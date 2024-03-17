Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.17 12:04:34 40.2973 27.0168 6.9 -.- 2.6 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel



2024.03.17 11:44:29 37.4640 36.8902 17.4 -.- 1.3 -.- CAKIRLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel



2024.03.17 11:36:21 37.6715 35.3742 3.1 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.17 11:33:04 37.3823 36.9110 5.9 -.- 2.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.17 07:59:00 38.3453 37.8642 5.1 -.- 2.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.17 07:39:15 34.1623 23.3475 10.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.17 06:51:03 35.9043 24.3722 17.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.17 06:17:47 40.6657 34.8280 5.6 -.- 2.1 -.- TURKLER-(CORUM) İlksel

2024.03.17 06:16:12 40.6595 34.8452 4.4 -.- 2.2 -.- TURKLER-(CORUM) İlksel

2024.03.17 05:35:24 40.1898 31.7697 2.6 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.03.17 04:13:48 37.1412 36.3137 5.0 -.- 1.3 -.- DERVISLI-(OSMANIYE) İlksel

2024.03.17 03:59:09 36.9682 28.7497 1.4 -.- 1.2 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.17 03:44:00 36.6107 36.3493 4.1 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.17 03:26:57 37.9545 36.2428 1.4 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.17 03:20:37 35.7468 25.4965 13.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.17 03:09:25 40.8390 27.7590 7.7 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.03.17 02:59:17 40.0902 28.1572 4.8 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2024.03.17 02:25:36 38.0430 42.9998 6.5 -.- 2.1 -.- AKCABUK-CATAK (VAN) İlksel

2024.03.17 02:24:04 40.1135 28.1232 5.0 -.- 1.4 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2024.03.17 02:18:16 37.5857 27.2867 8.2 -.- 2.3 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel

2024.03.17 02:07:49 36.5703 28.2413 28.8 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.17 02:00:09 37.4360 37.1192 5.5 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.17 01:59:22 38.0515 43.1142 5.6 -.- 2.2 -.- ISINLI-CATAK (VAN) İlksel

2024.03.17 01:44:36 38.1002 42.9578 3.6 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2024.03.17 01:39:55 38.3413 42.5752 14.6 -.- 1.6 -.- TEKNECIK-TATVAN (BITLIS) İlksel

2024.03.17 01:27:02 37.8728 26.8860 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.17 01:06:22 38.2545 37.7750 15.4 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.17 01:04:28 41.3688 31.7677 5.6 -.- 1.6 -.- SARIMSAK-(ZONGULDAK) İlksel

2024.03.17 01:03:05 37.0900 28.4018 3.0 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2024.03.17 00:04:38 38.0475 37.2102 4.9 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 17 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-17 11:20:45 38.87806 43.50722 17.66 ML 2.8 Van Gölü - [01.63 km] Tuşba (Van)

2024-03-17 08:33:28 38.31667 37.86389 10.44 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)

2024-03-17 08:31:05 38.32222 37.84944 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)

2024-03-17 08:21:41 38.14556 38.51889 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)

2024-03-17 08:19:12 38.87028 35.47583 7.0 ML 1.4 Kocasinan (Kayseri)

2024-03-17 07:58:59 38.31694 37.85306 9.53 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)

2024-03-17 06:17:48 40.71056 34.87472 8.88 ML 1.7 Merkez (Çorum)

2024-03-17 06:16:13 40.68417 34.85278 10.04 ML 1.8 Merkez (Çorum)

2024-03-17 05:35:25 40.18778 31.73639 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)

2024-03-17 05:27:34 38.23889 38.13861 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-17 05:16:18 38.09139 38.35694 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-17 04:58:25 38.10806 37.78194 7.23 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-17 04:55:00 38.05972 43.05417 12.67 ML 1.2 Çatak (Van)

2024-03-17 04:33:52 38.20389 38.0675 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-17 04:13:49 37.13028 36.33278 7.0 ML 1.4 Merkez (Osmaniye)

2024-03-17 04:02:23 38.06806 37.19306 6.21 ML 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-03-17 03:59:09 36.92833 28.72389 16.31 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-17 03:52:22 38.26056 37.84278 9.8 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-03-17 03:43:59 36.605 36.41139 8.52 ML 2.0 Kırıkhan (Hatay)

2024-03-17 03:26:58 37.94333 36.21944 11.54 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-17 03:24:03 38.6325 43.74667 7.53 ML 1.0 İpekyolu (Van)

2024-03-17 03:19:30 38.12167 38.58472 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2024-03-17 03:09:26 40.80417 27.75556 6.87 ML 1.3 Marmara Denizi - [18.73 km] Marmara (Balıkesir)

2024-03-17 03:07:53 38.10139 38.47306 9.29 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-03-17 02:59:17 40.09389 28.1375 7.62 ML 1.7 Susurluk (Balıkesir)

2024-03-17 02:41:34 37.03778 29.00361 7.01 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-17 02:39:13 37.44972 37.15667 7.74 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-17 02:27:42 38.075 38.35306 7.08 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-17 02:25:36 38.06333 43.02306 5.56 ML 1.7 Çatak (Van)

2024-03-17 02:24:05 40.08472 28.14583 7.84 ML 1.4 Susurluk (Balıkesir)

2024-03-17 02:18:15 37.59639 27.27333 9.37 ML 2.1 Söke (Aydın)

2024-03-17 02:07:49 36.55611 28.27028 37.1 ML 1.1 Akdeniz - [16.69 km] Marmaris (Muğla)

2024-03-17 02:00:08 37.45611 37.15778 8.64 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-17 01:59:22 38.04361 43.06306 7.0 ML 2.2 Çatak (Van)

2024-03-17 01:44:35 38.07139 43.05111 22.42 ML 1.7 Çatak (Van)

2024-03-17 01:39:57 38.05472 43.02333 14.33 ML 1.6 Çatak (Van)

2024-03-17 01:34:59 38.17722 38.45611 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-03-17 01:34:22 38.18556 38.4275 7.03 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-17 01:27:02 37.86194 26.87889 12.97 ML 1.7 Ege Denizi - [23.54 km] Seferihisar (İzmir)

2024-03-17 01:20:33 38.08528 38.45139 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-17 01:09:19 37.83528 37.88528 7.0 ML 1.1 Tut (Adıyaman)

2024-03-17 01:06:22 38.26583 37.81194 9.07 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-03-17 01:04:28 41.37222 31.76861 7.0 ML 1.3 Kozlu (Zonguldak)

2024-03-17 00:56:07 35.75583 35.5675 22.5 ML 1.9 Akdeniz

2024-03-17 00:35:44 38.23944 37.77333 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-17 00:31:51 36.85028 27.51472 6.97 ML 1.4 Ege Denizi - [15.08 km] Datça (Muğla)

2024-03-17 00:19:32 37.02222 29.01806 7.02 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-17 00:04:38 38.08944 37.26389 7.01 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-17 00:01:34 39.90611 41.43722 7.0 ML 1.0 Palandöken (Erzurum)