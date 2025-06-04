İBB soruşturması: Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Aktaş bu kapsamda 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Aktaş daha sonra, 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle savcılığa ek ifade verdi.

Aziz İhsan Aktaş, ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından tahliye edildi.