  3. Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı!
Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı!

İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi.

Olay, 11.50 sıralarında İstanbul'da Florya açıklarında meydana geldi.

Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden bilinmeyen bir nedenle acil durum çağrısı geldi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Küçükçekmece Demir Sahasında acil durum çağrısı yapan iki gemi hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

