Aziz Yıldırım, İTÜ'ye 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı ve askeri gemi üreticisi Dearsan Shipyard'ın sahibi Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kurulan deprem araştırma merkezi MATAM'a 350 bin dolar değerinde deprem gemisi bağışladı.

Gemiyi finanse etmek için dev şirketlerin kapısını çalan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, umduğu desteği bulamayınca 70 bin dolarlık KDV'yi cebinden ödedi.

Yer bilimleri ve jeoloji alanında Türkiye'nin en prestijli kurumlarının başında gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara'da yapılacak kritik araştırmalar için ihtiyaç duydukları 350 bin dolar değerindeki deprem gemisini finanse etmek adına Türkiye'nin önde gelen şirketleri ile iletişime geçti.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, projeyi anlatmasına rağmen bir türlü beklediği olumlu yanıtları alamayan Yaltırak'ın çağrısına yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı ve Dearsan Shipyard firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım kayıtsız kalmadı.

Yıldırım'dan 350 bin dolarlık bağış

Yaklaşık 350 bin dolar değerinde olan geminin üniversiteye kazandırılması için söz konusu bedeli bağışlayan Yıldırım, bu bağışı karşısında 'asla KDV’yi ben ödemem' şartı koştu.

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden peş peşe ret yanıtı alan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 350 bin dolarlık savaş gemisinin 70 bin dolar tutarındaki KDV'sini kendi cebinden ödemek zorunda kaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) 14 Ağustos'ta düzenlenen tören ile açılırken, deprem gemisinin alınma sürecine ilişkin sözünü sakınmayan Yaltırak, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarına şu ifadelerle sitem etti:

“350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu. Ama bir şartı vardı, 'Asla KDV’yi ben ödemem' dedi. KDV’yi etraftan isteyeceğime, eşimle konuştum ve 'tamam' dedi. 70 bin doları (yaklaşık 2 milyon 855 bin TL) ödedim ve gemi alındı.”