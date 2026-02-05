Aziz İhsan Aktaş davası: Savcı, CHP'li beş belediye başkanın tutukluluğunun devamını istedi

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandığı Aziz İhsan Aktaş davasında, 33'ü tutuklu toplam 200 sanık yargılanıyor.

"Örgüt kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "mal varlığı değerlerini aklama" gibi 14 ayrı suçtan düzenlenen 578 sayfalık iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın da 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi; Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın ise 415 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde sürdürdürdüğü davanın bugünkü duruşmasına tutuklu Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Kadir Aydar hazır bulundu.

Savcılık üç adli kontrol, 5 CHP'li başkanınsa tutukluluğunun devamını istedi.

Dün sona eren tutuklu savunmalarının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık, dosya içerisinde yer alan sağlık verdiği kurum raporları, sanık savunmaları, sanıkların tutuklukta geçirmiş oldukları süre ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ile Oktay Aktaş’ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verdi.

Aralarında belediye başkanlarının da olduğu diğer sanıklar yönünden üzerlerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluk hâllerinin devamına karar verilmesi mütalaasını açıkladı.

Mütalaanın ardından avukatların beyanlarına geçildi.