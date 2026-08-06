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Aziz Yıldırım şikâyetçi olmuştu: 'Profdraleks' isimli hesabın sahibi gözaltına alındı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım şikâyetçi olmuştu: 'Profdraleks' isimli hesabın sahibi gözaltına alındı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından, "profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabını kullandığı öne sürülen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

Şikayet dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım’ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşılmıştı, ayrıca Aziz Yıldırım’ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edilmişti.

 

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