Azerbaycan, 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı: İşte o isimler

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Azerbaycan, Türk vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yapılan, Azerbaycan'ın egemenliğine, anayasal düzenine, halkına ve yönetimine karşı olduğu belirtilen açıklamalar gösterildi.

Bakü yönetiminin açıkladığı istenmeyen kişiler listesinde, Türk siyasetinden, medya dünyasından, akademiden ve dinî çevrelerden tanınmış isimler bulunuyor.

Listede hangi isimler var?

Azerbaycan'ın giriş yasağı getirdiği isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.

Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeye girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Egemenlik vurgusu

Azerbaycan makamları, kararın gerekçelerini ülkenin egemenliği ve anayasal düzenine yönelik tehditler üzerinden açıkladı.

Resmî açıklamada, ilgili kişilerin çeşitli sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dinî radikalizm temelinde şiddetin, dinî nefretin ve düşmanlığın körüklenmesinin de kararın gerekçeleri arasında bulunduğu belirtildi.

Ancak açıklamada, listedeki kişilerin hangi sözleri veya faaliyetleri nedeniyle bu kapsama alındığına ilişkin ayrı ayrı somut örnekler paylaşılmadı.

İşte tam liste

Azerbaycan makamlarının yayımladığı listede şu isimler yer aldı:

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili