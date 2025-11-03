Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika listesi...

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu, az önce yaşanan sarsıntının ardından gündeme oturdu. Son dakika deprem bilgisi, hem sosyal medyada hem de arama motorlarında hızla yayılarak vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle kentin Avrupa ve Anadolu yakasında yaşayanlar, yaşadıkları bu sarsıntının kaynağını ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol etmeye başladı

Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?

Gelen ilk bilgilere göre, İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde veya yakın çevresindeki illerden birinde meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından yetkili kurumlar, anlık verileri kamuoyu ile paylaşmak için çalışmalarını hızlandırdı. Depremin büyüklüğü ve depremin merkez üssü ile ilgili detaylı bilgiler sismik gözlem istasyonlarından toplanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-03 Saat:15:35:37 TSİ Enlem:39.16861 N Boylam:28.34083 E Derinlik:11.02 km