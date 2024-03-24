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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 24 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.24 11:17:29  36.9447   30.4480       86.4      -.-  2.1  -.-   GEYIKBAYIRI-KONYAALTI (ANTALYA)                   İlksel

2024.03.24 10:54:53  37.4263   37.1523       11.0      -.-  1.9  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.24 10:19:34  36.7873   38.4890        5.0      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

2024.03.24 09:57:30  38.5370   37.5163       22.5      -.-  1.9  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2024.03.24 09:33:37  38.0735   37.2070        2.7      -.-  1.4  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.24 08:04:45  40.2050   27.0055       14.4      -.-  1.5  -.-   COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.03.24 07:50:36  40.2863   43.2868        5.0      -.-  1.2  -.-   KESISKIRAN-KAGIZMAN (KARS)                        İlksel

2024.03.24 07:39:21  38.2472   27.2687        7.9      -.-  1.6  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                       İlksel

2024.03.24 07:36:12  36.1755   28.8913       19.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.24 07:00:22  40.2922   27.0253       10.4      -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.24 06:49:14  40.4172   28.8293        9.8      -.-  1.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.24 06:46:33  38.1252   38.6105        5.0      -.-  2.0  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2024.03.24 06:30:40  37.2953   28.0907       12.4      -.-  1.9  -.-   KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel

2024.03.24 06:27:57  38.0577   37.3977        8.9      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.24 06:18:06  37.8018   36.2258        2.1      -.-  1.6  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.03.24 05:58:52  37.6802   36.1790        7.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)                   İlksel

2024.03.24 05:48:48  36.8382   36.6208        5.0      -.-  1.5  -.-   CINARBASI-HASSA (HATAY)                           İlksel

2024.03.24 05:46:29  38.8637   27.6278       13.9      -.-  1.9  -.-   GOKCE-SARUHANLI (MANISA)                          İlksel

2024.03.24 04:58:57  37.8698   33.8362        4.0      -.-  1.2  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel

2024.03.24 04:33:12  38.1065   37.8772       16.5      -.-  1.4  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              İlksel

2024.03.24 04:22:07  38.8607   27.6430        8.2      -.-  3.0  3.0   YENIOSMANIYE-SARUHANLI (MANISA)                   İlksel

2024.03.24 04:20:30  36.4222   36.2767        6.3      -.-  2.0  -.-   TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.03.24 03:48:58  37.0955   36.0087       12.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENLI-CEYHAN (ADANA)                         İlksel

2024.03.24 03:43:08  37.8415   26.7397        5.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.24 03:42:11  37.4427   37.1228        7.6      -.-  1.7  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.24 03:34:23  38.2673   38.1445       10.1      -.-  1.8  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.03.24 02:20:37  38.5332   37.5263       14.0      -.-  1.2  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.24 02:16:24  40.6750   29.2355        6.8      -.-  1.7  -.-   YALOVA                                            İlksel

2024.03.24 01:53:06  38.1678   37.4060       11.5      -.-  1.5  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.24 01:16:21  36.5227   36.3360       13.7      -.-  1.4  -.-   CAMSEKI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

AFAD 24 Mart son depremler listesi

   Tarih          Saat           Enlem                  Boylam   Derinlik(Km)   Tip     Büyüklük        Yer        

2024-03-24 10:19:35       36.87083              38.49056              6.79       ML         1.9          Suruç (Şanlıurfa)

2024-03-24 10:18:37       35.57028              25.97556              10.96     ML         2.3          Ege Denizi

2024-03-24 09:08:01       39.10167              28.5725                7.04       ML         1.1          Demirci (Manisa)            

2024-03-24 08:04:46       40.29333              27.02667              7.07       ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-03-24 08:01:25       37.91083              28.7875                7.16       ML         1.0          Sarayköy (Denizli)          

2024-03-24 07:50:37       40.3575                43.24389              7.0          ML         1.4          Digor (Kars)       

2024-03-24 07:39:21       38.23972              27.25889              7.0          ML         1.5          Torbalı (İzmir)  

2024-03-24 07:36:10       36.15667              28.83778              7.03       ML         1.2          Akdeniz - [42.73 km] Seydikemer (Muğla)               

2024-03-24 07:00:22       40.27444              27.00528              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-03-24 06:49:14       40.42528              28.82389              8.6          ML         1.1          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-24 06:46:34       38.10611              38.62611              7.01       ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-24 06:45:08       38.24111              38.67361              9.7          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-24 06:30:40       37.28889              28.0825                8.11       ML         1.6          Yatağan (Muğla)             

2024-03-24 06:27:56       38.08889              37.37417              7.0          ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-24 06:21:52       38.15028              37.815   5.3          ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-24 06:18:06       37.84028              36.19667              7.0          ML         1.8          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-24 05:58:52       37.70444              36.16306              5.5          ML         1.6          Kadirli (Osmaniye)         

2024-03-24 05:48:50       36.87528              36.56389              7.02       ML         1.6          İslahiye (Gaziantep)      

2024-03-24 05:46:40       40.18472              27.3975                7.19       ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-03-24 05:46:30       38.86778              27.65833              6.02       ML         1.7          Saruhanlı (Manisa)        

2024-03-24 05:36:00       38.12917              38.51889              7.0          ML         1.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-24 05:23:16       38.14139              38.51083              7.0          ML         0.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-24 04:59:23       38.07333              37.67667              9.08       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-24 04:33:12       38.05417              37.84778              9.46       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-24 04:22:08       38.85833              27.65056              6.03       ML         2.8          Saruhanlı (Manisa)        

2024-03-24 04:20:31       36.41139              36.25194              6.95       ML         2.0          Belen (Hatay)   

2024-03-24 03:42:11       37.44278              37.13861              7.22       ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-24 03:34:24       38.24861              38.14361              7.0          ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-24 03:31:33       38.15972              38.16444              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-24 02:56:30       38.23833              38.11056              6.91       ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-24 02:43:45       38.4125                41.83528              7.0          ML         1.3          Mutki (Bitlis)     

2024-03-24 02:20:37       38.40417              37.56083              7.1          ML         1.3          Darende (Malatya)        

2024-03-24 02:16:23       40.68056              29.24222              7.83       ML         1.4          Marmara Denizi - [02.89 km] Merkez (Yalova)               

2024-03-24 02:01:46       38.41528              37.31194              6.93       ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-24 01:53:06       38.17306              37.37917              7.02       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-24 01:48:58       37.84583              36.25917              11.86     ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-24 01:37:08       38.12528              37.72861              8.0          ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-24 01:16:22       36.50861              36.37222              6.98       ML         1.8          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-24 01:13:55       36.64833              26.78611              16.48     ML         1.6          Ege Denizi - [57.32 km] Bodrum (Muğla)