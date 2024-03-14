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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.14 09:34:32  40.3815   27.0085        8.2      -.-  2.1  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.03.14 09:32:59  38.4632   37.2905        5.0      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.14 09:18:39  39.3905   38.3867        8.2      -.-  1.9  -.-   ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel

2024.03.14 09:16:28  39.3707   38.3803       20.6      -.-  2.3  -.-   ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel

2024.03.14 09:13:27  40.3743   26.9907        6.9      -.-  2.0  -.-   GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)                        İlksel

2024.03.14 09:12:51  38.7757   39.1010       15.1      -.-  1.7  -.-   ALTINKUSAK-(ELAZIG)                               İlksel

2024.03.14 08:38:16  38.1998   37.7392       12.1      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.03.14 08:31:05  37.8458   36.5238        7.1      -.-  2.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.14 07:30:00  39.3338   26.2278       10.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.14 07:05:10  38.9217   29.8328        3.6      -.-  2.0  -.-   YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                       İlksel

2024.03.14 07:04:27  39.1430   29.5022        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                  İlksel

2024.03.14 06:33:15  35.5768   27.3480        8.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.14 05:56:26  34.4827   33.1293       25.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.14 05:35:46  36.9573   26.5685        7.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.14 05:32:18  39.6630   27.8618        5.6      -.-  1.9  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             İlksel

2024.03.14 05:28:22  37.0515   29.0342       11.7      -.-  1.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.14 05:25:22  40.2282   26.9673       13.9      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.03.14 05:12:49  37.9858   27.1842       19.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.14 04:42:24  38.3708   27.2275       12.1      -.-  1.4  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

2024.03.14 04:28:33  36.4450   36.1812        7.9      -.-  1.4  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.03.14 04:13:17  39.4997   26.1617       14.4      -.-  1.6  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.14 03:30:43  36.9985   28.1192        8.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.14 03:28:05  38.3178   37.8030        8.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.14 03:24:22  40.5792   28.8212        6.7      -.-  1.6  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel

2024.03.14 02:59:14  40.4145   28.8483       10.0      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.14 02:50:41  40.3915   28.8688        3.3      -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel

2024.03.14 02:11:57  37.2665   36.9950        8.9      -.-  1.4  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.14 01:49:18  40.8705   31.6865       14.1      -.-  1.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2024.03.14 01:35:14  39.0838   29.8703        5.0      -.-  1.2  -.-   ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA)                     İlksel

2024.03.14 01:27:37  39.0887   41.6040        7.2      -.-  1.7  -.-   KAYALIKALE-VARTO (MUS)                            İlksel

2024.03.14 01:10:14  37.8658   36.4910        5.3      -.-  1.6  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.14 01:04:22  38.0643   36.4578        5.0      -.-  2.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.14 00:56:06  38.1058   36.5503        7.7      -.-  2.8  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.14 00:36:20  36.1585   35.8612        8.2      -.-  3.0  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.03.14 00:02:00  38.1018   36.7662        5.0      -.-  2.4  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

 AFAD 14 Mart son depremler listesi

   Tarih          Saat           Enlem   Boylam   Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük             Yer       

2024-03-14 11:34:29       37.155   37.23556              6.7          ML         1.5          Şehitkamil (Gaziantep)

2024-03-14 09:34:32       40.33278              26.98472              15.23     ML         2.1          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-14 09:13:28       40.54611              27.52667              7.81       ML         1.2          Marmara Denizi - [03.43 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-03-14 08:38:18       38.24889              37.78167              6.89       ML         2.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-14 08:31:06       37.8725                36.49694              7.14       ML         2.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-14 07:50:33       37.32028              37.02194              6.92       ML         1.4          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-03-14 07:30:00       39.35917              26.2425                8.17       ML         2.3          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.74 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-03-14 07:05:11       38.94917              29.80111              7.0          ML         1.6          Gediz (Kütahya)             

2024-03-14 07:04:28       39.1425                29.48083              9.39       ML         1.6          Gediz (Kütahya)             

2024-03-14 06:33:13       35.44306              27.42472              7.0          ML         1.9          Akdeniz - [138.86 km] Datça (Muğla)    

2024-03-14 06:24:53       38.19306              38.69667              7.0          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-14 05:56:24       34.33167              33.02417              21.09     ML         2.6          Akdeniz              

2024-03-14 05:50:47       38.26167              37.78889              5.06       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-14 05:35:47       36.94667              26.59778              6.75       ML         1.9          Ege Denizi - [59.21 km] Bodrum (Muğla)               

2024-03-14 05:32:18       39.64444              27.85083              10.79     ML         1.8          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-03-14 05:28:23       37.03694              29.00944              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-14 05:25:23       40.22583              26.92472              11.83     ML         1.3          Lapseki (Çanakkale)      

2024-03-14 05:12:50       37.96917              27.12722              7.0          ML         1.3          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.17 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-14 04:42:25       38.35444              27.18528              8.39       ML         1.3          Buca (İzmir)      

2024-03-14 04:42:02       38.47417              37.99722              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-14 03:28:06       38.25889              37.79083              8.24       ML         1.9          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-14 03:24:23       40.58944              28.80889              7.0          ML         1.3          Marmara Denizi - [05.27 km] Armutlu (Yalova)               

2024-03-14 02:59:15       40.42111              28.84639              7.12       ML         1.2          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.39 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-14 02:50:43       40.36917              28.90778              6.74       ML         1.3          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [00.86 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-14 01:04:23       38.07472              36.48722              7.0          ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-14 00:56:06       38.11861              36.54833              7.0          ML         2.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-14 00:36:19       36.13944              35.82611              14.2       ML         3.1          Akdeniz - [09.96 km] Samandağ (Hatay)               

2024-03-14 00:02:00       38.05278              36.72694              11.51     ML         2.6          Göksun (Kahramanmaraş)