Bab el-Mendeb'de Suudi ticari gemisine füze saldırısı

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Bab el-Mendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait bir ticari geminin saldırıya uğradığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı ilk bilgilere göre, Suudi ticari gemisi Yemen ordusuna bağlı güçler tarafından hedef alındı. Geminin bir füzenin isabet etmesi sonucu hasar gördüğü, saldırıda mürettebattan bazı kişilerin hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

İlk raporlarda saldırı sonucunda 3 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında 2 Pakistan vatandaşı ve 1 Endonezya vatandaşının bulunduğu yönünde bilgiler paylaşıldı.

Geminin adı, saldırının yol açtığı hasarın boyutu ve diğer mürettebatın durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi açıklanmadı.