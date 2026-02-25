  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Takip Et

Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Azerbaycan'dan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı
Takip Et

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov mesajında, F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilotun şehit olduğu haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Hasanov, şehit pilota Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarının acısını paylaştığını ve ailesine derin üzüntüyle başsağlığı dilediğini kaydetti.

Marj farkı daralıyor, altın talebi canlı kalıyorMarj farkı daralıyor, altın talebi canlı kalıyorAltın Haberleri

 

Demokrat üyeden Trump'a 'göçmen' tepkisi: 'Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız'Demokrat üyeden Trump'a 'göçmen' tepkisi: 'Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız'Dünya

 