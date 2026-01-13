Aziz Yıldırım'dan 'Bebek Otel' tepkisi: Hem yersiz hem de hatalıdır

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Yıldırım Teyit” adlı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gazeteci Özlem Gürses’e tepki gösterdi. Yıldırım, Gürses’in YouTube yayınında Bebek Otel’le ilgili bir içerikte kendi fotoğrafının kullanılmasına itiraz etti.

“20 yılı aşkın süredir Bebek Otel’de bulunmadım"

Açıklamasında, söz konusu yayında fotoğrafının konuyla ilgisi olmadığı halde yer aldığını belirten Yıldırım, Bebek Otel’le herhangi bir bağının bulunmadığını vurguladı. Yıldırım, “20 yılı aşkın süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Bu nedenle ilgili haberde fotoğrafımın kullanılması hem yersiz hem de hatalıdır” ifadelerini kullandı.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır."