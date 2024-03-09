Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 9 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.09 11:57:06 37.9730 36.3722 5.0 -.- 3.4 3.3 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.09 10:36:09 36.3612 29.2762 9.4 -.- 2.4 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.03.09 09:54:49 38.6475 37.3407 1.5 -.- 1.8 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.09 09:37:00 39.4312 26.2290 5.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.09 09:22:10 38.0423 37.0243 4.3 -.- 1.6 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.09 09:13:15 38.8127 25.5292 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.09 08:53:50 37.6032 35.4015 4.8 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.09 08:30:50 35.6857 29.2113 2.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.09 07:18:55 36.4053 36.3240 16.0 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

2024.03.09 07:15:59 38.6607 26.7417 16.3 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2024.03.09 06:39:09 37.0377 36.0852 9.4 -.- 1.5 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2024.03.09 06:12:25 39.2072 40.3600 5.0 -.- 2.3 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2024.03.09 05:55:13 38.8043 37.5047 5.7 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.09 05:43:17 38.9525 28.2093 4.5 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA) İlksel

2024.03.09 05:40:10 38.9718 28.2253 5.0 -.- 1.4 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA) İlksel

2024.03.09 05:17:26 38.9360 28.2372 4.2 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA) İlksel

2024.03.09 05:12:41 38.8142 37.5017 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.09 05:11:27 38.9643 28.1800 5.5 -.- 2.7 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.03.09 04:59:30 37.0857 28.9305 5.1 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.09 04:40:47 35.1857 34.4368 31.1 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2024.03.09 04:38:34 38.1473 36.6383 4.8 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.09 04:07:30 40.7962 31.0412 13.2 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2024.03.09 03:23:36 38.3182 38.1653 7.6 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2024.03.09 03:13:50 40.4143 28.8750 10.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.09 02:11:17 39.3775 26.2660 11.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.03.09 02:08:15 35.8952 29.2513 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.09 01:38:13 38.4313 37.5332 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.09 01:03:00 40.3947 28.8522 12.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.09 00:37:29 40.4168 28.8417 11.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.09 00:25:37 38.4180 37.5168 7.7 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.09 00:24:58 38.4812 37.2628 5.3 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.09 00:09:01 36.9902 28.5308 13.8 -.- 1.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

AFAD 9 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-09 09:58:27 37.40139 43.98611 5.1 ML 1.8 Merkez (Hakkari)

2024-03-09 09:54:48 38.64667 37.32083 7.1 ML 1.7 Gürün (Sivas)

2024-03-09 09:37:00 39.43694 26.25667 10.36 ML 1.2 Ege Denizi - [07.32 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-09 09:22:10 38.04167 36.98389 7.05 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-03-09 09:13:16 38.83639 25.56528 9.59 ML 2.7 Ege Denizi - [75.59 km] Karaburun (İzmir)

2024-03-09 08:53:51 37.63528 35.38972 6.98 ML 1.6 Aladağ (Adana)

2024-03-09 08:30:55 35.94194 29.22194 6.16 ML 2.4 Akdeniz - [38.03 km] Kaş (Antalya)

2024-03-09 07:35:22 37.50278 37.20139 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-09 07:18:51 38.06972 38.39056 7.52 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-09 07:16:00 38.65361 26.70056 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.24 km] Foça (İzmir)

2024-03-09 06:12:26 39.18111 40.32944 6.98 ML 2.1 Kiğı (Bingöl)

2024-03-09 05:55:12 38.81 37.45278 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)

2024-03-09 05:43:19 39.03528 28.0675 6.83 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

2024-03-09 05:18:19 38.07611 38.19056 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-09 05:12:41 38.82389 37.45417 6.97 ML 2.4 Gürün (Sivas)

2024-03-09 05:11:27 38.97528 28.16806 6.99 ML 2.4 Gördes (Manisa)

2024-03-09 04:59:32 37.16028 28.81833 6.8 ML 1.8 Menteşe (Muğla)

2024-03-09 04:49:39 37.77417 36.59361 7.0 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-09 04:40:48 35.18472 34.38889 53.4 MW 3.5 Akdeniz

2024-03-09 04:38:34 38.10139 36.59361 6.85 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-09 04:18:06 38.24194 38.135 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-09 04:07:30 40.76139 31.02444 7.0 ML 1.9 Gölyaka (Düzce)

2024-03-09 03:27:22 39.40194 39.01917 7.0 ML 1.4 Kemah (Erzincan)

2024-03-09 03:23:37 38.22194 38.09222 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-09 02:55:02 38.08722 36.99694 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-09 02:39:26 40.30361 27.01583 7.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale)

2024-03-09 02:35:22 35.48833 25.90083 12.42 ML 2.3 Ege Denizi

2024-03-09 02:11:17 39.34806 26.27361 7.0 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.81 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-03-09 02:08:15 35.92917 29.16028 8.57 ML 2.0 Akdeniz - [41.01 km] Kaş (Antalya)

2024-03-09 01:48:02 40.30778 27.015 7.0 ML 1.6 Biga (Çanakkale)

2024-03-09 01:37:47 39.20639 27.96861 6.94 ML 1.6 Akhisar (Manisa)

2024-03-09 01:03:01 40.40306 28.87194 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.46 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-09 00:41:17 37.06917 28.90556 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-09 00:25:35 38.40917 37.51861 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya)

2024-03-09 00:24:58 38.44806 37.31583 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)