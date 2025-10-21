Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden 2 gizli tanık çıktı

Tamamlanan Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Daha önce İBB soruşturmasında da adları geçen gizli tanıklar, bu iddianamede de yer aldı. Belgede, “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği belirtildi.

40'ı tutuklu 200 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve organize suç faaliyetleriyle ilgili yürütülen “Aziz İhsan Aktaş” suç örgütü soruşturmasında yeni bir adımı açıkladı. Başsavcılığın duyurusuna göre, 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında 20 Ekim 2025’te kamu davası açıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık” ve “malvarlığı aklama” gibi suçlamalar yöneltildi.

Savcılık iddianamesinde, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu, yönettiği ve kamu ihalelerine fesat karıştırdığı ifade edildi.

Gizli tanık ifadeleri iddianamede

İddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadeleri de yer aldı.

İddianamesi yakında çıkması beklenen İBB soruşturmasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.