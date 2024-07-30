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Aziz Yıldırım, şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın suç duyurusu üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek basın bürosu savcısına ifade verdi.

Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım, şüpheli sıfatıyla ifade verdi
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağan genel kurulu öncesi kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunarak 10 milyon TL tazminat davası açmıştı.

Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade verdi

Ilıcalı’nın şikâyeti üzerine Aziz Yıldırım, “şüpheli" sıfatıyla Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda basın bürosu savcısına ifade verdi. Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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