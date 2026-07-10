Aziz İhsan Aktaş davası: 3 belediye başkanı dahil 7 kişinin tutukluluğunun devamı istendi
Görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklu yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Ara karar için mütalaasını açıklayan savcılık, tüm isimlerin tutukluluk halinin devamını istedi.
Altısı görevinden uzaklaştırılan yedi belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında aylık tutukluluk değerlendirmesi yapılacak.
Savcılık, CHP'li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamını istedi.
Öte yandan bir sonraki duruşma, 13 Temmuz Pazartesi günü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülecek.
Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimler şöyle:
• Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
• Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
• Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan
• Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka
• Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger
• Avukat ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin