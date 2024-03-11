Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mart 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.11 11:14:02 37.1822 37.2292 5.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.11 10:58:51 38.4555 39.2833 5.4 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.11 09:22:07 37.9215 27.2012 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.11 09:21:03 36.9380 27.3783 7.2 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 07:53:14 39.0967 40.9590 6.8 -.- 1.8 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.03.11 07:27:34 38.3998 38.2862 5.9 -.- 1.4 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.03.11 07:17:13 38.3485 38.2743 4.8 -.- 1.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.03.11 06:41:41 38.2597 27.1033 5.5 -.- 1.4 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.03.11 06:38:00 36.1597 36.2952 12.0 -.- 1.8 -.- BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.03.11 06:13:13 38.2018 37.5852 9.8 -.- 1.2 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 06:04:18 37.8498 36.3253 5.0 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 05:38:53 38.0925 37.4072 2.4 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 05:18:31 38.1183 37.1620 2.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 04:52:40 35.0147 25.2973 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 04:47:59 34.9143 24.2172 13.8 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 04:01:56 39.4108 40.5622 3.7 -.- 2.6 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.03.11 03:53:31 38.4733 37.4247 24.9 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.11 03:45:44 40.4148 28.8305 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.11 03:37:57 37.3297 43.6255 1.7 -.- 3.1 3.3 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2024.03.11 03:35:11 41.4832 36.3157 17.7 -.- 1.6 -.- TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel
2024.03.11 03:32:14 40.3287 27.0205 4.0 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.11 03:10:17 41.5368 36.4003 5.0 -.- 4.5 4.0 TAFLAN ACIKLARI-SAMSUN (KARADENIZ) İlksel
2024.03.11 03:09:38 36.1143 36.1177 13.6 -.- 2.1 2.5 DOVER-(HATAY) REVIZE01 (2024.03.11 03:09:38)
2024.03.11 03:06:17 38.0545 37.7323 6.7 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.11 02:56:56 40.6788 27.4138 7.5 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.11 02:25:32 38.4352 37.5555 5.8 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.11 02:22:19 36.1217 36.1398 14.2 -.- 1.2 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2024.03.11 02:08:55 35.7410 25.4830 7.7 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.11 01:53:20 36.1122 36.0995 10.0 -.- 1.8 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2024.03.11 01:42:19 38.6692 27.9227 4.8 -.- 1.4 -.- OZANCA-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.03.11 01:36:30 37.0403 28.8860 5.0 -.- 0.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.11 01:24:13 38.4552 38.2527 13.3 -.- 1.8 -.- DILEK-(MALATYA) İlksel
2024.03.11 01:12:43 41.1233 41.0690 5.3 -.- 1.6 -.- DOGANAY-ARDESEN (RIZE) İlksel
2024.03.11 01:02:04 39.3992 26.0785 3.4 -.- 0.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.11 00:54:00 38.2903 27.2418 7.3 -.- 1.4 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.03.11 00:50:57 35.9120 30.4422 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.11 00:49:51 36.0100 27.2230 4.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.11 00:34:17 36.9445 28.1638 5.4 -.- 0.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.03.11 00:22:40 40.2958 43.2457 6.9 -.- 1.8 -.- AKCAKALE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.03.11 00:17:17 38.0135 36.7673 5.0 -.- 1.1 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.11 00:06:29 39.2710 41.0148 4.8 -.- 1.9 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
AFAD 11 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-11 11:14:05 37.22389 37.20944 7.12 ML 1.9 Şehitkamil (Gaziantep)
2024-03-11 10:58:51 38.45861 39.29 11.58 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2024-03-11 09:22:07 37.93389 27.20778 7.03 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.11 km] Selçuk (İzmir)
2024-03-11 09:21:02 36.92556 27.31667 6.91 ML 2.1 Ege Denizi - [05.24 km] Bodrum (Muğla)
2024-03-11 08:34:05 39.22722 27.77111 7.03 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-03-11 08:16:00 40.81667 31.99083 10.59 ML 1.0 Yeniçağa (Bolu)
2024-03-11 08:13:28 38.29389 38.23833 7.97 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 08:05:12 35.70583 27.26806 20.29 ML 1.7 Ege Denizi - [110.87 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 07:58:40 38.11056 37.53611 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-11 07:53:14 39.08333 40.97278 13.82 ML 1.6 Solhan (Bingöl)
2024-03-11 07:27:34 38.31806 38.24056 7.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 07:17:09 38.29 38.28111 10.99 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 06:41:40 38.2825 27.22333 5.26 ML 1.4 Buca (İzmir)
2024-03-11 06:13:19 38.25861 38.29833 11.91 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-11 06:04:19 37.83611 36.34472 4.69 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-11 05:38:53 38.07722 37.44972 6.83 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-11 05:18:32 38.05028 37.15778 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-11 04:48:04 35.01194 24.90639 7.17 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [295.83 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 04:01:55 39.41167 40.47583 7.0 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)
2024-03-11 03:53:27 38.69333 37.44417 7.12 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-03-11 03:45:43 40.41778 28.83722 8.93 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.80 km] Mudanya (Bursa)
2024-03-11 03:37:51 37.41028 44.01056 5.08 ML 3.1 Yüksekova (Hakkari)
2024-03-11 03:35:12 41.42167 36.38778 7.0 ML 1.2 Karadeniz - Samsun Körfezi - [12.78 km] Atakum (Samsun)
2024-03-11 03:32:13 40.2975 27.00167 7.05 ML 1.1 Lapseki (Çanakkale)
2024-03-11 03:10:17 41.48806 36.36639 18.27 MW 4.0 Karadeniz - Samsun Körfezi - [17.48 km] Atakum (Samsun)
2024-03-11 03:09:38 36.13167 36.04028 7.46 ML 2.2 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 03:06:17 38.03917 37.71333 7.23 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-03-11 02:56:55 40.72667 27.44333 9.81 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.54 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-03-11 02:38:15 37.45167 37.19 9.66 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-11 02:25:32 38.41833 37.52722 6.94 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-03-11 02:22:19 36.15083 36.02611 7.34 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:53:19 36.16389 35.94667 7.0 ML 2.0 Samandağ (Hatay)
2024-03-11 01:42:19 38.66278 27.91917 10.81 ML 1.0 Gölmarmara (Manisa)
2024-03-11 01:40:07 40.34111 43.24278 7.02 ML 1.0 Digor (Kars)
2024-03-11 01:36:31 37.05944 28.90417 6.88 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-11 01:24:11 38.45861 38.02444 7.0 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2024-03-11 01:12:43 41.13583 41.01944 6.48 ML 1.1 Ardeşen (Rize)
2024-03-11 01:02:04 39.37889 25.95639 7.69 ML 0.9 Ege Denizi - [14.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-11 00:59:19 38.23833 37.68694 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-11 00:54:00 38.31417 27.25278 6.39 ML 1.1 Buca (İzmir)
2024-03-11 00:50:58 35.91694 30.40694 21.8 ML 1.6 Akdeniz - [44.02 km] Kumluca (Antalya)
2024-03-11 00:49:51 35.98639 27.34833 15.16 ML 1.6 Ege Denizi - [79.06 km] Datça (Muğla)
2024-03-11 00:22:40 40.33528 43.23889 8.53 ML 1.6 Digor (Kars)
2024-03-11 00:17:17 38.01444 36.77083 6.97 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-11 00:07:54 38.1275 38.5525 7.01 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-11 00:06:29 39.2525 40.99917 6.97 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2024-03-11 00:05:57 39.49083 26.20722 13.31 ML 1.1 Ayvacık (Çanakkale)
2024-03-11 00:04:58 39.26889 28.29111 7.03 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)