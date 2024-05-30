Azra Kohen'den tepki çeken Filistin çıkışı: Anneler çocuklarını bomba atılan yerlere götürüyor

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısının ardından, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alarak, çocuk-yetişkin ayrımı yapmadan katliam yapması büyük tepki çekti. İsrail, tepkilere rağmen Refah'ta dehşet saçmaya devam ediyor. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güvenli bölge olarak sınıflandırılan Refah'a yönelik saldırılar, dünyanın dört bir yanından yoğun eleştirilere neden oldu. Bu sırada yazar Azra Kohen'in Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği cevap, sosyal medyada gündem yarattı.

Kohen, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!

"Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Azra Kohen tepki çeken sözlerinin ardından açıklama yaptı. Kohen "Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez" dedi.