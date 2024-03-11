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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.11 11:14:02  37.1822   37.2292        5.0      -.-  1.5  -.-   BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.03.11 10:58:51  38.4555   39.2833        5.4      -.-  2.0  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel

2024.03.11 09:22:07  37.9215   27.2012        5.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.11 09:21:03  36.9380   27.3783        7.2      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.11 07:53:14  39.0967   40.9590        6.8      -.-  1.8  -.-   GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2024.03.11 07:27:34  38.3998   38.2862        5.9      -.-  1.4  -.-   HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA)                    İlksel

2024.03.11 07:17:13  38.3485   38.2743        4.8      -.-  1.1  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel

2024.03.11 06:41:41  38.2597   27.1033        5.5      -.-  1.4  -.-   AKCAKOY-MENDERES (IZMIR)                          İlksel

2024.03.11 06:38:00  36.1597   36.2952       12.0      -.-  1.8  -.-   BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY)                        İlksel

2024.03.11 06:13:13  38.2018   37.5852        9.8      -.-  1.2  -.-   KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.11 06:04:18  37.8498   36.3253        5.0      -.-  2.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.11 05:38:53  38.0925   37.4072        2.4      -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.11 05:18:31  38.1183   37.1620        2.4      -.-  1.7  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.11 04:52:40  35.0147   25.2973        7.1      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.11 04:47:59  34.9143   24.2172       13.8      -.-  3.0  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.11 04:01:56  39.4108   40.5622        3.7      -.-  2.6  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2024.03.11 03:53:31  38.4733   37.4247       24.9      -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.11 03:45:44  40.4148   28.8305       11.0      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.11 03:37:57  37.3297   43.6255        1.7      -.-  3.1  3.3   KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)                         İlksel

2024.03.11 03:35:11  41.4832   36.3157       17.7      -.-  1.6  -.-   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)                İlksel

2024.03.11 03:32:14  40.3287   27.0205        4.0      -.-  1.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.03.11 03:10:17  41.5368   36.4003        5.0      -.-  4.5  4.0   TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ)                İlksel

2024.03.11 03:09:38  36.1143   36.1177       13.6      -.-  2.1  2.5   DOVER-(HATAY)                                     REVIZE01   (2024.03.11 03:09:38)

2024.03.11 03:06:17  38.0545   37.7323        6.7      -.-  1.5  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.11 02:56:56  40.6788   27.4138        7.5      -.-  1.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.03.11 02:25:32  38.4352   37.5555        5.8      -.-  1.2  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.11 02:22:19  36.1217   36.1398       14.2      -.-  1.2  -.-   BOZLU-(HATAY)                                     İlksel

2024.03.11 02:08:55  35.7410   25.4830        7.7      -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.11 01:53:20  36.1122   36.0995       10.0      -.-  1.8  -.-   BALIKLIDERE-(HATAY)                               İlksel

2024.03.11 01:42:19  38.6692   27.9227        4.8      -.-  1.4  -.-   OZANCA-GOLMARMARA (MANISA)                        İlksel

2024.03.11 01:36:30  37.0403   28.8860        5.0      -.-  0.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.11 01:24:13  38.4552   38.2527       13.3      -.-  1.8  -.-   DILEK-(MALATYA)                                   İlksel

2024.03.11 01:12:43  41.1233   41.0690        5.3      -.-  1.6  -.-   DOGANAY-ARDESEN (RIZE)                            İlksel

2024.03.11 01:02:04  39.3992   26.0785        3.4      -.-  0.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel

2024.03.11 00:54:00  38.2903   27.2418        7.3      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel

2024.03.11 00:50:57  35.9120   30.4422        3.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.11 00:49:51  36.0100   27.2230        4.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.11 00:34:17  36.9445   28.1638        5.4      -.-  0.7  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.03.11 00:22:40  40.2958   43.2457        6.9      -.-  1.8  -.-   AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2024.03.11 00:17:17  38.0135   36.7673        5.0      -.-  1.1  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.11 00:06:29  39.2710   41.0148        4.8      -.-  1.9  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

AFAD 11 Mart son depremler listesi

Tarih       Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer   

2024-03-11 11:14:05       37.22389              37.20944              7.12       ML         1.9          Şehitkamil (Gaziantep)     

2024-03-11 10:58:51       38.45861              39.29     11.58     ML         2.0          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-11 09:22:07       37.93389              27.20778              7.03       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.11 km] Selçuk (İzmir)   

2024-03-11 09:21:02       36.92556              27.31667              6.91       ML         2.1          Ege Denizi - [05.24 km] Bodrum (Muğla)               

2024-03-11 08:34:05       39.22722              27.77111              7.03       ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-03-11 08:16:00       40.81667              31.99083              10.59     ML         1.0          Yeniçağa (Bolu)               

2024-03-11 08:13:28       38.29389              38.23833              7.97       ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-11 08:05:12       35.70583              27.26806              20.29     ML         1.7          Ege Denizi - [110.87 km] Datça (Muğla)

2024-03-11 07:58:40       38.11056              37.53611              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 07:53:14       39.08333              40.97278              13.82     ML         1.6          Solhan (Bingöl)

2024-03-11 07:27:34       38.31806              38.24056              7.96       ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-11 07:17:09       38.29     38.28111              10.99     ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-11 06:41:40       38.2825                27.22333              5.26       ML         1.4          Buca (İzmir)      

2024-03-11 06:13:19       38.25861              38.29833              11.91     ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-11 06:04:19       37.83611              36.34472              4.69       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 05:38:53       38.07722              37.44972              6.83       ML         2.0          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 05:18:32       38.05028              37.15778              7.0          ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 04:48:04       35.01194              24.90639              7.17       ML         3.0          Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [295.83 km] Datça (Muğla)  

2024-03-11 04:01:55       39.41167              40.47583              7.0          ML         2.4          Yedisu (Bingöl)

2024-03-11 03:53:27       38.69333              37.44417              7.12       ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-03-11 03:45:43       40.41778              28.83722              8.93       ML         1.7          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.80 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-11 03:37:51       37.41028              44.01056              5.08       ML         3.1          Yüksekova (Hakkari)     

2024-03-11 03:35:12       41.42167              36.38778              7.0          ML         1.2          Karadeniz - Samsun Körfezi - [12.78 km] Atakum (Samsun)          

2024-03-11 03:32:13       40.2975                27.00167              7.05       ML         1.1          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-11 03:10:17       41.48806              36.36639              18.27     MW       4.0          Karadeniz - Samsun Körfezi - [17.48 km] Atakum (Samsun)          

2024-03-11 03:09:38       36.13167              36.04028              7.46       ML         2.2          Samandağ (Hatay)         

2024-03-11 03:06:17       38.03917              37.71333              7.23       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-11 02:56:55       40.72667              27.44333              9.81       ML         1.2          Marmara Denizi - [09.54 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-03-11 02:38:15       37.45167              37.19     9.66       ML         1.1          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-11 02:25:32       38.41833              37.52722              6.94       ML         1.3          Darende (Malatya)        

2024-03-11 02:22:19       36.15083              36.02611              7.34       ML         1.5          Samandağ (Hatay)         

2024-03-11 01:53:19       36.16389              35.94667              7.0          ML         2.0          Samandağ (Hatay)         

2024-03-11 01:42:19       38.66278              27.91917              10.81     ML         1.0          Gölmarmara (Manisa)  

2024-03-11 01:40:07       40.34111              43.24278              7.02       ML         1.0          Digor (Kars)       

2024-03-11 01:36:31       37.05944              28.90417              6.88       ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-11 01:24:11       38.45861              38.02444              7.0          ML         1.9          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-11 01:12:43       41.13583              41.01944              6.48       ML         1.1          Ardeşen (Rize)

2024-03-11 01:02:04       39.37889              25.95639              7.69       ML         0.9          Ege Denizi - [14.61 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-11 00:59:19       38.23833              37.68694              7.03       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 00:54:00       38.31417              27.25278              6.39       ML         1.1          Buca (İzmir)      

2024-03-11 00:50:58       35.91694              30.40694              21.8       ML         1.6          Akdeniz - [44.02 km] Kumluca (Antalya)               

2024-03-11 00:49:51       35.98639              27.34833              15.16     ML         1.6          Ege Denizi - [79.06 km] Datça (Muğla)  

2024-03-11 00:22:40       40.33528              43.23889              8.53       ML         1.6          Digor (Kars)       

2024-03-11 00:17:17       38.01444              36.77083              6.97       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-11 00:07:54       38.1275                38.5525                7.01       ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-11 00:06:29       39.2525                40.99917              6.97       ML         1.4          Karlıova (Bingöl)             

2024-03-11 00:05:57       39.49083              26.20722              13.31     ML         1.1          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-03-11 00:04:58       39.26889              28.29111              7.03       ML         1.0          Sındırgı (Balıkesir)