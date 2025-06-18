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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 19 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kalıcı konut projesinin açılış törenine katılacak

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2023 Şubat depreminin ardından Türkiye ile Azerbaycan iş birliğinde Kahramanmaraş’ta inşa edilen “Azerbaycan Mahallesi” kalıcı konut projesinin açılış törenine birlikte katılacak.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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