Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.24 11:17:29 36.9447 30.4480 86.4 -.- 2.1 -.- GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2024.03.24 10:54:53 37.4263 37.1523 11.0 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.24 10:19:34 36.7873 38.4890 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2024.03.24 09:57:30 38.5370 37.5163 22.5 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.24 09:33:37 38.0735 37.2070 2.7 -.- 1.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.24 08:04:45 40.2050 27.0055 14.4 -.- 1.5 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.24 07:50:36 40.2863 43.2868 5.0 -.- 1.2 -.- KESISKIRAN-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2024.03.24 07:39:21 38.2472 27.2687 7.9 -.- 1.6 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel

2024.03.24 07:36:12 36.1755 28.8913 19.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.24 07:00:22 40.2922 27.0253 10.4 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.24 06:49:14 40.4172 28.8293 9.8 -.- 1.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.24 06:46:33 38.1252 38.6105 5.0 -.- 2.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.03.24 06:30:40 37.2953 28.0907 12.4 -.- 1.9 -.- KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2024.03.24 06:27:57 38.0577 37.3977 8.9 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.24 06:18:06 37.8018 36.2258 2.1 -.- 1.6 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.03.24 05:58:52 37.6802 36.1790 7.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2024.03.24 05:48:48 36.8382 36.6208 5.0 -.- 1.5 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY) İlksel

2024.03.24 05:46:29 38.8637 27.6278 13.9 -.- 1.9 -.- GOKCE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2024.03.24 04:58:57 37.8698 33.8362 4.0 -.- 1.2 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel

2024.03.24 04:33:12 38.1065 37.8772 16.5 -.- 1.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.24 04:22:07 38.8607 27.6430 8.2 -.- 3.0 3.0 YENIOSMANIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2024.03.24 04:20:30 36.4222 36.2767 6.3 -.- 2.0 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.24 03:48:58 37.0955 36.0087 12.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.03.24 03:43:08 37.8415 26.7397 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.24 03:42:11 37.4427 37.1228 7.6 -.- 1.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.24 03:34:23 38.2673 38.1445 10.1 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.24 02:20:37 38.5332 37.5263 14.0 -.- 1.2 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.24 02:16:24 40.6750 29.2355 6.8 -.- 1.7 -.- YALOVA İlksel

2024.03.24 01:53:06 38.1678 37.4060 11.5 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.24 01:16:21 36.5227 36.3360 13.7 -.- 1.4 -.- CAMSEKI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

AFAD 24 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-24 10:19:35 36.87083 38.49056 6.79 ML 1.9 Suruç (Şanlıurfa)

2024-03-24 10:18:37 35.57028 25.97556 10.96 ML 2.3 Ege Denizi

2024-03-24 09:08:01 39.10167 28.5725 7.04 ML 1.1 Demirci (Manisa)

2024-03-24 08:04:46 40.29333 27.02667 7.07 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-03-24 08:01:25 37.91083 28.7875 7.16 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)

2024-03-24 07:50:37 40.3575 43.24389 7.0 ML 1.4 Digor (Kars)

2024-03-24 07:39:21 38.23972 27.25889 7.0 ML 1.5 Torbalı (İzmir)

2024-03-24 07:36:10 36.15667 28.83778 7.03 ML 1.2 Akdeniz - [42.73 km] Seydikemer (Muğla)

2024-03-24 07:00:22 40.27444 27.00528 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2024-03-24 06:49:14 40.42528 28.82389 8.6 ML 1.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-24 06:46:34 38.10611 38.62611 7.01 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-24 06:45:08 38.24111 38.67361 9.7 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-24 06:30:40 37.28889 28.0825 8.11 ML 1.6 Yatağan (Muğla)

2024-03-24 06:27:56 38.08889 37.37417 7.0 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-24 06:21:52 38.15028 37.815 5.3 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-24 06:18:06 37.84028 36.19667 7.0 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

2024-03-24 05:58:52 37.70444 36.16306 5.5 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye)

2024-03-24 05:48:50 36.87528 36.56389 7.02 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep)

2024-03-24 05:46:40 40.18472 27.3975 7.19 ML 1.4 Biga (Çanakkale)

2024-03-24 05:46:30 38.86778 27.65833 6.02 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa)

2024-03-24 05:36:00 38.12917 38.51889 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2024-03-24 05:23:16 38.14139 38.51083 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-24 04:59:23 38.07333 37.67667 9.08 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-24 04:33:12 38.05417 37.84778 9.46 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-24 04:22:08 38.85833 27.65056 6.03 ML 2.8 Saruhanlı (Manisa)

2024-03-24 04:20:31 36.41139 36.25194 6.95 ML 2.0 Belen (Hatay)

2024-03-24 03:42:11 37.44278 37.13861 7.22 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-24 03:34:24 38.24861 38.14361 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-24 03:31:33 38.15972 38.16444 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-24 02:56:30 38.23833 38.11056 6.91 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-24 02:43:45 38.4125 41.83528 7.0 ML 1.3 Mutki (Bitlis)

2024-03-24 02:20:37 38.40417 37.56083 7.1 ML 1.3 Darende (Malatya)

2024-03-24 02:16:23 40.68056 29.24222 7.83 ML 1.4 Marmara Denizi - [02.89 km] Merkez (Yalova)

2024-03-24 02:01:46 38.41528 37.31194 6.93 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-24 01:53:06 38.17306 37.37917 7.02 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-24 01:48:58 37.84583 36.25917 11.86 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-03-24 01:37:08 38.12528 37.72861 8.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-24 01:16:22 36.50861 36.37222 6.98 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)

2024-03-24 01:13:55 36.64833 26.78611 16.48 ML 1.6 Ege Denizi - [57.32 km] Bodrum (Muğla)