67722              27.74417              7.0          ML         1.0          Vize (Kırklareli)

2024-03-07 14:18:02       37.98306              37.86361              7.0          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-07 14:16:00       39.25278              40.8675                7.0          ML         1.2          Karlıova (Bingöl)             

2024-03-07 13:58:19       40.35667              39.25722              7.0          ML         1.4          Torul (Gümüşhane)      

2024-03-07 13:55:40       39.65694              29.46972              7.02       ML         1.2          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-03-07 13:48:15       41.9275                27.39139              7.08       ML         1.2          Merkez (Kırklareli)         

2024-03-07 13:37:43       39.31833              38.08778              7.0          ML         1.1          Divriği (Sivas)    

2024-03-07 13:25:05       38.03083              31.56944              7.15       ML         1.0          Doğanhisar (Konya)      

2024-03-07 13:19:15       39.00778              27.1125                7.0          ML         1.7          Bergama (İzmir)              

2024-03-07 13:03:53       40.60167              40.88306              7.0          ML         1.0          İspir (Erzurum)

2024-03-07 13:01:29       38.47472              37.70639              7.08       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-03-07 12:35:59       38.56056              28.47     7.0          ML         0.8          Kula (Manisa)   

2024-03-07 11:11:15       38.80917              37.44083              7.0          ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-03-07 11:07:25       40.28417              27.01528              7.0          ML         2.5          Biga (Çanakkale)             

2024-03-07 11:04:04       37.955   38.16972              7.0          ML         1.7          Merkez (Adıyaman)      

2024-03-07 10:59:21       38.45528              39.43056              7.0          ML         1.7          Maden (Elazığ)

2024-03-07 10:59:03       38.23167              38.15583              7.02       ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-07 10:06:34       38.07028              37.22139              7.0          ML         1.5          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-07 09:21:47       38.25417              38.80472              9.06       ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-03-07 09:13:10       38.0175                26.19444              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - [29.30 km] Çeşme (İzmir)  

2024-03-07 09:13:01       38.22722              38.18306              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-07 09:04:58       37.07111              28.88556              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-07 08:42:45       36.12917              28.10222              7.36       ML         1.5          Akdeniz - [55.79 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 08:34:39       38.05389              38.45306              6.53       ML         1.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-07 08:31:50       38.72389              32.81611              6.52       ML         1.1          Cihanbeyli (Konya)        

2024-03-07 08:26:50       38.81222              37.42     7.46       ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-03-07 08:16:47       39.37333              41.22194              7.0          ML         1.4          Tekman (Erzurum)        

2024-03-07 07:54:24       36.40389              28.67     7.0          ML         1.1          Akdeniz - [34.62 km] Ortaca (Muğla)     

2024-03-07 07:43:47       36.64111              27.98472              10.56     ML         1.7          Ege Denizi - [07.74 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 07:40:56       36.65361              27.98083              10.18     ML         1.3          Ege Denizi - [07.06 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 07:36:27       36.66611              27.97694              8.47       ML         1.3          Ege Denizi - [06.63 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 07:30:06       36.70972              27.97722              7.0          ML         2.2          Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [06.24 km] Marmaris (Muğla)          

2024-03-07 07:29:16       36.66806              27.99167              6.49       ML         1.5          Ege Denizi - [05.37 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 07:27:18       36.65389              27.97361              11.04     ML         2.3          Ege Denizi - [07.57 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-07 07:23:05       38.29278              38.25444              6.96       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-07 07:15:36       37.59778              35.52167              6.62       ML         1.7          Aladağ (Adana)               

2024-03-07 07:13:59       38.52167              26.39056              5.97       ML         1.5          Karaburun (İzmir)          

2024-03-07 06:59:09       38.90833              26.67111              7.0          ML         1.7          Ege Denizi - [13.31 km] Dikili (İzmir)       

2024-03-07 06:25:56       35.25028              27.14278              7.0          ML         2.2          Akdeniz - [162.57 km] Datça (Muğla)    

2024-03-07 06:20:47       39.03778              43.61944              8.53       ML         1.5          Muradiye (Van)              

2024-03-07 06:18:47       37.20611              36.39639              7.0          ML         2.4          Düziçi (Osmaniye)          

2024-03-07 06:16:59       38.70806              32.8275                5.16       ML         1.3          Cihanbeyli (Konya)        

2024-03-07 06:15:28       38.39389              37.53556              7.0          ML         2.1          Darende (Malatya)        

2024-03-07 06:07:22       37.18583              36.40194              7.0          ML         2.2          Düziçi (Osmaniye)          

2024-03-07 06:07:03       38.50861              42.21972              6.99       ML         1.0          Tatvan (Bitlis)   

2024-03-07 06:05:16       38.62111              31.54139              5.04       ML         1.0          Sultandağı (Afyonkarahisar)      

2024-03-07 06:01:16       38.23056              38.125   7.0          ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-07 05:51:47       38.12556              37.81472              9.16       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-07 05:42:03       38.44583              37.3225                7.37       ML         1.3          Darende (Malatya)        

2024-03-07 05:39:38       40.27667              27.02083              8.14       ML         1.1          Biga (Çanakkale)             

2024-03-07 05:34:11       38.83139              37.4275                6.66       ML         1.1          Gürün (Sivas)   

2024-03-07 05:16:49       40.43861              43.27667              7.02       ML         1.2          Digor (Kars)       

2024-03-07 05:08:52       38.71917              32.78806              8.81       ML         1.9          Cihanbeyli (Konya)        

2024-03-07 05:02:38       38.06389              37.33944              7.0          ML         1.4          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-07 05:02:01       39.31778              34.16139              7.0          ML         2.5          Merkez (Kırşehir)           

2024-03-07 04:56:42       37.04444              28.875   7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-07 04:48:09       37.79139              36.0675                7.0          ML         1.4          Feke (Adana)   

2024-03-07 04:42:58       38.0525                36.42     7.0          ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-07 04:37:37       37.88472              30.94167              8.07       ML         1.3          Eğirdir (Isparta)               

2024-03-07 04:32:24       38.67556              25.51972              7.01       ML         3.1          Ege Denizi - [75.54 km] Çeşme (İzmir)  

2024-03-07 04:21:47       38.25     38.82583              5.11       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-03-07 04:17:34       38.27444              38.81611              7.0          ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-03-07 04:15:09       38.05361              36.8175                7.0          ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-07 04:04:40       36.12222              40.21833              7.0          ML         2.1          Haseke (Suriye) - [81.48 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)         

2024-03-07 04:04:10       38.80083              37.43861              5.63       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-03-07 04:02:24       37.83417              36.22306              6.99       ML         1.0          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-07 03:59:14       38.58639              31.83056              7.05       ML         0.9          Yunak (Konya) 

2024-03-07 03:49:38       38.81667              31.30194              6.95       ML         0.8          Bolvadin (Afyonkarahisar)         

2024-03-07 03:44:26       38.76722              37.49389              7.19       ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-03-07 03:41:24       40.14944              26.97667              6.53       ML         1.0          Çan (Çanakkale)             

2024-03-07 03:40:21       38.45583              37.54278              7.0          ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-03-07 03:29:13       39.40722              37.29389              7.0          ML         1.1          Ulaş (Sivas)       

2024-03-07 03:05:58       37.57056              36.06917              5.06       ML         1.2          Sumbas (Osmaniye)     

2024-03-07 03:02:36       37.965   27.15778              7.82       ML         1.4          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.22 km] Menderes (İzmir) 

2024-03-07 03:02:08       39.10417              35.99111              7.02       ML         1.5          Sarıoğlan (Kayseri)         

2024-03-07 02:54:35       37.70861              41.18222              7.02       ML         1.8          Gercüş (Batman)            

2024-03-07 02:36:32       39.37056              41.17222              7.01       ML         1.3          Tekman (Erzurum)        

2024-03-07 02:28:30       37.87222              36.49028              7.0          ML         1.5          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-07 02:25:23       39.36389              41.20056              7.0          ML         2.1          Tekman (Erzurum)        

2024-03-07 02:06:05       40.29528              26.99028              12.39     ML         1.3          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-07 01:44:38       38.68944              25.57528              6.09       ML         2.5          Ege Denizi - [71.19 km] Karaburun (İzmir)               

2024-03-07 01:34:45       37.8375                27.01167              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.32 km] Kuşadası (Aydın)            

2024-03-07 01:30:48       38.24278              37.935   6.64       ML         1.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-07 01:21:34       37.37111              28.01278              7.01       ML         1.3          Yatağan (Muğla)             

2024-03-07 01:14:03       36.39389              36.24639              7.11       ML         1.6          Antakya (Hatay)             

2024-03-07 01:13:22       37.08444              28.85028              6.98       ML         1.3          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-07 00:59:37       37.60972              37.31917              7.02       ML         1.7          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-07 00:57:06       38.25528              38.18667              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-07 00:44:24       36.96     29.79111              7.05       ML         1.5          Korkuteli (Antalya)        

2024-03-07 00:44:16       36.54306              36.27583              7.0          ML         1.8          İskenderun (Hatay)       

2024-03-07 00:43:21       36.94861              29.73694              7.0          ML         1.4          Seydikemer (Muğla)     

2024-03-07 00:22:26       40.14667              31.80083              7.0          ML         2.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-03-07 00:08:48       37.65778              36.42167              6.93       ML         1.0          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-03-07 00:05:55       39.34528              27.89222              13.49     ML         2.7          Kırkağaç (Manisa)

 