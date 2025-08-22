Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alıp tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada, “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanarak “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen; iş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın “ev hapsi” kararları kaldırıldı.
Aziz İhsan Aktaş'ın da ev hapsi cezası kaldırıldı
Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, “örgüt lideri” olduğu iddia edilen önce tutuklanan ardından “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.
Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın da “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı.