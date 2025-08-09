  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama
Takip Et

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama
Takip Et

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Gündem
CHP Adana İl Gençlik Örgütü, Zeydan Karalar için Silivri'ye yürüyüşe geçti
CHP Adana İl Gençlik Örgütü, Zeydan Karalar için Silivri'ye yürüyüşe geçti
İzmir Karaburun’da batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İzmir Karaburun’da batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi
İmamoğlu'ndan Tokat mitingine çağrısı: Yollar yormayacak bizi
Osmaniye’de rekor sıcaklık! Termometreler 56 dereceyi gösterdi
Osmaniye’de rekor sıcaklık! Termometreler 56 dereceyi gösterdi
Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırıya protesto
Rize Fındıklı'da Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırıya protesto