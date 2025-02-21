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Azerbaycan hükümeti, BBC Azeri Servisi'nin Bakü'deki faaliyetlerini askıya aldı

Azerbaycan hükümeti, ülkenin başkenti Bakü'deki BBC ofisinin faaliyetlerinin askıya alınması talimatı verdi. Devlet medyası, hükümetin BBC'den ülkede çalışan gazeteci sayısını bire indirmesini talep ettiğini yazdı.

Haber Merkezi
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Azerbaycan hükümeti, BBC Azeri Servisi'nin Bakü'deki faaliyetlerini askıya aldı
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Azerbaycan hükümeti, BBC'nin Bakü'deki ofisinin faaliyetlerinin askıya alınmasına karar verdi.

Konuyla ilgili konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade, "Ülkemizdeki temsilciliğinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi konusunun siyasallaştırılması, BBC tarafından konunun özünün çarpıtılması ve genel çifte standart yaklaşımı göz önüne alındığında, BBC'nin medya özgürlüğü konusunda ülkemize yönelik yaptığı açıklama üzüntü verici ve kabul edilemez" dedi.

BBC: "İfade özgürlüğüne karşı kısıtlayıcı adım"

BBC, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sözlü talimatının ardından, istemeden de olsa ülkedeki ofisi kapatma kararı aldığını söyledi.

BBC'nin açıklamasında, "ifade özgürlüğüne karşı kısıtlayıcı adımdan ötürü derin üzüntü duyulduğu" kaydedildi.

Devlet medyası, hükümetin BBC'den ülkede çalışan gazeteci sayısını bire indirmesini talep ettiğini yazdı.

BBC, Bakü'deki gazetecilerinin çalışmalarını askıya aldığını, ancak Azeri dilinde yayın yapmaya devam edeceğini belirtti.

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