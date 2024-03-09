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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.09 11:57:06  37.9730   36.3722        5.0      -.-  3.4  3.3   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.09 10:36:09  36.3612   29.2762        9.4      -.-  2.4  -.-   KARADERE-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.03.09 09:54:49  38.6475   37.3407        1.5      -.-  1.8  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.09 09:37:00  39.4312   26.2290        5.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.09 09:22:10  38.0423   37.0243        4.3      -.-  1.6  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.09 09:13:15  38.8127   25.5292        5.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.09 08:53:50  37.6032   35.4015        4.8      -.-  1.5  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.03.09 08:30:50  35.6857   29.2113        2.3      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.09 07:18:55  36.4053   36.3240       16.0      -.-  1.5  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              İlksel

2024.03.09 07:15:59  38.6607   26.7417       16.3      -.-  2.1  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel

2024.03.09 06:39:09  37.0377   36.0852        9.4      -.-  1.5  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel

2024.03.09 06:12:25  39.2072   40.3600        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.03.09 05:55:13  38.8043   37.5047        5.7      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.09 05:43:17  38.9525   28.2093        4.5      -.-  1.6  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                         İlksel

2024.03.09 05:40:10  38.9718   28.2253        5.0      -.-  1.4  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                         İlksel

2024.03.09 05:17:26  38.9360   28.2372        4.2      -.-  1.6  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                         İlksel

2024.03.09 05:12:41  38.8142   37.5017        5.0      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.09 05:11:27  38.9643   28.1800        5.5      -.-  2.7  -.-   YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.03.09 04:59:30  37.0857   28.9305        5.1      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.03.09 04:40:47  35.1857   34.4368       31.1      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.09 04:38:34  38.1473   36.6383        4.8      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.09 04:07:30  40.7962   31.0412       13.2      -.-  2.1  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel

2024.03.09 03:23:36  38.3182   38.1653        7.6      -.-  1.7  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.03.09 03:13:50  40.4143   28.8750       10.4      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.09 02:11:17  39.3775   26.2660       11.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.03.09 02:08:15  35.8952   29.2513        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.09 01:38:13  38.4313   37.5332        5.0      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.09 01:03:00  40.3947   28.8522       12.7      -.-  1.5  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.09 00:37:29  40.4168   28.8417       11.4      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.09 00:25:37  38.4180   37.5168        7.7      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.09 00:24:58  38.4812   37.2628        5.3      -.-  1.7  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.09 00:09:01  36.9902   28.5308       13.8      -.-  1.9  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

 AFAD 9 Mart son depremler listesi

Tarih   Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-03-09 09:58:27       37.40139              43.98611              5.1          ML         1.8          Merkez (Hakkari)           

2024-03-09 09:54:48       38.64667              37.32083              7.1          ML         1.7          Gürün (Sivas)   

2024-03-09 09:37:00       39.43694              26.25667              10.36     ML         1.2          Ege Denizi - [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-03-09 09:22:10       38.04167              36.98389              7.05       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-03-09 09:13:16       38.83639              25.56528              9.59       ML         2.7          Ege Denizi - [75.59 km] Karaburun (İzmir)               

2024-03-09 08:53:51       37.63528              35.38972              6.98       ML         1.6          Aladağ (Adana)               

2024-03-09 08:30:55       35.94194              29.22194              6.16       ML         2.4          Akdeniz - [38.03 km] Kaş (Antalya)        

2024-03-09 07:35:22       37.50278              37.20139              7.0          ML         1.8          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-09 07:18:51       38.06972              38.39056              7.52       ML         2.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-09 07:16:00       38.65361              26.70056              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.24 km] Foça (İzmir) 

2024-03-09 06:12:26       39.18111              40.32944              6.98       ML         2.1          Kiğı (Bingöl)       

2024-03-09 05:55:12       38.81     37.45278              7.0          ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-03-09 05:43:19       39.03528              28.0675                6.83       ML         1.3          Akhisar (Manisa)            

2024-03-09 05:18:19       38.07611              38.19056              7.0          ML         1.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-09 05:12:41       38.82389              37.45417              6.97       ML         2.4          Gürün (Sivas)   

2024-03-09 05:11:27       38.97528              28.16806              6.99       ML         2.4          Gördes (Manisa)            

2024-03-09 04:59:32       37.16028              28.81833              6.8          ML         1.8          Menteşe (Muğla)          

2024-03-09 04:49:39       37.77417              36.59361              7.0          ML         1.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-09 04:40:48       35.18472              34.38889              53.4       MW       3.5          Akdeniz              

2024-03-09 04:38:34       38.10139              36.59361              6.85       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-09 04:18:06       38.24194              38.135   7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-09 04:07:30       40.76139              31.02444              7.0          ML         1.9          Gölyaka (Düzce)             

2024-03-09 03:27:22       39.40194              39.01917              7.0          ML         1.4          Kemah (Erzincan)           

2024-03-09 03:23:37       38.22194              38.09222              7.0          ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-09 02:55:02       38.08722              36.99694              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-09 02:39:26       40.30361              27.01583              7.0          ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-03-09 02:35:22       35.48833              25.90083              12.42     ML         2.3          Ege Denizi          

2024-03-09 02:11:17       39.34806              26.27361              7.0          ML         1.9          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.81 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-03-09 02:08:15       35.92917              29.16028              8.57       ML         2.0          Akdeniz - [41.01 km] Kaş (Antalya)        

2024-03-09 01:48:02       40.30778              27.015   7.0          ML         1.6          Biga (Çanakkale)             

2024-03-09 01:37:47       39.20639              27.96861              6.94       ML         1.6          Akhisar (Manisa)            

2024-03-09 01:03:01       40.40306              28.87194              7.0          ML         1.5          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.46 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-09 00:41:17       37.06917              28.90556              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-09 00:25:35       38.40917              37.51861              7.0          ML         1.9          Darende (Malatya)        

2024-03-09 00:24:58       38.44806              37.31583              7.0          ML         2.0          Darende (Malatya)