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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Mart son depremler listesi

Tarih     Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer               Çözüm Niteliği

2024.03.10 13:58:34  38.1337   36.7047        7.0      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.10 13:28:57  37.4250   37.1553        9.9      -.-  2.0  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.10 13:20:05  36.1095   35.9793        2.1      -.-  1.7  -.-   VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel

2024.03.10 13:15:35  38.2598   41.5993        5.7      -.-  3.4  3.3   AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN)                         İlksel

2024.03.10 13:10:15  38.0627   36.7612        7.5      -.-  1.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 13:07:38  38.0753   36.8540        3.8      -.-  1.6  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 12:36:30  35.8823   29.7630       10.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.10 10:53:52  38.0470   36.7493        2.4      -.-  2.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 09:50:08  37.0698   36.0622       17.6      -.-  1.2  -.-   MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)                       İlksel

2024.03.10 08:35:16  37.8838   36.4198        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.10 08:27:13  38.5290   39.4578       13.5      -.-  2.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.03.10 08:17:54  38.0568   37.7112       18.1      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.10 07:49:57  37.2567   42.6577        5.2      -.-  2.3  -.-   CALISKAN-SILOPI (SIRNAK)                          İlksel

2024.03.10 07:33:39  38.8065   37.4927        5.0      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.10 07:21:48  37.2850   37.0560        5.4      -.-  1.6  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 07:20:31  36.6103   36.4115        5.0      -.-  1.3  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel

2024.03.10 07:05:26  35.9178   25.1047       16.6      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.10 06:36:41  38.0630   36.7167        9.6      -.-  1.1  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 06:34:33  37.0088   28.1480        5.0      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.10 06:34:09  38.0402   38.1885       13.1      -.-  1.0  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.03.10 06:21:54  36.4713   36.2865        7.2      -.-  1.2  -.-   KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                    İlksel

2024.03.10 06:13:22  40.4680   29.9493        7.8      -.-  2.8  -.-   SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK)                       İlksel

2024.03.10 06:04:10  38.7082   37.4182       12.9      -.-  1.6  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.10 06:01:09  38.0812   36.5375        6.0      -.-  2.9  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.10 05:52:34  38.1125   38.4358        5.0      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.10 05:45:15  37.2298   37.0578        5.0      -.-  1.4  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 05:27:55  38.0508   36.4343        4.9      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.10 05:08:45  40.4190   28.8578        5.4      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.10 05:04:32  38.1525   36.7957       10.5      -.-  1.2  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.10 04:52:03  37.9260   42.0538        8.6      -.-  2.6  -.-   MEYDANDERE-(SIIRT)                                İlksel

2024.03.10 04:47:18  38.7535   37.5292        5.4      -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.10 04:36:23  37.0040   27.6497        8.4      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.10 04:23:18  37.5203   37.2727       12.9      -.-  1.6  -.-   CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.10 04:11:48  38.0698   36.7333        5.1      -.-  2.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 04:07:52  37.2285   36.9925       11.6      -.-  2.4  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.03.10 04:02:15  38.0500   36.6793       12.4      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.10 04:00:18  38.1000   36.7565        5.0      -.-  3.0  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.10 03:42:49  38.4483   38.6877        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG)                         İlksel

2024.03.10 03:36:48  38.2920   37.3263        7.3      -.-  1.6  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.10 03:32:31  37.4947   37.1843        9.9      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.10 03:23:15  38.2477   37.4245        8.4      -.-  1.6  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.10 03:02:36  39.3295   37.2745       11.1      -.-  1.1  -.-   ORENCIK-KANGAL (SIVAS)                            İlksel

2024.03.10 02:42:15  38.0225   27.2430        4.1      -.-  1.1  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel

2024.03.10 02:42:05  38.7950   37.4472        5.2      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            REVIZE01   (2024.03.10 02:42:05)

2024.03.10 02:29:49  39.3918   37.2945        7.1      -.-  3.1  3.1   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2024.03.10 01:44:08  38.0652   37.5373       25.4      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.10 01:41:49  38.2690   27.8313       13.7      -.-  1.5  -.-   VELILER-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel

2024.03.10 01:39:38  38.0043   36.4777       19.9      -.-  1.1  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.10 01:31:50  36.1413   36.0018        6.5      -.-  1.7  -.-   ERIKLIKUYU-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.03.10 01:11:13  37.6590   35.3535        5.0      -.-  3.1  2.9   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.03.10 01:01:41  36.2025   28.5267       27.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.10 00:56:58  39.2517   28.8533        7.9      -.-  1.1  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel

2024.03.10 00:51:31  39.4800   27.9300        7.2      -.-  1.2  -.-   SELIMIYE-(BALIKESIR)                              İlksel

2024.03.10 00:15:54  39.8082   24.2298       20.6      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.03.10 00:10:49  40.4233   28.8773       12.7      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.10 00:08:39  37.8353   36.3102       11.1      -.-  1.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.10 00:02:49  38.5363   43.3113       15.8      -.-  1.3  -.-   KALECIK-(VAN)                                     İlksel

 AFAD 10 Mart son depremler listesi

 Tarih               Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-03-10 13:15:36       38.31167              41.6025                5.44       ML         3.1          Kozluk (Batman)             

2024-03-10 11:31:13       38.93333              42.58361              7.01       ML         1.6          Malazgirt (Muş)              

2024-03-10 11:00:18       38.25917              38.80278              5.82       ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-03-10 10:53:52       38.08306              36.71833              6.99       ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 09:26:27       38.1375                37.85139              12.99     ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-10 08:52:06       37.32583              36.80139              11.18     ML         1.7          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-10 08:45:43       40.33583              43.21528              7.04       ML         2.0          Digor (Kars)       

2024-03-10 08:35:15       37.90444              36.43389              6.96       ML         2.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 08:27:14       38.50778              39.50889              7.0          ML         2.1          Maden (Elazığ)

2024-03-10 08:20:20       39.3875                37.30472              7.16       ML         1.2          Ulaş (Sivas)       

2024-03-10 08:17:53       38.0375                37.66194              7.67       ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-10 07:49:58       37.71972              43.96528              13.29     ML         2.3          Merkez (Hakkari)           

2024-03-10 07:33:39       38.78444              37.49528              6.78       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-03-10 07:21:47       37.28778              37.02694              7.27       ML         1.6          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-10 07:20:32       36.60111              36.41167              7.0          ML         1.7          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-10 06:41:49       37.52361              37.21056              7.0          ML         1.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-10 06:36:39       38.30833              36.69167              7.01       ML         1.4          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-03-10 06:34:34       37.01778              28.16778              7.02       ML         2.2          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.08 km] Menteşe (Muğla)          

2024-03-10 06:13:22       40.46     29.95722              9.77       ML         2.7          Osmaneli (Bilecik)          

2024-03-10 06:04:07       38.81361              37.44944              5.94       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-03-10 06:01:08       38.0975                36.51833              7.0          ML         3.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 05:27:54       38.05333              36.42139              7.01       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 05:08:44       40.42278              28.83     6.98       ML         1.8          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.26 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-10 05:04:31       38.14111              36.72583              6.89       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 04:59:57       40.72611              27.46889              16.6       ML         1.1          Marmara Denizi - [11.66 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-03-10 04:52:00       37.88139              42.14194              0.11       ML         2.4          Eruh (Siirt)         

2024-03-10 04:47:16       38.84278              37.45333              6.79       ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-03-10 04:36:23       37.01806              27.72667              6.91       ML         2.1          Bodrum (Muğla)             

2024-03-10 04:23:17       37.60139              37.32972              7.0          ML         1.4          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-10 04:11:47       38.05306              36.72972              6.57       ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 04:07:52       37.22306              36.97389              7.01       ML         2.5          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-03-10 04:02:14       38.05306              36.71722              6.99       ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 04:00:18       38.06861              36.7475                5.55       ML         3.0          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 03:42:49       38.41833              38.66833              5.04       ML         1.7          Kale (Malatya) 

2024-03-10 03:36:47       38.225   37.4175                7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 03:32:30       37.525   37.17083              7.0          ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-10 03:23:14       38.22889              37.41722              7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 03:10:11       39.49139              26.92     7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Edremit Körfezi - [01.14 km] Burhaniye (Balıkesir)          

2024-03-10 02:29:48       39.35444              37.30722              7.01       ML         3.0          Kangal (Sivas)   

2024-03-10 01:44:08       38.01306              37.48833              7.0          ML         1.5          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 01:41:49       38.27611              27.82222              7.04       ML         1.0          Bayındır (İzmir)

2024-03-10 01:31:50       36.14472              36.03222              6.22       ML         2.1          Samandağ (Hatay)         

2024-03-10 01:11:14       37.65944              35.35222              6.55       ML         2.9          Aladağ (Adana)               

2024-03-10 01:01:40       36.10333              28.505   25.55     ML         2.6          Akdeniz - [68.57 km] Marmaris (Muğla)              

2024-03-10 00:51:32       39.31167              27.73167              5.57       ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-03-10 00:31:45       38.24333              37.76333              7.0          ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-10 00:08:39       37.83417              36.33472              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-10 00:01:06       38.26444              38.775   8.86       ML         1.2          Pütürge (Malatya)