Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.10 13:58:34 38.1337 36.7047 7.0 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 13:28:57 37.4250 37.1553 9.9 -.- 2.0 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 13:20:05 36.1095 35.9793 2.1 -.- 1.7 -.- VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.10 13:15:35 38.2598 41.5993 5.7 -.- 3.4 3.3 AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN) İlksel

2024.03.10 13:10:15 38.0627 36.7612 7.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 13:07:38 38.0753 36.8540 3.8 -.- 1.6 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 12:36:30 35.8823 29.7630 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.10 10:53:52 38.0470 36.7493 2.4 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 09:50:08 37.0698 36.0622 17.6 -.- 1.2 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.03.10 08:35:16 37.8838 36.4198 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 08:27:13 38.5290 39.4578 13.5 -.- 2.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2024.03.10 08:17:54 38.0568 37.7112 18.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.10 07:49:57 37.2567 42.6577 5.2 -.- 2.3 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) İlksel

2024.03.10 07:33:39 38.8065 37.4927 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.10 07:21:48 37.2850 37.0560 5.4 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 07:20:31 36.6103 36.4115 5.0 -.- 1.3 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.10 07:05:26 35.9178 25.1047 16.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.10 06:36:41 38.0630 36.7167 9.6 -.- 1.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 06:34:33 37.0088 28.1480 5.0 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.10 06:34:09 38.0402 38.1885 13.1 -.- 1.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.10 06:21:54 36.4713 36.2865 7.2 -.- 1.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.10 06:13:22 40.4680 29.9493 7.8 -.- 2.8 -.- SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK) İlksel

2024.03.10 06:04:10 38.7082 37.4182 12.9 -.- 1.6 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.10 06:01:09 38.0812 36.5375 6.0 -.- 2.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 05:52:34 38.1125 38.4358 5.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.10 05:45:15 37.2298 37.0578 5.0 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 05:27:55 38.0508 36.4343 4.9 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 05:08:45 40.4190 28.8578 5.4 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.10 05:04:32 38.1525 36.7957 10.5 -.- 1.2 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 04:52:03 37.9260 42.0538 8.6 -.- 2.6 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel

2024.03.10 04:47:18 38.7535 37.5292 5.4 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.10 04:36:23 37.0040 27.6497 8.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.10 04:23:18 37.5203 37.2727 12.9 -.- 1.6 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 04:11:48 38.0698 36.7333 5.1 -.- 2.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 04:07:52 37.2285 36.9925 11.6 -.- 2.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.10 04:02:15 38.0500 36.6793 12.4 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 04:00:18 38.1000 36.7565 5.0 -.- 3.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 03:42:49 38.4483 38.6877 5.0 -.- 1.6 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2024.03.10 03:36:48 38.2920 37.3263 7.3 -.- 1.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 03:32:31 37.4947 37.1843 9.9 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 03:23:15 38.2477 37.4245 8.4 -.- 1.6 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 03:02:36 39.3295 37.2745 11.1 -.- 1.1 -.- ORENCIK-KANGAL (SIVAS) İlksel

2024.03.10 02:42:15 38.0225 27.2430 4.1 -.- 1.1 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2024.03.10 02:42:05 38.7950 37.4472 5.2 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2024.03.10 02:42:05)

2024.03.10 02:29:49 39.3918 37.2945 7.1 -.- 3.1 3.1 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel

2024.03.10 01:44:08 38.0652 37.5373 25.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 01:41:49 38.2690 27.8313 13.7 -.- 1.5 -.- VELILER-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2024.03.10 01:39:38 38.0043 36.4777 19.9 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 01:31:50 36.1413 36.0018 6.5 -.- 1.7 -.- ERIKLIKUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.10 01:11:13 37.6590 35.3535 5.0 -.- 3.1 2.9 YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.10 01:01:41 36.2025 28.5267 27.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.10 00:56:58 39.2517 28.8533 7.9 -.- 1.1 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.03.10 00:51:31 39.4800 27.9300 7.2 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel

2024.03.10 00:15:54 39.8082 24.2298 20.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.03.10 00:10:49 40.4233 28.8773 12.7 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.10 00:08:39 37.8353 36.3102 11.1 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.10 00:02:49 38.5363 43.3113 15.8 -.- 1.3 -.- KALECIK-(VAN) İlksel

AFAD 10 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-10 13:15:36 38.31167 41.6025 5.44 ML 3.1 Kozluk (Batman)

2024-03-10 11:31:13 38.93333 42.58361 7.01 ML 1.6 Malazgirt (Muş)

2024-03-10 11:00:18 38.25917 38.80278 5.82 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-03-10 10:53:52 38.08306 36.71833 6.99 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 09:26:27 38.1375 37.85139 12.99 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-10 08:52:06 37.32583 36.80139 11.18 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-10 08:45:43 40.33583 43.21528 7.04 ML 2.0 Digor (Kars)

2024-03-10 08:35:15 37.90444 36.43389 6.96 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 08:27:14 38.50778 39.50889 7.0 ML 2.1 Maden (Elazığ)

2024-03-10 08:20:20 39.3875 37.30472 7.16 ML 1.2 Ulaş (Sivas)

2024-03-10 08:17:53 38.0375 37.66194 7.67 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-10 07:49:58 37.71972 43.96528 13.29 ML 2.3 Merkez (Hakkari)

2024-03-10 07:33:39 38.78444 37.49528 6.78 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-03-10 07:21:47 37.28778 37.02694 7.27 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-10 07:20:32 36.60111 36.41167 7.0 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)

2024-03-10 06:41:49 37.52361 37.21056 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-10 06:36:39 38.30833 36.69167 7.01 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)

2024-03-10 06:34:34 37.01778 28.16778 7.02 ML 2.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.08 km] Menteşe (Muğla)

2024-03-10 06:13:22 40.46 29.95722 9.77 ML 2.7 Osmaneli (Bilecik)

2024-03-10 06:04:07 38.81361 37.44944 5.94 ML 1.3 Gürün (Sivas)

2024-03-10 06:01:08 38.0975 36.51833 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 05:27:54 38.05333 36.42139 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 05:08:44 40.42278 28.83 6.98 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.26 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-10 05:04:31 38.14111 36.72583 6.89 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 04:59:57 40.72611 27.46889 16.6 ML 1.1 Marmara Denizi - [11.66 km] Şarköy (Tekirdağ)

2024-03-10 04:52:00 37.88139 42.14194 0.11 ML 2.4 Eruh (Siirt)

2024-03-10 04:47:16 38.84278 37.45333 6.79 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-03-10 04:36:23 37.01806 27.72667 6.91 ML 2.1 Bodrum (Muğla)

2024-03-10 04:23:17 37.60139 37.32972 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-10 04:11:47 38.05306 36.72972 6.57 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 04:07:52 37.22306 36.97389 7.01 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-10 04:02:14 38.05306 36.71722 6.99 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 04:00:18 38.06861 36.7475 5.55 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 03:42:49 38.41833 38.66833 5.04 ML 1.7 Kale (Malatya)

2024-03-10 03:36:47 38.225 37.4175 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-10 03:32:30 37.525 37.17083 7.0 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-10 03:23:14 38.22889 37.41722 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-10 03:10:11 39.49139 26.92 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [01.14 km] Burhaniye (Balıkesir)

2024-03-10 02:29:48 39.35444 37.30722 7.01 ML 3.0 Kangal (Sivas)

2024-03-10 01:44:08 38.01306 37.48833 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-10 01:41:49 38.27611 27.82222 7.04 ML 1.0 Bayındır (İzmir)

2024-03-10 01:31:50 36.14472 36.03222 6.22 ML 2.1 Samandağ (Hatay)

2024-03-10 01:11:14 37.65944 35.35222 6.55 ML 2.9 Aladağ (Adana)

2024-03-10 01:01:40 36.10333 28.505 25.55 ML 2.6 Akdeniz - [68.57 km] Marmaris (Muğla)

2024-03-10 00:51:32 39.31167 27.73167 5.57 ML 1.2 Soma (Manisa)

2024-03-10 00:31:45 38.24333 37.76333 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2024-03-10 00:08:39 37.83417 36.33472 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-10 00:01:06 38.26444 38.775 8.86 ML 1.2 Pütürge (Malatya)