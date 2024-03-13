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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.13 11:47:11  36.9250   34.8548       30.4      -.-  2.6  -.-   KALEBURCU-TARSUS (MERSIN)                         İlksel

2024.03.13 11:41:53  38.0200   36.1543        6.6      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.03.13 11:34:16  37.2282   37.1365        0.0      -.-  1.7  -.-   ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel

2024.03.13 11:16:19  39.3052   40.2177       10.3      -.-  2.3  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2024.03.13 11:03:35  37.7360   35.3430        5.0      -.-  2.4  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.03.13 10:49:53  41.4887   30.8112       19.4      -.-  1.9  -.-   KOCAALI ACIKLARI-SAKARYA (KARADENIZ)              İlksel

2024.03.13 10:42:57  38.0293   36.7078        4.3      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.13 10:39:44  37.9408   27.9355        5.3      -.-  1.2  -.-   YUKARIKAYACIK-(AYDIN)                             İlksel

2024.03.13 10:00:10  39.5045   40.6422        5.2      -.-  2.6  -.-   SALTAS-CAT (ERZURUM)                              İlksel

2024.03.13 09:58:32  39.1870   27.6467        0.0      -.-  2.0  -.-   YIRCA-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.03.13 09:51:43  37.9157   28.5297       12.5      -.-  1.7  -.-   PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN)                         İlksel

2024.03.13 09:39:51  37.4002   39.0402        5.0      -.-  1.6  -.-   AKCAKEBIR-HILVAN (SANLIURFA)                      İlksel

2024.03.13 09:21:47  39.1903   42.4653        6.1      -.-  1.9  -.-   DIRIMPINAR-MALAZGIRT (MUS)                        İlksel

2024.03.13 09:12:03  39.3075   38.5973       13.1      -.-  2.1  -.-   BASARI-KEMALIYE (ERZINCAN)                        İlksel

2024.03.13 09:00:08  37.2335   36.9828        5.4      -.-  1.9  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.03.13 08:18:42  39.0500   42.1648        9.4      -.-  1.9  -.-   ARAKONAK-BULANIK (MUS)                            İlksel

2024.03.13 08:00:04  39.2030   29.3333        8.5      -.-  1.6  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                        İlksel

2024.03.13 07:38:11  35.5718   27.3943        6.9      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.13 07:27:14  38.8058   37.2707        3.6      -.-  1.3  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.03.13 07:24:29  38.9712   41.2658        8.2      -.-  2.8  -.-   AGARTI-(MUS)                                      İlksel

2024.03.13 07:12:38  37.0848   28.8570       18.6      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.13 06:48:35  32.8043   25.1652        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    REVIZE01   (2024.03.13 06:48:35)

2024.03.13 06:32:40  36.1140   40.2277        5.0      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

2024.03.13 06:28:41  38.7015   37.3318       23.7      -.-  1.0  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.03.13 06:16:45  39.0117   37.2980       17.8      -.-  1.1  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            REVIZE01   (2024.03.13 06:16:51)

2024.03.13 06:03:34  38.5215   37.2665        5.0      -.-  2.1  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.13 05:44:00  38.7077   37.6675       10.8      -.-  1.1  -.-   KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA)                       İlksel

2024.03.13 05:40:02  37.7707   36.1948        5.3      -.-  1.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.03.13 04:48:39  38.8503   37.8438       26.2      -.-  1.4  -.-   SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel

2024.03.13 04:44:59  38.9268   37.5633        7.6      -.-  1.4  -.-   BICIR-KULUNCAK (MALATYA)                          İlksel

2024.03.13 04:31:45  39.7663   42.1750        5.0      -.-  2.7  -.-   TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM)                       REVIZE01   (2024.03.13 04:31:45)

2024.03.13 03:58:33  37.4013   43.9797        5.0      -.-  2.2  -.-   YAZILI-YUKSEKOVA (HAKKARI)                        İlksel

2024.03.13 03:38:23  37.6107   35.5425        5.1      -.-  0.8  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             İlksel

2024.03.13 03:08:15  38.4382   38.0255       11.0      -.-  0.8  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.03.13 02:48:17  36.0405   30.4417       22.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.13 02:14:29  40.8147   31.0730        8.7      -.-  1.6  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel

2024.03.13 02:10:54  35.8457   25.4692        5.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.13 01:36:57  37.7927   37.7135        1.1      -.-  2.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.13 01:16:57  39.9755   26.7213       16.1      -.-  1.6  -.-   YUKARISAPCI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                  İlksel

2024.03.13 00:28:25  40.3028   27.0420       12.6      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

 AFAD 13 Mart son depremler listesi

    Tarih          Saat                Enlem             Boylam       Derinlik(Km)   Tip  Büyüklük     Yer        

2024-03-13 10:42:57       38.07361              36.69833              7.0          ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-13 10:09:27       38.17306              27.40806              10.85     ML         1.1          Torbalı (İzmir)  

2024-03-13 10:04:52       37.39222              43.96861              7.0          ML         1.5          Merkez (Hakkari)           

2024-03-13 10:00:11       39.385   40.62083              7.04       ML         2.5          Yedisu (Bingöl)

2024-03-13 09:21:46       39.2025                42.50083              7.01       ML         2.1          Malazgirt (Muş)              

2024-03-13 09:11:59       39.43056              38.24806              7.0          ML         2.0          Divriği (Sivas)    

2024-03-13 09:06:05       38.96222              29.80917              7.0          ML         0.9          Altıntaş (Kütahya)          

2024-03-13 09:00:08       37.18639              36.94778              7.0          ML         2.1          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-03-13 08:18:42       39.01167              42.19389              7.03       ML         1.6          Bulanık (Muş)  

2024-03-13 08:00:05       39.18139              29.41083              7.75       ML         1.6          Gediz (Kütahya)             

2024-03-13 07:38:11       35.53528              27.49694              11.26     ML         2.3          Akdeniz - [128.70 km] Datça (Muğla)    

2024-03-13 07:27:12       38.14028              37.3975                7.04       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-13 07:24:28       38.97833              41.21333              4.34       ML         2.7          Merkez (Muş) 

2024-03-13 07:12:38       37.07389              28.90278              5.47       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-13 06:48:35       33.21917              25.93028              6.76       ML         2.9          Akdeniz              

2024-03-13 06:32:36       35.93028              40.16917              8.43       ML         2.3          Deyrizor (Suriye) - [101.88 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)         

2024-03-13 06:28:42       38.84083              37.39     12.22     ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-03-13 06:24:14       39.70389              41.15444              6.6          ML         0.8          Çat (Erzurum)  

2024-03-13 06:19:21       39.97361              39.72083              10.86     ML         1.1          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-03-13 06:17:05       37.93556              37.9575                7.0          ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-13 06:03:34       38.45806              37.30333              5.24       ML         2.0          Darende (Malatya)        

2024-03-13 05:44:09       38.63389              31.18806              7.01       ML         0.8          Eber Gölü - [07.52 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)            

2024-03-13 05:43:56       38.21833              37.88889              7.0          ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-13 05:40:01       37.78444              36.28306              7.92       ML         1.3          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-03-13 05:36:53       38.50667              40.37444              11.83     ML         1.0          Hani (Diyarbakır)            

2024-03-13 05:30:26       40.18583              27.91806              7.0          ML         1.4          Kuş Gölü - [03.90 km] Bandırma (Balıkesir)               

2024-03-13 05:24:32       36.80194              36.49778              12.89     ML         1.2          Hassa (Hatay)   

2024-03-13 05:21:24       38.28389              37.86056              5.48       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-13 05:17:51       37.815   41.62556              7.0          ML         1.0          Beşiri (Batman)               

2024-03-13 05:16:49       38.22389              37.68528              7.0          ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-13 05:10:09       37.235   36.87556              6.98       ML         1.2          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-03-13 05:07:29       37.52389              29.86778              7.0          ML         1.2          Yeşilova (Burdur)           

2024-03-13 05:06:17       34.25417              24.70583              5.22       ML         3.1          Akdeniz              

2024-03-13 04:48:41       38.25     37.75028              9.89       ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-13 04:45:02       38.8425                37.42583              11.75     ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-03-13 04:35:55       38.22222              38.12222              6.99       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-13 04:31:44       39.78944              42.28639              24.96     ML         2.6          Karayazı (Erzurum)        

2024-03-13 04:17:05       37.77667              36.19306              7.0          ML         1.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-13 03:59:05       37.90694              36.51056              7.13       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-13 03:58:34       37.40056              43.99694              7.0          ML         2.2          Yüksekova (Hakkari)     

2024-03-13 03:38:25       37.63889              35.35694              7.18       ML         1.2          Aladağ (Adana)               

2024-03-13 03:23:11       38.24778              37.83472              7.58       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-13 03:22:01       38.39167              37.58611              7.0          ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-03-13 03:08:17       38.50917              38.025   7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-13 02:49:56       37.9775                27.12583              5.46       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.25 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-13 02:48:18       35.97194              30.32722              27.99     ML         2.0          Akdeniz - [37.76 km] Kumluca (Antalya)               

2024-03-13 02:40:21       37.77444              35.42583              6.96       ML         1.2          Yahyalı (Kayseri)             

2024-03-13 02:14:30       40.7975                31.09583              8.48       ML         1.3          Merkez (Düzce)              

2024-03-13 01:36:58       37.79222              37.70528              5.35       ML         2.2          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-13 01:33:53       38.18333              38.62556              7.0          ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-03-13 01:32:00       38.54222              39.51333              7.0          ML         1.1          Maden (Elazığ)

2024-03-13 01:29:23       39.57972              26.03778              11.2       ML         1.4          Ege Denizi - [08.68 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-13 01:23:30       38.56889              37.48917              7.02       ML         1.9          Darende (Malatya)        

2024-03-13 01:16:56       39.91778              26.67222              7.62       ML         1.5          Bayramiç (Çanakkale)   

2024-03-13 01:02:25       38.63611              37.29972              7.0          ML         3.2          Gürün (Sivas)   

2024-03-13 01:02:14       37.18861              36.7125                7.0          ML         2.1          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-03-13 00:56:43       39.62944              25.4375                8.9          ML         1.6          Ege Denizi - [56.51 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-13 00:45:36       38.26972              38.81944              5.05       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-03-13 00:41:00       38.28139              38.8075                6.71       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-03-13 00:34:28       38.175   38.67861              7.09       ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-03-13 00:28:26       40.29111              27.01583              6.78       ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-03-13 00:16:43       39.83972              43.47194              7.0          ML         1.0          Tuzluca (Iğdır)  

2024-03-13 00:16:37       39.26556              29.19778              9.38       ML         1.6          Hisarcık (Kütahya)          

2024-03-13 00:14:59       37.785   37.72083              5.91       ML         1.3          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-13 00:08:23       37.03528              28.99722              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-13 00:00:15       37.40833              43.96833              12.2       ML         1.7          Merkez (Hakkari)