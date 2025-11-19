  1. Ekonomim
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazı yurda getirildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Olayın hemen ardından oluşturulan ve bölgeye gönderilen "kaza kırım ekibi" çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

Bu arada uçağın karakutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin tamamlanması ve karakutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor. Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor" ifadesini kullanmıştı.

