Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa açıklandı: Üç belediye başkanının tutukluluğuna devam talebi
Aziz İhsan Aktaş davasının 31. duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devamı istendi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulundu.
Mütalaada, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 2 suçtan beraat ,1 suçtan ceza istendi.
Duruşmaya bir saat ara verildi.