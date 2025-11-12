  1. Ekonomim
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimizin baba ocağına şehit ateşi düştü. Yetkililer uçağın enkazına ulaşırken, şehit olan 9 askerimizin isimleri de açıklandı.

Baba ocağına ateş düştü: Kaç asker şehit oldu, isimleri neler?
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içinde düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazayı doğrularken, Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı personeli 9 kahraman askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Uçakta toplam 20 personel bulunuyordu; arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor ve enkaza ulaşılmış durumda. Bununla birlikte şehit olan 20 askerin isimleri de belli oldu.

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği

  

