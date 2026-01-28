Aziz İhsan Aktaş davasında görüntü alanlara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Aziz İhsan Aktaş' davasında, duruşma salonu içerisinde görüntü çekerek sanal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Aziz İhsan Aktaş davasının bugün görülen duruşmasında görüntü alınmasının ardından Mahkeme başkanı yarın izleyici alınmayacağını söyledi.

Avukatların tepki göstermesinin ardından Mahkeme Başkanı “Sakinliğimi koruyorum kaç gündür, uslubunuza dikkat edin, bana öyle başkan diyemezsiniz. Kaç gündür uyarmama rağmen basında görüntüler çıkıyor. Özel hayatın gizliliğini de ihlal ediyorsunuz. İyi niyetimizi suiistimal ediyorsunuz sürekli. Bir kişi de yapsa 100 kişi de yapsa aynı. Sanıkların da zararına bu, bize zararı yok biz işimize her türlü devam ediyoruz. Burada canlı yayın bile yapıldı. Bu görüntü olayı çok fazla. Siz kendi aranızda çözün bu meseleyi. Bundan sonra 1 tane bile görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak. Bizim de özel hayatımız var, bizi de çekip yayınlıyorlar” demişti.

Ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul İl Başkanı araya girmişti. Mahkeme Başkanı bunun üzerine kararı geri almıştı.