  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Gürcistan'da düşmesinin ardından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Takip Et

İlham Aliyev, mesajında “Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir askeri kargo uçağının Gence’den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi haberi bizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekerek, “Bu zor günlerde acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye halkına başsağlığı diledi

İlham Aliyev, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diledi.

Telefon görüşmesinde, kazaya ilişkin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.

İsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilirİsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilirKüresel Ekonomi

 

İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebiİBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebiGündem

 

Gündem
Son dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA!
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!