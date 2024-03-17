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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 17 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mart son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.17 12:04:34 40.2973 27.0168 6.9 -.- 2.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.17 11:44:29 37.4640 36.8902 17.4 -.- 1.3 -.- CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.17 11:36:21 37.6715 35.3742 3.1 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.17 11:33:04  37.3823   36.9110        5.9      -.-  2.4  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.17 07:59:00  38.3453   37.8642        5.1      -.-  2.5  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.17 07:39:15  34.1623   23.3475       10.7      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.17 06:51:03  35.9043   24.3722       17.9      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.17 06:17:47  40.6657   34.8280        5.6      -.-  2.1  -.-   TURKLER-(CORUM)                                   İlksel

2024.03.17 06:16:12  40.6595   34.8452        4.4      -.-  2.2  -.-   TURKLER-(CORUM)                                   İlksel

2024.03.17 05:35:24  40.1898   31.7697        2.6      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.03.17 04:13:48  37.1412   36.3137        5.0      -.-  1.3  -.-   DERVISLI-(OSMANIYE)                               İlksel

2024.03.17 03:59:09  36.9682   28.7497        1.4      -.-  1.2  -.-   ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      İlksel

2024.03.17 03:44:00  36.6107   36.3493        4.1      -.-  1.9  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                     İlksel

2024.03.17 03:26:57  37.9545   36.2428        1.4      -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.17 03:20:37  35.7468   25.4965       13.6      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.17 03:09:25  40.8390   27.7590        7.7      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.03.17 02:59:17  40.0902   28.1572        4.8      -.-  1.6  -.-   KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.17 02:25:36  38.0430   42.9998        6.5      -.-  2.1  -.-   AKCABUK-CATAK (VAN)                               İlksel

2024.03.17 02:24:04  40.1135   28.1232        5.0      -.-  1.4  -.-   ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)                  İlksel

2024.03.17 02:18:16  37.5857   27.2867        8.2      -.-  2.3  -.-   ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)                            İlksel

2024.03.17 02:07:49  36.5703   28.2413       28.8      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.17 02:00:09  37.4360   37.1192        5.5      -.-  1.8  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.17 01:59:22  38.0515   43.1142        5.6      -.-  2.2  -.-   ISINLI-CATAK (VAN)                                İlksel

2024.03.17 01:44:36  38.1002   42.9578        3.6      -.-  1.8  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        İlksel

2024.03.17 01:39:55  38.3413   42.5752       14.6      -.-  1.6  -.-   TEKNECIK-TATVAN (BITLIS)                          İlksel

2024.03.17 01:27:02  37.8728   26.8860        5.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.17 01:06:22  38.2545   37.7750       15.4      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.03.17 01:04:28  41.3688   31.7677        5.6      -.-  1.6  -.-   SARIMSAK-(ZONGULDAK)                              İlksel

2024.03.17 01:03:05  37.0900   28.4018        3.0      -.-  1.3  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel

2024.03.17 00:04:38  38.0475   37.2102        4.9      -.-  1.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

 AFAD 17 Mart son depremler listesi

Tarih              Saat             Enlem                Boylam    Derinlik(Km)  Tip     Büyüklük             Yer   

2024-03-17 11:20:45       38.87806              43.50722              17.66     ML         2.8          Van Gölü - [01.63 km] Tuşba (Van)        

2024-03-17 08:33:28       38.31667              37.86389              10.44     ML         2.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-17 08:31:05       38.32222              37.84944              7.0          ML         2.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-17 08:21:41       38.14556              38.51889              7.0          ML         1.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-17 08:19:12       38.87028              35.47583              7.0          ML         1.4          Kocasinan (Kayseri)       

2024-03-17 07:58:59       38.31694              37.85306              9.53       ML         2.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-17 06:17:48       40.71056              34.87472              8.88       ML         1.7          Merkez (Çorum)            

2024-03-17 06:16:13       40.68417              34.85278              10.04     ML         1.8          Merkez (Çorum)            

2024-03-17 05:35:25       40.18778              31.73639              7.0          ML         1.9          Beypazarı (Ankara)        

2024-03-17 05:27:34       38.23889              38.13861              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-17 05:16:18       38.09139              38.35694              7.0          ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-17 04:58:25       38.10806              37.78194              7.23       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-17 04:55:00       38.05972              43.05417              12.67     ML         1.2          Çatak (Van)       

2024-03-17 04:33:52       38.20389              38.0675                7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-17 04:13:49       37.13028              36.33278              7.0          ML         1.4          Merkez (Osmaniye)      

2024-03-17 04:02:23       38.06806              37.19306              6.21       ML         1.1          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-17 03:59:09       36.92833              28.72389              16.31     ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-17 03:52:22       38.26056              37.84278              9.8          ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-17 03:43:59       36.605   36.41139              8.52       ML         2.0          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-17 03:26:58       37.94333              36.21944              11.54     ML         1.9          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-17 03:24:03       38.6325                43.74667              7.53       ML         1.0          İpekyolu (Van)

2024-03-17 03:19:30       38.12167              38.58472              7.0          ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-03-17 03:09:26       40.80417              27.75556              6.87       ML         1.3          Marmara Denizi - [18.73 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-03-17 03:07:53       38.10139              38.47306              9.29       ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-17 02:59:17       40.09389              28.1375                7.62       ML         1.7          Susurluk (Balıkesir)        

2024-03-17 02:41:34       37.03778              29.00361              7.01       ML         0.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-17 02:39:13       37.44972              37.15667              7.74       ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-17 02:27:42       38.075   38.35306              7.08       ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-17 02:25:36       38.06333              43.02306              5.56       ML         1.7          Çatak (Van)       

2024-03-17 02:24:05       40.08472              28.14583              7.84       ML         1.4          Susurluk (Balıkesir)        

2024-03-17 02:18:15       37.59639              27.27333              9.37       ML         2.1          Söke (Aydın)    

2024-03-17 02:07:49       36.55611              28.27028              37.1       ML         1.1          Akdeniz - [16.69 km] Marmaris (Muğla)               

2024-03-17 02:00:08       37.45611              37.15778              8.64       ML         1.9          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-17 01:59:22       38.04361              43.06306              7.0          ML         2.2          Çatak (Van)       

2024-03-17 01:44:35       38.07139              43.05111              22.42     ML         1.7          Çatak (Van)       

2024-03-17 01:39:57       38.05472              43.02333              14.33     ML         1.6          Çatak (Van)       

2024-03-17 01:34:59       38.17722              38.45611              7.0          ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-17 01:34:22       38.18556              38.4275                7.03       ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-17 01:27:02       37.86194              26.87889              12.97     ML         1.7          Ege Denizi - [23.54 km] Seferihisar (İzmir)               

2024-03-17 01:20:33       38.08528              38.45139              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-17 01:09:19       37.83528              37.88528              7.0          ML         1.1          Tut (Adıyaman)               

2024-03-17 01:06:22       38.26583              37.81194              9.07       ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-03-17 01:04:28       41.37222              31.76861              7.0          ML         1.3          Kozlu (Zonguldak)          

2024-03-17 00:56:07       35.75583              35.5675                22.5       ML         1.9          Akdeniz              

2024-03-17 00:35:44       38.23944              37.77333              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-17 00:31:51       36.85028              27.51472              6.97       ML         1.4          Ege Denizi - [15.08 km] Datça (Muğla)  

2024-03-17 00:19:32       37.02222              29.01806              7.02       ML         1.3          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-17 00:04:38       38.08944              37.26389              7.01       ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-17 00:01:34       39.90611              41.43722              7.0          ML         1.0          Palandöken (Erzurum)