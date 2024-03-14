Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.14 09:34:32 40.3815 27.0085 8.2 -.- 2.1 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.14 09:32:59 38.4632 37.2905 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 09:18:39 39.3905 38.3867 8.2 -.- 1.9 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2024.03.14 09:16:28 39.3707 38.3803 20.6 -.- 2.3 -.- ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2024.03.14 09:13:27 40.3743 26.9907 6.9 -.- 2.0 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2024.03.14 09:12:51 38.7757 39.1010 15.1 -.- 1.7 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG) İlksel

2024.03.14 08:38:16 38.1998 37.7392 12.1 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.14 08:31:05 37.8458 36.5238 7.1 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 07:30:00 39.3338 26.2278 10.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.14 07:05:10 38.9217 29.8328 3.6 -.- 2.0 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2024.03.14 07:04:27 39.1430 29.5022 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2024.03.14 06:33:15 35.5768 27.3480 8.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.14 05:56:26 34.4827 33.1293 25.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.14 05:35:46 36.9573 26.5685 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.14 05:32:18 39.6630 27.8618 5.6 -.- 1.9 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel

2024.03.14 05:28:22 37.0515 29.0342 11.7 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.14 05:25:22 40.2282 26.9673 13.9 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.14 05:12:49 37.9858 27.1842 19.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.14 04:42:24 38.3708 27.2275 12.1 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2024.03.14 04:28:33 36.4450 36.1812 7.9 -.- 1.4 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2024.03.14 04:13:17 39.4997 26.1617 14.4 -.- 1.6 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2024.03.14 03:30:43 36.9985 28.1192 8.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.14 03:28:05 38.3178 37.8030 8.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.14 03:24:22 40.5792 28.8212 6.7 -.- 1.6 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2024.03.14 02:59:14 40.4145 28.8483 10.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.14 02:50:41 40.3915 28.8688 3.3 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.14 02:11:57 37.2665 36.9950 8.9 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 01:49:18 40.8705 31.6865 14.1 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.03.14 01:35:14 39.0838 29.8703 5.0 -.- 1.2 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2024.03.14 01:27:37 39.0887 41.6040 7.2 -.- 1.7 -.- KAYALIKALE-VARTO (MUS) İlksel

2024.03.14 01:10:14 37.8658 36.4910 5.3 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 01:04:22 38.0643 36.4578 5.0 -.- 2.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 00:56:06 38.1058 36.5503 7.7 -.- 2.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.14 00:36:20 36.1585 35.8612 8.2 -.- 3.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.14 00:02:00 38.1018 36.7662 5.0 -.- 2.4 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 14 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-14 11:34:29 37.155 37.23556 6.7 ML 1.5 Şehitkamil (Gaziantep)

2024-03-14 09:34:32 40.33278 26.98472 15.23 ML 2.1 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-14 09:13:28 40.54611 27.52667 7.81 ML 1.2 Marmara Denizi - [03.43 km] Marmara (Balıkesir)

2024-03-14 08:38:18 38.24889 37.78167 6.89 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-14 08:31:06 37.8725 36.49694 7.14 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-14 07:50:33 37.32028 37.02194 6.92 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-14 07:30:00 39.35917 26.2425 8.17 ML 2.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.74 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-14 07:05:11 38.94917 29.80111 7.0 ML 1.6 Gediz (Kütahya)

2024-03-14 07:04:28 39.1425 29.48083 9.39 ML 1.6 Gediz (Kütahya)

2024-03-14 06:33:13 35.44306 27.42472 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [138.86 km] Datça (Muğla)

2024-03-14 06:24:53 38.19306 38.69667 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-14 05:56:24 34.33167 33.02417 21.09 ML 2.6 Akdeniz

2024-03-14 05:50:47 38.26167 37.78889 5.06 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-03-14 05:35:47 36.94667 26.59778 6.75 ML 1.9 Ege Denizi - [59.21 km] Bodrum (Muğla)

2024-03-14 05:32:18 39.64444 27.85083 10.79 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir)

2024-03-14 05:28:23 37.03694 29.00944 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-14 05:25:23 40.22583 26.92472 11.83 ML 1.3 Lapseki (Çanakkale)

2024-03-14 05:12:50 37.96917 27.12722 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.17 km] Menderes (İzmir)

2024-03-14 04:42:25 38.35444 27.18528 8.39 ML 1.3 Buca (İzmir)

2024-03-14 04:42:02 38.47417 37.99722 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-03-14 03:28:06 38.25889 37.79083 8.24 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)

2024-03-14 03:24:23 40.58944 28.80889 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.27 km] Armutlu (Yalova)

2024-03-14 02:59:15 40.42111 28.84639 7.12 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.39 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-14 02:50:43 40.36917 28.90778 6.74 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.86 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-14 01:04:23 38.07472 36.48722 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-14 00:56:06 38.11861 36.54833 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-14 00:36:19 36.13944 35.82611 14.2 ML 3.1 Akdeniz - [09.96 km] Samandağ (Hatay)

2024-03-14 00:02:00 38.05278 36.72694 11.51 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)