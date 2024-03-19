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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 19 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Mart 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.19 11:09:03 40.6693 32.6317 4.2 -.- 2.5 -.- IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2024.03.19 10:43:03 38.1118 38.3983 9.2 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.19 10:29:17  38.2408   30.9295        6.5      -.-  2.3  -.-   ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                      İlksel

2024.03.19 10:07:36  38.0698   37.2117        5.4      -.-  2.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.19 10:02:29  39.0865   27.5420        0.0      -.-  2.1  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.03.19 09:41:31  37.6180   35.8420        7.4      -.-  2.1  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.03.19 09:40:35  40.7290   31.5292        6.0      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-(BOLU)                                    İlksel

2024.03.19 09:12:47  37.9692   27.1122       10.5      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.03.19 08:53:36  39.6515   26.2138       13.1      -.-  1.6  -.-   BELEN-EZINE (CANAKKALE)                           İlksel

2024.03.19 08:11:29  38.4192   37.5228        5.4      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.19 07:54:06  38.8008   37.4895        2.7      -.-  2.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.19 07:44:17  38.2717   36.7987        5.0      -.-  1.3  -.-   ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.19 07:43:28  39.6565   28.7587        5.4      -.-  3.8  3.5   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel

2024.03.19 07:26:34  38.0980   38.4295        2.8      -.-  3.4  3.3   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.03.19 07:14:55  36.9522   28.6855        6.7      -.-  1.4  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                  İlksel

2024.03.19 07:03:51  38.3325   38.2025        5.6      -.-  3.2  3.2   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.03.19 06:53:24  38.0815   37.2485        4.1      -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.19 06:52:54  38.1388   37.2710       15.6      -.-  1.8  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.19 06:09:03  38.1223   37.7043       22.2      -.-  1.4  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.19 05:52:13  36.9385   28.2065        4.1      -.-  0.9  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel

2024.03.19 05:47:17  40.4175   28.8285        7.4      -.-  0.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           REVIZE01   (2024.03.19 05:47:17)

2024.03.19 05:20:08  37.5768   36.3095        5.4      -.-  1.4  -.-   CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.19 04:57:54  38.5860   37.2888        8.1      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.19 04:56:22  40.4415   33.5445       17.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI)                    İlksel

2024.03.19 04:52:50  38.2410   38.0810       22.6      -.-  1.2  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.03.19 04:25:23  39.1678   28.8383        4.8      -.-  0.7  -.-   BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel

2024.03.19 04:19:59  38.0773   37.2823        6.0      -.-  1.4  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.19 04:15:13  38.1235   37.3460       10.3      -.-  2.0  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.19 04:03:12  38.9448   27.9528        7.7      -.-  1.8  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.03.19 03:51:32  38.9485   27.9465        7.5      -.-  2.7  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.03.19 03:36:54  40.7963   31.6058        4.2      -.-  1.7  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.03.19 03:34:14  40.8723   28.7567       12.2      -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.03.19 02:15:27  38.3653   37.4227        7.9      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.19 01:56:48  38.5720   36.4307       13.1      -.-  1.4  -.-   YEDIOLUK-SARIZ (KAYSERI)                          İlksel

2024.03.19 01:47:10  37.9420   36.4475       10.7      -.-  1.2  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.03.19 00:25:03  38.1398   38.6895        4.2      -.-  1.3  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

 AFAD 19 Mart son depremler listesi

 Tarih           Saat Enlem                 Boylam      Derinlik(Km)  Tip   Büyüklük    Yer        

2024-03-19 10:49:40       39.68556              28.74778              6.97       ML         0.9          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-19 10:46:55       39.88944              28.83361              7.09       ML         1.5          Orhaneli (Bursa)             

2024-03-19 10:43:04       38.08389              38.39194              11.46     ML         2.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-19 10:29:18       38.24972              30.92556              7.01       ML         2.0          Yalvaç (Isparta)

2024-03-19 10:18:04       38.52056              31.82833              7.0          ML         0.7          Yunak (Konya)

2024-03-19 10:07:36       38.09639              37.20778              7.07       ML         2.2          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 10:04:59       40.07167              31.71833              7.0          ML         1.9          Nallıhan (Ankara)           

2024-03-19 10:02:30       39.09     27.54056              7.46       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-03-19 10:02:28       39.01889              27.61444              11.36     ML         2.0          Akhisar (Manisa)            

2024-03-19 09:41:31       37.61889              35.85278              7.04       ML         2.1          Kozan (Adana) 

2024-03-19 09:40:35       40.71222              31.53694              7.0          ML         1.2          Merkez (Bolu) 

2024-03-19 09:33:32       39.65472              28.76611              7.0          ML         1.1          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-19 09:31:54       39.64111              28.77583              6.95       ML         1.2          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-19 09:12:47       37.95778              27.12583              11.19     ML         1.5          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.44 km] Menderes (İzmir)          

2024-03-19 09:03:22       38.18194              38.64306              7.0          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-19 08:53:38       39.7375                26.25833              7.0          ML         1.3          Ezine (Çanakkale)          

2024-03-19 08:52:02       37.86667              37.83361              7.0          ML         1.3          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-19 08:50:45       38.84389              37.42778              7.0          ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-03-19 08:47:38       38.22861              38.13111              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-19 08:45:56       39.65611              28.77639              7.0          ML         1.1          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-19 08:41:27       38.83167              37.43778              7.0          ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-03-19 07:54:06       38.81833              37.47278              7.04       ML         2.7          Gürün (Sivas)   

2024-03-19 07:43:28       39.65389              28.75056              7.02       ML         3.8          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-19 07:26:34       38.08639              38.41417              6.75       ML         3.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-19 07:03:52       38.3225                38.19583              6.61       ML         3.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-19 06:53:24       38.11444              37.22056              7.38       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 06:52:54       38.12583              37.17361              7.2          ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 06:48:42       38.36528              37.58722              7.25       ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-03-19 05:20:15       37.815   36.60083              6.96       ML         1.2          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-19 04:56:22       40.45722              33.5075                7.06       ML         1.3          Eldivan (Çankırı)              

2024-03-19 04:52:50       38.32     38.12972              6.9          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-19 04:46:34       38.23778              38.07944              6.97       ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-19 04:20:00       38.07361              37.30139              6.99       ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 04:15:12       38.10389              37.25778              6.82       ML         2.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 04:03:13       38.93806              27.93472              6.9          ML         1.6          Akhisar (Manisa)            

2024-03-19 03:51:33       38.89611              27.97444              7.29       ML         2.3          Akhisar (Manisa)            

2024-03-19 03:36:55       40.77361              31.56222              7.0          ML         1.3          Merkez (Bolu) 

2024-03-19 03:34:14       40.85444              28.71694              10.27     ML         1.3          Marmara Denizi - [13.51 km] Avcılar (İstanbul)               

2024-03-19 03:29:14       38.19389              38.59361              6.98       ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-03-19 02:15:28       38.36722              37.47333              6.97       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 01:47:11       37.89833              36.45444              7.27       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-19 00:25:02       38.20472              38.62472              12.96     ML         1.3          Pütürge (Malatya)