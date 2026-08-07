Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Gözaltına alınan kişi hakkında adli kontrol kararı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı’nda kızı Yaz Yıldırım ve kulüp aleyhine sanal medyada paylaşımlar yapıldığını, şikayetçi olacağını söylemişti. Yıldırım'ın avukatlarının başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında da İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir X hesabından Aziz Yıldırım‘ın kızı Yaz Yıldırım hakkında, kendisinin kişisel veri niteliğindeki fotoğrafı ile bazı bilgilerin rızası dışında paylaşıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.