Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Mart 2024 son dakika depremler
En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 19 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Mart tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.03.19 11:09:03 40.6693 32.6317 4.2 -.- 2.5 -.- IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.03.19 10:43:03 38.1118 38.3983 9.2 -.- 2.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.19 10:29:17 38.2408 30.9295 6.5 -.- 2.3 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.03.19 10:07:36 38.0698 37.2117 5.4 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 10:02:29 39.0865 27.5420 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.19 09:41:31 37.6180 35.8420 7.4 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.03.19 09:40:35 40.7290 31.5292 6.0 -.- 1.7 -.- KARAKOY-(BOLU) İlksel
2024.03.19 09:12:47 37.9692 27.1122 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.19 08:53:36 39.6515 26.2138 13.1 -.- 1.6 -.- BELEN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.03.19 08:11:29 38.4192 37.5228 5.4 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.19 07:54:06 38.8008 37.4895 2.7 -.- 2.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.19 07:44:17 38.2717 36.7987 5.0 -.- 1.3 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 07:43:28 39.6565 28.7587 5.4 -.- 3.8 3.5 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.19 07:26:34 38.0980 38.4295 2.8 -.- 3.4 3.3 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.19 07:14:55 36.9522 28.6855 6.7 -.- 1.4 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.19 07:03:51 38.3325 38.2025 5.6 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.03.19 06:53:24 38.0815 37.2485 4.1 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 06:52:54 38.1388 37.2710 15.6 -.- 1.8 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 06:09:03 38.1223 37.7043 22.2 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 05:52:13 36.9385 28.2065 4.1 -.- 0.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.03.19 05:47:17 40.4175 28.8285 7.4 -.- 0.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.03.19 05:47:17)
2024.03.19 05:20:08 37.5768 36.3095 5.4 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 04:57:54 38.5860 37.2888 8.1 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.19 04:56:22 40.4415 33.5445 17.5 -.- 1.8 -.- KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel
2024.03.19 04:52:50 38.2410 38.0810 22.6 -.- 1.2 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.19 04:25:23 39.1678 28.8383 4.8 -.- 0.7 -.- BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.03.19 04:19:59 38.0773 37.2823 6.0 -.- 1.4 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 04:15:13 38.1235 37.3460 10.3 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 04:03:12 38.9448 27.9528 7.7 -.- 1.8 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.19 03:51:32 38.9485 27.9465 7.5 -.- 2.7 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.19 03:36:54 40.7963 31.6058 4.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.03.19 03:34:14 40.8723 28.7567 12.2 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.19 02:15:27 38.3653 37.4227 7.9 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 01:56:48 38.5720 36.4307 13.1 -.- 1.4 -.- YEDIOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.03.19 01:47:10 37.9420 36.4475 10.7 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 00:25:03 38.1398 38.6895 4.2 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
AFAD 19 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-03-19 10:49:40 39.68556 28.74778 6.97 ML 0.9 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-19 10:46:55 39.88944 28.83361 7.09 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2024-03-19 10:43:04 38.08389 38.39194 11.46 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-19 10:29:18 38.24972 30.92556 7.01 ML 2.0 Yalvaç (Isparta)
2024-03-19 10:18:04 38.52056 31.82833 7.0 ML 0.7 Yunak (Konya)
2024-03-19 10:07:36 38.09639 37.20778 7.07 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-19 10:04:59 40.07167 31.71833 7.0 ML 1.9 Nallıhan (Ankara)
2024-03-19 10:02:30 39.09 27.54056 7.46 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-03-19 10:02:28 39.01889 27.61444 11.36 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-03-19 09:41:31 37.61889 35.85278 7.04 ML 2.1 Kozan (Adana)
2024-03-19 09:40:35 40.71222 31.53694 7.0 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-03-19 09:33:32 39.65472 28.76611 7.0 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-19 09:31:54 39.64111 28.77583 6.95 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-19 09:12:47 37.95778 27.12583 11.19 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.44 km] Menderes (İzmir)
2024-03-19 09:03:22 38.18194 38.64306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-03-19 08:53:38 39.7375 26.25833 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-03-19 08:52:02 37.86667 37.83361 7.0 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-19 08:50:45 38.84389 37.42778 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-03-19 08:47:38 38.22861 38.13111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-19 08:45:56 39.65611 28.77639 7.0 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-19 08:41:27 38.83167 37.43778 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-03-19 07:54:06 38.81833 37.47278 7.04 ML 2.7 Gürün (Sivas)
2024-03-19 07:43:28 39.65389 28.75056 7.02 ML 3.8 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-19 07:26:34 38.08639 38.41417 6.75 ML 3.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-03-19 07:03:52 38.3225 38.19583 6.61 ML 3.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-19 06:53:24 38.11444 37.22056 7.38 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-03-19 06:52:54 38.12583 37.17361 7.2 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-19 06:48:42 38.36528 37.58722 7.25 ML 1.2 Darende (Malatya)
2024-03-19 05:20:15 37.815 36.60083 6.96 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-03-19 04:56:22 40.45722 33.5075 7.06 ML 1.3 Eldivan (Çankırı)
2024-03-19 04:52:50 38.32 38.12972 6.9 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-19 04:46:34 38.23778 38.07944 6.97 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-19 04:20:00 38.07361 37.30139 6.99 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-03-19 04:15:12 38.10389 37.25778 6.82 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-19 04:03:13 38.93806 27.93472 6.9 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2024-03-19 03:51:33 38.89611 27.97444 7.29 ML 2.3 Akhisar (Manisa)
2024-03-19 03:36:55 40.77361 31.56222 7.0 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2024-03-19 03:34:14 40.85444 28.71694 10.27 ML 1.3 Marmara Denizi - [13.51 km] Avcılar (İstanbul)
2024-03-19 03:29:14 38.19389 38.59361 6.98 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-03-19 02:15:28 38.36722 37.47333 6.97 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-19 01:47:11 37.89833 36.45444 7.27 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-19 00:25:02 38.20472 38.62472 12.96 ML 1.3 Pütürge (Malatya)