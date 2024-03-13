Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 13 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.13 11:47:11 36.9250 34.8548 30.4 -.- 2.6 -.- KALEBURCU-TARSUS (MERSIN) İlksel

2024.03.13 11:41:53 38.0200 36.1543 6.6 -.- 1.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.13 11:34:16 37.2282 37.1365 0.0 -.- 1.7 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.13 11:16:19 39.3052 40.2177 10.3 -.- 2.3 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

2024.03.13 11:03:35 37.7360 35.3430 5.0 -.- 2.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.03.13 10:49:53 41.4887 30.8112 19.4 -.- 1.9 -.- KOCAALI ACIKLARI-SAKARYA (KARADENIZ) İlksel

2024.03.13 10:42:57 38.0293 36.7078 4.3 -.- 1.7 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.13 10:39:44 37.9408 27.9355 5.3 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) İlksel

2024.03.13 10:00:10 39.5045 40.6422 5.2 -.- 2.6 -.- SALTAS-CAT (ERZURUM) İlksel

2024.03.13 09:58:32 39.1870 27.6467 0.0 -.- 2.0 -.- YIRCA-SOMA (MANISA) İlksel

2024.03.13 09:51:43 37.9157 28.5297 12.5 -.- 1.7 -.- PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2024.03.13 09:39:51 37.4002 39.0402 5.0 -.- 1.6 -.- AKCAKEBIR-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2024.03.13 09:21:47 39.1903 42.4653 6.1 -.- 1.9 -.- DIRIMPINAR-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2024.03.13 09:12:03 39.3075 38.5973 13.1 -.- 2.1 -.- BASARI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel

2024.03.13 09:00:08 37.2335 36.9828 5.4 -.- 1.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.03.13 08:18:42 39.0500 42.1648 9.4 -.- 1.9 -.- ARAKONAK-BULANIK (MUS) İlksel

2024.03.13 08:00:04 39.2030 29.3333 8.5 -.- 1.6 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2024.03.13 07:38:11 35.5718 27.3943 6.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.13 07:27:14 38.8058 37.2707 3.6 -.- 1.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.13 07:24:29 38.9712 41.2658 8.2 -.- 2.8 -.- AGARTI-(MUS) İlksel

2024.03.13 07:12:38 37.0848 28.8570 18.6 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.13 06:48:35 32.8043 25.1652 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.03.13 06:48:35)

2024.03.13 06:32:40 36.1140 40.2277 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2024.03.13 06:28:41 38.7015 37.3318 23.7 -.- 1.0 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.13 06:16:45 39.0117 37.2980 17.8 -.- 1.1 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2024.03.13 06:16:51)

2024.03.13 06:03:34 38.5215 37.2665 5.0 -.- 2.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.13 05:44:00 38.7077 37.6675 10.8 -.- 1.1 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2024.03.13 05:40:02 37.7707 36.1948 5.3 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.13 04:48:39 38.8503 37.8438 26.2 -.- 1.4 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2024.03.13 04:44:59 38.9268 37.5633 7.6 -.- 1.4 -.- BICIR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2024.03.13 04:31:45 39.7663 42.1750 5.0 -.- 2.7 -.- TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM) REVIZE01 (2024.03.13 04:31:45)

2024.03.13 03:58:33 37.4013 43.9797 5.0 -.- 2.2 -.- YAZILI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel

2024.03.13 03:38:23 37.6107 35.5425 5.1 -.- 0.8 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.13 03:08:15 38.4382 38.0255 11.0 -.- 0.8 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.13 02:48:17 36.0405 30.4417 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.13 02:14:29 40.8147 31.0730 8.7 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2024.03.13 02:10:54 35.8457 25.4692 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.13 01:36:57 37.7927 37.7135 1.1 -.- 2.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.13 01:16:57 39.9755 26.7213 16.1 -.- 1.6 -.- YUKARISAPCI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2024.03.13 00:28:25 40.3028 27.0420 12.6 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

AFAD 13 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-13 10:42:57 38.07361 36.69833 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-13 10:09:27 38.17306 27.40806 10.85 ML 1.1 Torbalı (İzmir)

2024-03-13 10:04:52 37.39222 43.96861 7.0 ML 1.5 Merkez (Hakkari)

2024-03-13 10:00:11 39.385 40.62083 7.04 ML 2.5 Yedisu (Bingöl)

2024-03-13 09:21:46 39.2025 42.50083 7.01 ML 2.1 Malazgirt (Muş)

2024-03-13 09:11:59 39.43056 38.24806 7.0 ML 2.0 Divriği (Sivas)

2024-03-13 09:06:05 38.96222 29.80917 7.0 ML 0.9 Altıntaş (Kütahya)

2024-03-13 09:00:08 37.18639 36.94778 7.0 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-13 08:18:42 39.01167 42.19389 7.03 ML 1.6 Bulanık (Muş)

2024-03-13 08:00:05 39.18139 29.41083 7.75 ML 1.6 Gediz (Kütahya)

2024-03-13 07:38:11 35.53528 27.49694 11.26 ML 2.3 Akdeniz - [128.70 km] Datça (Muğla)

2024-03-13 07:27:12 38.14028 37.3975 7.04 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-13 07:24:28 38.97833 41.21333 4.34 ML 2.7 Merkez (Muş)

2024-03-13 07:12:38 37.07389 28.90278 5.47 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-13 06:48:35 33.21917 25.93028 6.76 ML 2.9 Akdeniz

2024-03-13 06:32:36 35.93028 40.16917 8.43 ML 2.3 Deyrizor (Suriye) - [101.88 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)

2024-03-13 06:28:42 38.84083 37.39 12.22 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-03-13 06:24:14 39.70389 41.15444 6.6 ML 0.8 Çat (Erzurum)

2024-03-13 06:19:21 39.97361 39.72083 10.86 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)

2024-03-13 06:17:05 37.93556 37.9575 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-13 06:03:34 38.45806 37.30333 5.24 ML 2.0 Darende (Malatya)

2024-03-13 05:44:09 38.63389 31.18806 7.01 ML 0.8 Eber Gölü - [07.52 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)

2024-03-13 05:43:56 38.21833 37.88889 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-13 05:40:01 37.78444 36.28306 7.92 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-03-13 05:36:53 38.50667 40.37444 11.83 ML 1.0 Hani (Diyarbakır)

2024-03-13 05:30:26 40.18583 27.91806 7.0 ML 1.4 Kuş Gölü - [03.90 km] Bandırma (Balıkesir)

2024-03-13 05:24:32 36.80194 36.49778 12.89 ML 1.2 Hassa (Hatay)

2024-03-13 05:21:24 38.28389 37.86056 5.48 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-03-13 05:17:51 37.815 41.62556 7.0 ML 1.0 Beşiri (Batman)

2024-03-13 05:16:49 38.22389 37.68528 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-13 05:10:09 37.235 36.87556 6.98 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-13 05:07:29 37.52389 29.86778 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)

2024-03-13 05:06:17 34.25417 24.70583 5.22 ML 3.1 Akdeniz

2024-03-13 04:48:41 38.25 37.75028 9.89 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

2024-03-13 04:45:02 38.8425 37.42583 11.75 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-03-13 04:35:55 38.22222 38.12222 6.99 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-13 04:31:44 39.78944 42.28639 24.96 ML 2.6 Karayazı (Erzurum)

2024-03-13 04:17:05 37.77667 36.19306 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)

2024-03-13 03:59:05 37.90694 36.51056 7.13 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-13 03:58:34 37.40056 43.99694 7.0 ML 2.2 Yüksekova (Hakkari)

2024-03-13 03:38:25 37.63889 35.35694 7.18 ML 1.2 Aladağ (Adana)

2024-03-13 03:23:11 38.24778 37.83472 7.58 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-13 03:22:01 38.39167 37.58611 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

2024-03-13 03:08:17 38.50917 38.025 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-03-13 02:49:56 37.9775 27.12583 5.46 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.25 km] Menderes (İzmir)

2024-03-13 02:48:18 35.97194 30.32722 27.99 ML 2.0 Akdeniz - [37.76 km] Kumluca (Antalya)

2024-03-13 02:40:21 37.77444 35.42583 6.96 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)

2024-03-13 02:14:30 40.7975 31.09583 8.48 ML 1.3 Merkez (Düzce)

2024-03-13 01:36:58 37.79222 37.70528 5.35 ML 2.2 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-03-13 01:33:53 38.18333 38.62556 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-03-13 01:32:00 38.54222 39.51333 7.0 ML 1.1 Maden (Elazığ)

2024-03-13 01:29:23 39.57972 26.03778 11.2 ML 1.4 Ege Denizi - [08.68 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-13 01:23:30 38.56889 37.48917 7.02 ML 1.9 Darende (Malatya)

2024-03-13 01:16:56 39.91778 26.67222 7.62 ML 1.5 Bayramiç (Çanakkale)

2024-03-13 01:02:25 38.63611 37.29972 7.0 ML 3.2 Gürün (Sivas)

2024-03-13 01:02:14 37.18861 36.7125 7.0 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)

2024-03-13 00:56:43 39.62944 25.4375 8.9 ML 1.6 Ege Denizi - [56.51 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-13 00:45:36 38.26972 38.81944 5.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-03-13 00:41:00 38.28139 38.8075 6.71 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-03-13 00:34:28 38.175 38.67861 7.09 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2024-03-13 00:28:26 40.29111 27.01583 6.78 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-03-13 00:16:43 39.83972 43.47194 7.0 ML 1.0 Tuzluca (Iğdır)

2024-03-13 00:16:37 39.26556 29.19778 9.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)

2024-03-13 00:14:59 37.785 37.72083 5.91 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-03-13 00:08:23 37.03528 28.99722 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-13 00:00:15 37.40833 43.96833 12.2 ML 1.7 Merkez (Hakkari)