Aziz İhsan Aktaş davası: Üç kişi için tahliye talep edildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında üç kişinin daha tahliyesi talep edildi.
“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında 200 sanıklı davada yargılama süreci devam ediyor, belediye başkanları da dosyada yer alıyor.
Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti; Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu'nun tahliyesine karar verilmişti.
Savcılıktan tahliye talebi
İkinci duruşmanın üçüncü gününde savcı Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Çağdaş Ateşçi'nin tahliyesini talep etti.
Mahkeme Başkanı dün yaptığı açıklamada, bugün için tahliye taleplerine ilişkin ara karar verilebileceğini ifade etmişti.