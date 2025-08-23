Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Dava arkadaşım, ülküdaşım” sözleriyle sahip çıktığı Selahattin Yılmaz ile birlikte tutuklanan Turgut Öner’in tahliye edildiği öğrenildi.



Yaptığı itiraflarla CHP’li çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir tahliye kararı çıktı

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Selahattin Yılmaz'la birlikte tutuklanan Turgut Öner'in dün tahliye edildiği öğrenildi.

"Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı"

Tahliye kararının, savcılık tarafından re’sen verildiği belirtilirken Turgut Öner, tutuklanmasına anlam veremediğine söyleyerk "Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum" demekle yetindi.

Bahçeli'yi ziyaret etmişti

Turgut Öner; Murat Mantuş ile birlikte geçen ay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Fotoğraflar sosyal medyadan paylaşılmıştı.